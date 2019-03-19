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Пуйоль: «Йерри Мине пришлось нелегко, ведь он конкурировал с Пике и Умтити»

вчера, 07:54

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о том, почему его коллега по амплуа Йерри Мина не смог закрепиться в основе каталонской команды. Сейчас 24-летний колумбиец выступает за «Эвертон».

Непросто добиться успеха в «Барселоне». Нелегко приехать сюда и как следует адаптироваться. Тебе необходимо игровое время, а конкуренцию тебе составляют такие игроки, как Пике и Умтити.

Я желаю Мине удачи. Такие вещи случаются, и это не всегда бывает легко.

Недавно главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что Мина испытывает проблемы с адаптацией в чемпионате Англии.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 11:01
Везде с адаптацией проблемы.
Artuom
Artuom
   188 / 1106
вчера в 10:57
Как можно было попробовать закрепиться и конкурировать, если его выпустили в 6 матчах всего??
anfield1984
anfield1984
   103 / 1106
вчера в 10:03
Так он там до сих пор адаптироваться не могет
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 08:25
А кому сейчас легко...
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