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Гвардиола: «Бундеслига вовсе не скучна»

28 ноября 2014, 14:28
 Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола не считает Бундеслигу скучным турниром.
 
«Бундеслига вовсе не скучна. У нас великолепная команда, но мы постоянно должны проделывать очень серьезную работу, чтобы одерживать победы. В каждой из игр нам приходится как следует выложиться. Победы в Бундеслиге никогда не даются просто. Мы еще не достигли своего потолка. У нас есть компоненты, в которых нам следует прибавить».

«Золотой мяч»? Об этом трофее всегда много разговоров. Очевидно, что несколько игроков «Баварии» заслужили его. Хотя все футболисты, попавшие в список, великолепны. Роналду и Месси тоже имеют все шансы на победу в голосовании. Однако весь мир видел, что немцы сделали на чемпионате мира".
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