Маротта: «„Интер“ не будет наказывать Икарди»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий Мауро Икарди вскоре должен вернуться на поле. Аргентинский форвард не играл за «нерадзурри» с тех пор, как 13 февраля его лишили капитанской повязки. Сейчас Икарди восстанавливается после травмы колена.

Я надеюсь, что ситуация разрешится. Мы семья, и родители должны принимать решения для блага своих детей, а не наказывать их. Это нужно для того, чтобы дети могли расти и становиться лучше.

Вот как должно быть истолковано наше решение. Надеюсь, что мы сможем решить эту проблему как можно скорее, потому что Икарди – хороший парень, который многое дал и ещё очень многое может дать «Интеру».

Сейчас он решает вопрос с коленом. Надеемся, что он залечит его как можно быстрее и вернётся в команду.