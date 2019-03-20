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Шайморданов: «Разбирательство с „Тюменью“ длится уже 5 лет»

вчера, 22:32

Полузащитник «Шинника» Марат Шайморданов признался, что не хотел, чтобы с «Тюмени» снимали 6 очков за неисполнение требований CAS, обязавшего расплатиться по премиальным с тремя игроками, в том числе с ним, за сезон-2013/14.

Грустно, я не сторонник снятия очков, когда страдает команда и болельщики. Но у нас просто не оставалось других вариантов. Как еще повлиять на исполнение решения международного спортивного суда? Это разбирательство длится уже 5 лет. Мы действуем в рамках всех регламентов — и российских, и международных. Мои юристы пытались договориться с клубом, решить вопрос без обращения в КДК РФС, но обратной реакции не последовало. Насколько знаю, за время нашего разбирательства «Тюмень» проиграла все апелляции. Вместо того, чтобы оплачивать работу юристов, могли бы уже рассчитаться с нами.

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1081
сегодня в 06:44
5 лет конечно очень долго!
SHMEL
SHMEL
   65 / 1081
вчера в 23:33
А я считаю правильно Тюмень наказали.Нужно уметь отвечать за свои поступки,действия,бездействие и просчеты.Раз за 5 лет не удосужились утрясти этот вопрос на копеечные по футбольным меркам суммы,базируясь в нефтяном крае и не смогли найти спонсоров,готовых помочь в решении данного вопроса,то грош цена руководству клуба.
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 23:28
Походу сам Тюмень и поплатился за то,что не заплатил..
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