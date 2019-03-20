Ахметов: «Антон Миранчук - лучший российский футболист»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов похвалил хавбека «Локомотива» Антона Миранчука.
На данный момент, считаю, что Антон Миранчук - лучший российский футболист. После паузы показывает хороший футбол. Очень мне нравится.
В текущем сезоне Миранчук провел 17 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.
Не знаю как было там на самом деле, руководство может и рассматривало это в таком цвете, а Палыч видел всё по другому.
На сегодня Антон на голову выше чем Алексей. Но обоим надо ещё расти и расти, главное не останавливаться. Удачи им!!!
Не знаю как было там на самом деле, руководство может и рассматривало это в таком цвете, а Палыч видел всё по другому.
На сегодня Антон на голову выше чем Алексей. Но обоим надо ещё расти и расти, главное не останавливаться. Удачи им!!!