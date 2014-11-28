Гвардиола: «Бундеслига вовсе не скучна»

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28 ноября 2014, 14:28

«Бундеслига вовсе не скучна. У нас великолепная команда, но мы постоянно должны проделывать очень серьезную работу, чтобы одерживать победы. В каждой из игр нам приходится как следует выложиться. Победы в Бундеслиге никогда не даются просто. Мы еще не достигли своего потолка. У нас есть компоненты, в которых нам следует прибавить».





«Золотой мяч»? Об этом трофее всегда много разговоров. Очевидно, что несколько игроков «Баварии» заслужили его. Хотя все футболисты, попавшие в список, великолепны. Роналду и Месси тоже имеют все шансы на победу в голосовании. Однако весь мир видел, что немцы сделали на чемпионате мира".