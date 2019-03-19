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Маротта: «„Интер“ не будет наказывать Икарди»

вчера, 04:22

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий Мауро Икарди вскоре должен вернуться на поле. Аргентинский форвард не играл за «нерадзурри» с тех пор, как 13 февраля его лишили капитанской повязки. Сейчас Икарди восстанавливается после травмы колена.

Я надеюсь, что ситуация разрешится. Мы семья, и родители должны принимать решения для блага своих детей, а не наказывать их. Это нужно для того, чтобы дети могли расти и становиться лучше.

Вот как должно быть истолковано наше решение. Надеюсь, что мы сможем решить эту проблему как можно скорее, потому что Икарди – хороший парень, который многое дал и ещё очень многое может дать «Интеру».

Сейчас он решает вопрос с коленом. Надеемся, что он залечит его как можно быстрее и вернётся в команду.

Ранее жена и агент футболиста Ванда Нара заявила, что они близки к мирному соглашению с «Интером».

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
   1008 / 1106
вчера в 18:52
Как же он з...бал вместе своим ныьтем и со своей женой, вносит в команду раздрай, непредсказуемость и склоки. Продайте его уже Реалу наконец-то. Зидан ему там покажет кто дома главный, у лысого видать духа не хватает.
obana777
obana777
   165 / 1106
вчера в 08:39
Не наказывая ребенка, семья балует его и он начинает чувствовать свою вседозволенность.
lawr19730
lawr19730
   206 / 1106
вчера в 08:10
Вот так шмонька косого заткнула. Хаха.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:23
Скоро он вам на голову сядет вместе с женой.
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 05:56
Это как-то не по капиталистически.
Байкал-38
Байкал-38
   1089 / 1106
вчера в 04:56
Одна старуха будет в печали!
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