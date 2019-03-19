Д. Клюйверт: «Хотел бы я быть вместе с „Аяксом“, когда он побеждал „Реал“»

Полузащитник «Ромы» Джастин Клюйверт, ранее выступавший за «Аякс», прокомментировал победу амстердамского клуба над «Реалом» в двухматчевом противостоянии в Лиге чемпионов (1:2, 4:1).

Было здорово видеть, как они обыграли «Реал» в гостях. Иногда я действительно думаю о том, что хотел бы быть там, но я вовсе не жалею о своём выборе. Но иногда ты всё же думаешь: «А ведь я тоже мог быть там». Считаю, это блестящий исход для «Аякса», превосходный результат.

Сейчас я стал лучшим игроком, чем был в «Аяксе». Я это и чувствую и осознаю. Я многому научился, в том числе и за пределами поля. Большему, чем мог бы научиться в «Аяксе». Но, быть может, там я мог бы узнать что-то другое.