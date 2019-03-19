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Ибрагимович: «Ветераны МЮ всё время жалуются, потому что их там уже нет»

вчера, 07:37

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил, что поколение игроков МЮ 90-х годов слишком часто критикует нынешнюю команду «красных дьяволов».

Их там больше нет. Они выступают по телевидению и всё время жалуются, потому что в клубе их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу.

Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов телевизоров. Да, хорошо, у вас было своё время в МЮ, мы об этом знаем.

Также Ибрагимович похвалил молодого нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

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Все комментарии
shur
shur
   312 / 1106
вчера в 17:10
...Рейнгольд,Ловчев,Бубнов- это заметка для Вас!!!
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   511 / 1106
вчера в 12:05
Неужели тяжело целиком цитату написать????
«Все, что происходит сейчас в клубе, оценивается через призму эпохи Фергюсона. Они говорят: если бы Фергюсон был здесь, этого бы не произошло, Фергюсон бы так не сделал, он сделал бы так. Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон.
Если бы я пришел в клуб тренером, я бы сказал, что Фергюсона здесь больше нет. И я пришел сюда, чтобы творить собственную историю, я хочу ее написать. Так что я не хочу слышать о том, что происходило до этого. Я хочу думать о настоящем. Нужна новая психология.
У Фергюсона есть свое место в истории этого клуба, но клуб продолжает жить. Им очень сложно обрести свою идентичность, и это проблема.
«Класс-92» больше не является тем, чем был раньше.
Игроки сейчас эксперты на ТВ и все время жалуются, потому что у них нет должности в клубе. Если ты хочешь работать в клубе, приди и поищи работу. Нельзя все время работать на ТВ, критикуя и жалуясь. Да, мы в курсе, что у тебя было твое время.
Например, Погба. Он был в «МЮ» еще в юности, потом ушел и вернулся обратно. И в окружении Фергюсона это никому не понравилось. Потому что они оставались под руководством Фергюсона в течение всей жизни, и они не уходили от него.
Они даже не говорили, если Фергюсон не позволял им открыть рот. А сейчас они заговорили. Даже не знаю, давал ли им Фергюсон разрешение или нет?» – сказал Ибрагимович.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   613 / 1106
вчера в 11:39
Молодец! - Прямо и без соплей! А то поднадоели уже комменты по типу: "каким был МЮ раньше... и т.д.". Сейчас футбол стал еще более технологичнее и сложнее в атаке. ИМХО.
BagioR
BagioR
   417 / 1106
вчера в 11:37
Вроде с поиходом Сульшера все это прекратилось.
Позднее зажигание
sir_Alex
sir_Alex
   47 / 1106
вчера в 11:33
Всему своё время. Скоро и сам Ибра начнёт лить желчь по этому поводу 😉
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 10:58
Кудесник прав и попал в точку!
GGGringOOO
GGGringOOO
   609 / 1106
вчера в 10:23
Эти старые спартачи такие же. Только воняют и ноют. 2019, а они все про "спартаковский стиль", который уже не актуален давно. "Приглашайте в тренеры своих", пофиг, что у "своих" опыта работы с норм командами нет
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 10:01
Вы же профи, чего жаловаться...
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 08:54
умён не по годам
Caniggia
Caniggia
   39 / 1106
вчера в 08:44
Всё правильно сказал Ибра. 90-е давно прошли и футбол сейчас другой, намного более закрытый и сложный и сегодня надо искать положительные моменты в игре команды, а не постоянно критиковать и напоминать каким был МЮ 90-х.
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 08:03
Завидуют нынешнему поколению.
удав
удав
   894 / 1106
вчера в 07:48
адекватно сказал,даже не похоже на ибру)
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