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Сборная России показала, как идет подготовка к матчу с Казахстаном

вчера, 23:18
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Тренировочное занятие прошло на «Астана Арене», на которой и состоится игра.

Ранее сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
   348 / 979
сегодня в 01:48
слишком расслаблены
kust07
kust07
   216 / 979
сегодня в 01:16
Ничейку забацают
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   88 / 979
сегодня в 00:51
Чувствуется рука свинская.
dzvinka
dzvinka
   73 / 979
сегодня в 00:35
п**** подготовка, все видео про то... как все стоят... никто н**** не делает, х**** страдают, сэлфи делат - мастера спорта международного класса)))) ахахаха
сразу видно - подготовленные ребята.
там небойсь наши еще похлеще к люксембургу готовятся - бухают два дня жалкую ничью с португалами.
Морозовский
Морозовский
   11 / 979
сегодня в 00:19
Странно это всё видеть.
Шуnя771
Шуnя771
   132 / 979
вчера в 23:43
Просматривается невооруженным глазом почерк "ПРЕДбельгийской тренировки"...
Кого там обули казахстанские братья? Шотландию?)
Щас соперник явно послабее... Максимум нам светит ничейка, но ставлю на Казахстан!
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 979
вчера в 23:23
противно
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