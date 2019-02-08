Идову: «Приходилось убегать от скинхедов»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал о расизме в России.

У меня с самоиронией никогда проблем не было. Да и не могу вспомнить, чтобы меня что-то действительно злило. Может быть, только в детстве или юности. Вообще шуток вокруг моей персоны ходит очень много. Самая популярная из последнего — это строчка из песни: «черная пантера на черной „Панамере“. Иногда еще вспоминают в клубе эпизоды с эфиопом в фильме „Жмурки“, но называют меня так крайне редко.

Проблема расизма существует, просто все относятся к ней по-разному. Некоторые считают, что это высосано из пальца, другие пытаются чаще об этом говорить, чтобы привлечь к проблеме больше внимания. Людей очень много, и у всех свое мнение. Например, возьмите меня и Секу Конде. Если пошутите про меня, я просто посмеюсь и скажу что-то в ответ, а он может понять все не так, обидеться и даже в морду дать.Это была реальная проблема.

В Нигерии с этим точно нет проблем. В детстве мы жили там с моей русской бабушкой, но с расизмом никогда не сталкивались. В России также не могу сказать, что у меня были какие-то серьезные проблемы. Да, встречались разные прохожие, которые могли на меня пальцем показать и посмеяться, но для меня это детский лепет. Реальные сложности имелись в конце 1990-х — начале 2000-х, когда существовало такое направление, как скинхеды. Тогда было опасно попадаться им на глаза — боязно за свою жизнь. Но это всё уже давно ушло в прошлое.

Однажды, когда я просто шел к метро, мой друг их увидел, толкнул меня и сказал: „Беги“. Я так и сделал. Они это увидели и ринулись за мной, но я успел сесть в вагон и уехал. В другой раз они меня просто не заметили. Еще был один случай, когда я ехал в автобусе и парень встал прямо рядом со мной, смотрел на меня, но ничего не сделал в итоге. Они по одному обычно никогда ничего не делали, только в толпе. В то время я знал ребят, которые слушали рэп и одевались соответственно. Их прилично избивали, и им приходилось лежать в больницах. Всегда было понятно, что это не шутки, а реальная опасность. Родители, конечно, пытались оберегать от этого. Я вообще особо никуда и не ходил. Только школа, продленка, футбол и домой.