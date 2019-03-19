Дешам: «Мбаппе уже привык, что за ним пристально следят защитники»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что его подопечный, 20-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уже достаточно зрелый игрок, чтобы справляться с пристальным вниманием к нему защитников соперника.

Мбаппе обладает необходимыми навыками, чтобы справляться со сложными ситуациями на поле. Он готов иметь дело с подобными вещами и хорошо с ними справляется.

Он уже привык к этому. Это то, что Килиан испытывал с самого начала своей карьеры. Из-за своих способностей ему до конца карьеры придётся иметь с этим дело.