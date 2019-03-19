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Дешам: «Мбаппе уже привык, что за ним пристально следят защитники»

вчера, 04:57

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что его подопечный, 20-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уже достаточно зрелый игрок, чтобы справляться с пристальным вниманием к нему защитников соперника.

Мбаппе обладает необходимыми навыками, чтобы справляться со сложными ситуациями на поле. Он готов иметь дело с подобными вещами и хорошо с ними справляется.

Он уже привык к этому. Это то, что Килиан испытывал с самого начала своей карьеры. Из-за своих способностей ему до конца карьеры придётся иметь с этим дело.

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуриньо выразил мнение, что Мбаппе является самым ценным игроком в футболе на данный момент.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 16:29
Месси как раз по этому играет в центре поля, и в обороне соперника остается проходной двор
Alex12357
Alex12357
   485 / 1106
вчера в 10:47
Это было особенно заметно в игре с МЮ в Париже-обгадился по полной!!!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:22
Ну прямо очень хорош негритёнок.
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 05:58
А кто-то в 20 лет всё ещё ходит в подающих надежду.
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 05:14
Внимание защитников ему не мешает.
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