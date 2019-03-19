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Д. Клюйверт: «Хотел бы я быть вместе с „Аяксом“, когда он побеждал „Реал“»

вчера, 07:03
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт, ранее выступавший за «Аякс», прокомментировал победу амстердамского клуба над «Реалом» в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов (1:2, 4:1).

Было здорово видеть, как они обыграли «Реал» в гостях. Иногда я действительно думаю о том, что хотел бы быть там, но я вовсе не жалею о своём выборе. Но иногда ты всё же думаешь: «А ведь я тоже мог быть там». Считаю, это блестящий исход для «Аякса», превосходный результат.

Сейчас я стал лучшим игроком, чем был в «Аяксе». Я это и чувствую и осознаю. Я многому научился, в том числе и за пределами поля. Большему, чем мог бы научиться в «Аяксе». Но, быть может, там я мог бы узнать что-то другое.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   96 / 1106
вчера в 21:59
Аякс играл как раньше.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 18:54
В Роме, однако, больше платят, а играют лучше в Аяксе...
kust07
kust07
   304 / 1106
вчера в 18:34
Не фиг уходить было
BARCDJIN
BARCDJIN
   139 / 1106
вчера в 11:43
да чпокнули мадритисток знатно!
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 1106
вчера в 09:37
Реал-то не тот
cevin cigan
cevin cigan
   63 / 1106
вчера в 08:06
НАКУРИЛСЯ...........
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 08:04
К сенсации все хотят быть причастными.
obana777
obana777
   165 / 1106
вчера в 07:38
Многие хотели бы быть с игроками Аякса, когда те потрошили "сливочный мешок". Удовольствие незабываемое!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:21
Судьба!
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