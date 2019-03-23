Сборная России показала, как идет подготовка к матчу с Казахстаном

вчера, 23:18

Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Тренировочное занятие прошло на «Астана Арене», на которой и состоится игра.

Видеорепортаж о подготовке сборной России к матчу с Казахстаном 📹 pic.twitter.com/jod1jg0lOn — Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.

Ранее сборная России показала, что осталось за кадром матча с Бельгией.