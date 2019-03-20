Ахметов: «Мой кумир - Роналду»

вчера, 21:18

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов ответил на вопросы болельщиков.

– Кто твой кумир?

– Криштиану Роналду.

– За кого в детстве болел?

– За «Реал».

– Твоя любимая еда?

– Манты с тыквой. Мама готовит.

– Любимый исполнитель?

– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…

– Второй любимый вид спорта?

– Мне нравится баскетбол. Не слежу пристально, но интересна эта игра.

– Часто ли узнают люди?

– Нет, нечасто. В Москве я почти не хожу по улице.

– Учеба?

– Школу хорошо окончил. Аттестат был без троек.

– Футбольная мечта?

– Играть на европейском топ-уровне. Добиться максимальных успехов с клубом и сборной. А не футбольная – найти своего человека, завести семью и много детей.