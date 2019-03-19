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Касильяс: «Покупка Милитао – это блестящая сделка „Реала“»

вчера, 05:26

Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал переход своего одноклубника Эдера Милитао в «Реал». 21-летний защитник присоединится к мадридскому клубу этим летом.

Блестящая сделка «Реала». Он подписал очень хорошего игрока с очень большим будущим. Я уверен, что Милитао добьётся успеха в «Реале».

«Порту» рискнул с его покупкой, когда он был очень молод, и Милитао проявил свою индивидуальность. Он очень принципиален и хочет всё делать правильно. Я лишь немного опасаюсь по поводу его адаптации, ведь Испания другая. Я не раз говорил ему, что, он поймёт, что такое Мадрид, только когда приедет туда.

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FROBI
FROBI ответил Artuom
   84 / 1106
вчера в 13:58
Ну да, нахрена Реалу вообще защитники... пусть и дальше пропускают дофига))
как и твой-100-лет-БЕЗ-титульный клуб? ))
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 13:56
Блестящая-неблестящая... но однозначно нужно что-то делать. Рамос не молодеет столько выносить на своём горбу. Варан в 25 лет остаётся инфантильным и недоделанным подростком. Про Начо и кантеру вообще лучше не вспоминать.
Так что по-любому нужно покупать пару дефов в центр, и пробовать-пробовать-пробовать... Методом отбора отсеем сильнейшего.
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 11:37
Через пару лет уйдёт в аренду в сегунду.
Artuom
Artuom ответил MRHM-1988
   188 / 1106
вчера в 10:59
И на хрена он Реалу ?!
Ну да, нахрена Реалу вообще защитники... пусть и дальше пропускают дофига))
Klаsse
Klаsse
   270 / 1106
вчера в 09:51
Милитао просто топ цз
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 08:05
Все же не звезду купили.
Rafus Scorpius
Rafus Scorpius ответил MRHM-1988
   349 / 1106
вчера в 07:53
И на хрена он Реалу ?!
Через пару сезонов, или через сезон ты сам ответишь на свой вопрос)))
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:03
Нормально, молодой и наверняка быстро адаптируется.
MRHM-1988
MRHM-1988
   911 / 1106
вчера в 06:37
И на хрена он Реалу ?!
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