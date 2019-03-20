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Ахметов: «Антон Миранчук - лучший российский футболист»

вчера, 21:43

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов похвалил хавбека «Локомотива» Антона Миранчука.

На данный момент, считаю, что Антон Миранчук - лучший российский футболист. После паузы показывает хороший футбол. Очень мне нравится.

В текущем сезоне Миранчук провел 17 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   7 / 1081
сегодня в 09:27
Вернётся в стойло - Игорь его за58ит!
FROBI
FROBI
   71 / 1081
сегодня в 08:48
Называть лучшим российским футболистом того, на кого нет спроса в Европе... ей-богу смешно.
GKN
GKN
   170 / 1081
сегодня в 08:41
Странно. Авансом наверное
ekliziast
ekliziast ответил Leha-ha50
   558 / 1081
сегодня в 08:08
Лучший российский футболист еще не родился!!!
Умер давно.
ekliziast
ekliziast ответил d_fincher
   558 / 1081
сегодня в 08:06
Джикия, Зобнин - лучшие. Не дотягивает Миранчук, Головин, Чалов, Кузяев. Не тянут.
Каждый кулик , своё болото хвалит.
Байкал-38
Байкал-38
   521 / 1081
сегодня в 07:48
Когда Антона вернули из аренды и подписывали новый контракт, все говорили, что это делается с одной целью, удержать Алексея.
Не знаю как было там на самом деле, руководство может и рассматривало это в таком цвете, а Палыч видел всё по другому.
На сегодня Антон на голову выше чем Алексей. Но обоим надо ещё расти и расти, главное не останавливаться. Удачи им!!!
d_fincher
d_fincher
   168 / 1081
сегодня в 07:13
Джикия, Зобнин - лучшие. Не дотягивает Миранчук, Головин, Чалов, Кузяев. Не тянут.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   478 / 1081
сегодня в 06:18
С чего бы?
Знатог
Знатог
   213 / 1081
сегодня в 06:13
Лучший из братьев.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   332 / 1081
сегодня в 06:11
Чушь...
ЮЗИК
ЮЗИК
   459 / 1081
сегодня в 05:34
У каждого свои симпатии
ОПС
ОПС
   378 / 1081
сегодня в 05:22
Это с какой стороны посмотреть.
Багров-брат
Багров-брат
   153 / 1081
сегодня в 05:11
Хорошо пошутил Ильзат. Все вместе и посмеялись...)))
MaxForCSKA
MaxForCSKA
   1005 / 1081
сегодня в 04:22
нормального человека Антоном не назовут
cska plus
cska plus
   13 / 1081
сегодня в 04:15
К сожалению это правда.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   633 / 1081
сегодня в 03:46
Занятно видеть как ахметов в кочегары наяривается. Казалось с чего бы вдруг...
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 1081
сегодня в 03:03
Да, Антон нынче играет явно лучше своего брата! Быть может мы и увидим кого-то из Миранчуков в стартовом составе)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 1081
сегодня в 02:34
Странно, что конь назвал лучшим кочегара, а не Чалова или Фернандеса. Придется гинеру перевоспитывать...
Sunny.
Sunny.
   85 / 1081
сегодня в 01:59
молодец умеет шутить
Gahi
Gahi
   632 / 1081
сегодня в 01:08
Пока окно в Европу не прорубил, а до ворот тем более, чтобы лучшим быть среди своих.
Палыч82
Палыч82
   368 / 1081
сегодня в 01:06
Столько невнимательных комментаторов ниже,) Сказано же, "на данный момент", "после паузы"
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
сегодня в 01:03
Лучший российский футболист еще не родился!!!
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   269 / 1081
сегодня в 00:12
Ура!
spartach091
spartach091
   177 / 1081
вчера в 23:33
Ацитоныч опять тут
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   140 / 1081
вчера в 23:22
Ахмет добрый!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   173 / 1081
вчера в 23:22
Нет лучших , все так себе
shlomo
shlomo
   99 / 1081
вчера в 23:14
Немного погорячился, хороший игрок,но не лучший.....
berda2003
berda2003
   544 / 1081
вчера в 23:13
ещё один специалист, пора на МАТЧ ТВ, там таких пи......олов любят...
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   118 / 1081
вчера в 23:11
он даже не в 10ке лучших.
lexatver
lexatver
   778 / 1081
вчера в 23:01
Средний футболист даже по Российским меркам... Насколько он медленно работает с мячом, насколько медленно принимает решение не позволят ни ему ни его брату стать топ игроками даже в РПЛ
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