Ахметов: «Мой кумир - Роналду»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов ответил на вопросы болельщиков.
– Кто твой кумир?
– Криштиану Роналду.
– За кого в детстве болел?
– За «Реал».
– Твоя любимая еда?
– Манты с тыквой. Мама готовит.
– Любимый исполнитель?
– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…
– Второй любимый вид спорта?
– Мне нравится баскетбол. Не слежу пристально, но интересна эта игра.
– Часто ли узнают люди?
– Нет, нечасто. В Москве я почти не хожу по улице.
– Учеба?
– Школу хорошо окончил. Аттестат был без троек.
– Футбольная мечта?
– Играть на европейском топ-уровне. Добиться максимальных успехов с клубом и сборной. А не футбольная – найти своего человека, завести семью и много детей.
– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…
Вердикт : канюшня твой потолок
– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…
Вердикт : канюшня твой потолок