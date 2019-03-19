Пуйоль: «Йерри Мине пришлось нелегко, ведь он конкурировал с Пике и Умтити»

вчера, 07:54

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о том, почему его коллега по амплуа Йерри Мина не смог закрепиться в основе каталонской команды. Сейчас 24-летний колумбиец выступает за «Эвертон».

Непросто добиться успеха в «Барселоне». Нелегко приехать сюда и как следует адаптироваться. Тебе необходимо игровое время, а конкуренцию тебе составляют такие игроки, как Пике и Умтити. Я желаю Мине удачи. Такие вещи случаются, и это не всегда бывает легко.

Недавно главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что Мина испытывает проблемы с адаптацией в чемпионате Англии.