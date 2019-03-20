Шайморданов: «Разбирательство с „Тюменью“ длится уже 5 лет»

Полузащитник «Шинника» Марат Шайморданов признался, что не хотел, чтобы с «Тюмени» снимали 6 очков за неисполнение требований CAS , обязавшего расплатиться по премиальным с тремя игроками, в том числе с ним, за сезон-2013/14.

Грустно, я не сторонник снятия очков, когда страдает команда и болельщики. Но у нас просто не оставалось других вариантов. Как еще повлиять на исполнение решения международного спортивного суда? Это разбирательство длится уже 5 лет. Мы действуем в рамках всех регламентов — и российских, и международных. Мои юристы пытались договориться с клубом, решить вопрос без обращения в КДК РФС , но обратной реакции не последовало. Насколько знаю, за время нашего разбирательства «Тюмень» проиграла все апелляции. Вместо того, чтобы оплачивать работу юристов, могли бы уже рассчитаться с нами.