Сборная России показала, как идет подготовка к матчу с Казахстаном

Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Тренировочное занятие прошло на «Астана Арене», на которой и состоится игра.
Видеорепортаж о подготовке сборной России к матчу с Казахстаном 📹 pic.twitter.com/jod1jg0lOn— Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.
Ранее сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией.
сразу видно - подготовленные ребята.
там небойсь наши еще похлеще к люксембургу готовятся - бухают два дня жалкую ничью с португалами.
сразу видно - подготовленные ребята.
там небойсь наши еще похлеще к люксембургу готовятся - бухают два дня жалкую ничью с португалами.
Кого там обули казахстанские братья? Шотландию?)
Щас соперник явно послабее... Максимум нам светит ничейка, но ставлю на Казахстан!
Кого там обули казахстанские братья? Шотландию?)
Щас соперник явно послабее... Максимум нам светит ничейка, но ставлю на Казахстан!