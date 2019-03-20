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Ахметов: «Мой кумир - Роналду»

вчера, 21:18

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов ответил на вопросы болельщиков.

– Кто твой кумир?

– Криштиану Роналду.

За кого в детстве болел?

– За «Реал».

– Твоя любимая еда?

– Манты с тыквой. Мама готовит.

– Любимый исполнитель?

– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…

– Второй любимый вид спорта?

– Мне нравится баскетбол. Не слежу пристально, но интересна эта игра.

– Часто ли узнают люди?

– Нет, нечасто. В Москве я почти не хожу по улице.

– Учеба?

– Школу хорошо окончил. Аттестат был без троек.

 – Футбольная мечта?

– Играть на европейском топ-уровне. Добиться максимальных успехов с клубом и сборной. А не футбольная – найти своего человека, завести семью и много детей.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon ответил Каталонский_ногамяч
   109 / 1081
сегодня в 09:08
Парень кукухой поехал от вызова в сборную. Подражание мужеподобному еще никого до добра не доводило
Мне интересно кому ты подражаешь и тебе подобные, раз такими стали)
cska plus
cska plus
   13 / 1081
сегодня в 04:13
Молодец Ильзат, хрющи вновь от зависти чахнут.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   633 / 1081
сегодня в 04:04
Парень кукухой поехал от вызова в сборную. Подражание мужеподобному еще никого до добра не доводило
Sunny.
Sunny.
   85 / 1081
вчера в 23:47
стыдно даже стало за него ..Рональду это спамовская тема, сделаем скидку на молодость
Kresi frok
Kresi frok
   234 / 1081
вчера в 22:41
Любимый исполнитель?

– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…
Вердикт : канюшня твой потолок
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   508 / 1081
вчера в 22:28
Не воздай кумира себе!
vale46
vale46
   394 / 1081
вчера в 21:55
За сегодня уже второй ему ялозит,шишанутый вас растерзает!
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