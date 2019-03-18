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CМИ: Кессье подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Интера»

вчера, 15:32
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 3Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

Полузащитник «Милана» Франк Кессье подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков «Интера» во время вчерашнего дерби, сообщают СМИ.

В начале игры в адрес Кессье слышалось обезьянье уханье, что могло дестабилизировать состояние футболиста, который после своей замены повздорил с одноклубником Лукасом Бильей.

Отметим, что для фанатов «Интера» это уже не первое подобное обвинение в текущем сезоне. Ранее они уже подвергались критике из-за оскорблений в сторону защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

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Все комментарии
oncha
oncha
   221 / 1119
вчера в 19:05
Надоели эти глупые обвинения в стране, где негров уже больше, чем белых.
Hормальный
Hормальный
   840 / 1119
вчера в 16:15
Расисты Интера изнасиловали Кессье.
Пулково-2
Пулково-2
   167 / 1119
вчера в 16:08
Какой ужас, вокруг одни негры, а у них расизм.
barcamilan
barcamilan
   708 / 1119
вчера в 15:58
жестко наказать принтер
cska plus
cska plus
   14 / 1119
вчера в 15:52
В Италии негров больше чем белых.
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