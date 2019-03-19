Касильяс: «Покупка Милитао – это блестящая сделка „Реала“»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал переход своего одноклубника Эдера Милитао в «Реал». 21-летний защитник присоединится к мадридскому клубу этим летом.

Блестящая сделка «Реала». Он подписал очень хорошего игрока с очень большим будущим. Я уверен, что Милитао добьётся успеха в «Реале».

«Порту» рискнул с его покупкой, когда он был очень молод, и Милитао проявил свою индивидуальность. Он очень принципиален и хочет всё делать правильно. Я лишь немного опасаюсь по поводу его адаптации, ведь Испания другая. Я не раз говорил ему, что, он поймёт, что такое Мадрид, только когда приедет туда.