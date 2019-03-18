CМИ: Кессье подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Интера»

вчера, 15:32

Полузащитник «Милана» Франк Кессье подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков «Интера» во время вчерашнего дерби, сообщают СМИ .

В начале игры в адрес Кессье слышалось обезьянье уханье, что могло дестабилизировать состояние футболиста, который после своей замены повздорил с одноклубником Лукасом Бильей.

Отметим, что для фанатов «Интера» это уже не первое подобное обвинение в текущем сезоне. Ранее они уже подвергались критике из-за оскорблений в сторону защитника «Наполи» Калиду Кулибали.