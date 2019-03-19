Ибрагимович: «Ветераны МЮ всё время жалуются, потому что их там уже нет»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил, что поколение игроков МЮ 90-х годов слишком часто критикует нынешнюю команду «красных дьяволов».

Их там больше нет. Они выступают по телевидению и всё время жалуются, потому что в клубе их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу.