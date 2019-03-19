Ибрагимович: «Ветераны МЮ всё время жалуются, потому что их там уже нет»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил, что поколение игроков МЮ 90-х годов слишком часто критикует нынешнюю команду «красных дьяволов».
Их там больше нет. Они выступают по телевидению и всё время жалуются, потому что в клубе их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу.
Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов телевизоров. Да, хорошо, у вас было своё время в МЮ, мы об этом знаем.
Также Ибрагимович похвалил молодого нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
«Все, что происходит сейчас в клубе, оценивается через призму эпохи Фергюсона. Они говорят: если бы Фергюсон был здесь, этого бы не произошло, Фергюсон бы так не сделал, он сделал бы так. Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон.
Если бы я пришел в клуб тренером, я бы сказал, что Фергюсона здесь больше нет. И я пришел сюда, чтобы творить собственную историю, я хочу ее написать. Так что я не хочу слышать о том, что происходило до этого. Я хочу думать о настоящем. Нужна новая психология.
У Фергюсона есть свое место в истории этого клуба, но клуб продолжает жить. Им очень сложно обрести свою идентичность, и это проблема.
«Класс-92» больше не является тем, чем был раньше.
Игроки сейчас эксперты на ТВ и все время жалуются, потому что у них нет должности в клубе. Если ты хочешь работать в клубе, приди и поищи работу. Нельзя все время работать на ТВ, критикуя и жалуясь. Да, мы в курсе, что у тебя было твое время.
Например, Погба. Он был в «МЮ» еще в юности, потом ушел и вернулся обратно. И в окружении Фергюсона это никому не понравилось. Потому что они оставались под руководством Фергюсона в течение всей жизни, и они не уходили от него.
Они даже не говорили, если Фергюсон не позволял им открыть рот. А сейчас они заговорили. Даже не знаю, давал ли им Фергюсон разрешение или нет?» – сказал Ибрагимович.
«Все, что происходит сейчас в клубе, оценивается через призму эпохи Фергюсона. Они говорят: если бы Фергюсон был здесь, этого бы не произошло, Фергюсон бы так не сделал, он сделал бы так. Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон.
Если бы я пришел в клуб тренером, я бы сказал, что Фергюсона здесь больше нет. И я пришел сюда, чтобы творить собственную историю, я хочу ее написать. Так что я не хочу слышать о том, что происходило до этого. Я хочу думать о настоящем. Нужна новая психология.
У Фергюсона есть свое место в истории этого клуба, но клуб продолжает жить. Им очень сложно обрести свою идентичность, и это проблема.
«Класс-92» больше не является тем, чем был раньше.
Игроки сейчас эксперты на ТВ и все время жалуются, потому что у них нет должности в клубе. Если ты хочешь работать в клубе, приди и поищи работу. Нельзя все время работать на ТВ, критикуя и жалуясь. Да, мы в курсе, что у тебя было твое время.
Например, Погба. Он был в «МЮ» еще в юности, потом ушел и вернулся обратно. И в окружении Фергюсона это никому не понравилось. Потому что они оставались под руководством Фергюсона в течение всей жизни, и они не уходили от него.
Они даже не говорили, если Фергюсон не позволял им открыть рот. А сейчас они заговорили. Даже не знаю, давал ли им Фергюсон разрешение или нет?» – сказал Ибрагимович.
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