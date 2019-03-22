ГлавнаяНовости

Cборная России улетела в Казахстан

вчера, 16:41
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Сборная России отправилась в Астану на отборочный матч Евро-2020 с командой Казахстана.

Матч Казахстан - Россия состоится послезавтра, 24 марта. Рассудит команды словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.


Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная России показала, как команда добиралась из Бельгии в Казахстан
Сегодня, 11:11 ВидеоКомментарии6
Бой вокруг сборной. Черчесов, Уткин и агенты
Сегодня, 10:20Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии12
Каррера хочет вернуться в Россию. Его ждут?
Вчера, 20:59Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии38
На старт! Россия лишь раз уступила в дебюте отбора – Украине
21 мартаАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии17
Комитет по этике РФС 26 марта примет решение по Погребняку
21 марта Комментарии4
Черчесов из-за конфликта не вызывает игроков «Рубина» в сборную
21 марта Комментарии45
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 998
сегодня в 13:28
У Астана арены газоны искусственные. Очень жоские.
Сб России в Астане не лёгкий матч будет.С нетерпением ждем этого матчах.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил вячеслав остапенко
   240 / 998
сегодня в 01:17
Наша сборная не подведет победит
Сплав вольфрама и кобальта победить нельзя.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
   240 / 998
сегодня в 01:15
Я думаю настал черед Локо ....Внести свой вклад в общее дело....И сложившиеся обстоятельства благоволят к этому.... Ваш выход господа Миранчуки,Смоловы,Бариновы....!!!!!
А 50 бомжиков около лавочек только обсудят...
фанат джигурды
фанат джигурды
   240 / 998
сегодня в 01:13
Судья бакланец.
Юрниекс
Юрниекс
   144 / 998
сегодня в 00:57
79етесь,там и оставайтесь...верблюдов будете пасти..
PITER_1
PITER_1
   598 / 998
сегодня в 00:39
за очередной ТРЕШКОЙ
Caniggia
Caniggia
   30 / 998
вчера в 22:51
Ох, и тяжко же будет нам с казахами! Видимо, ничья - это лучшее на что мы можем рассчитывать в Нурсултане.
alex074
alex074 ответил fanilich
   292 / 998
вчера в 21:45
С казахами будет очень сложно,если увезут очко будет хорошо
Главное чтобы они своё очко увезли из Казахстана в целости и сохранности...
alex074
alex074 ответил Великолепный
   292 / 998
вчера в 21:42
Сборную Казахстана уж обыграйте вспомните как обыгрывали Испанцев на чемпионате мира! Если не обыгрывать сборную Казахстана То на выход на евро можно не рассчитывать.
Испанию они не обыграли, а сыграли с ней в ничью-это касается результата, а про зрелищность и увлекательность , непосредственно самой игры, говорить вообще не приходится.
pomor45
pomor45 ответил beefs
   225 / 998
вчера в 21:30
Надежда умирает последней
Значит умрёт в полном одиночестве.
311
311
   40 / 998
вчера в 21:00
Дзюба уже багажные отделения прошманал!)
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 20:55
Всех угостят,бишпармаком,баурсаками,и кумыс.
40175219386
40175219386 ответил 25процентный клоун
   65 / 998
вчера в 20:00
да, Казахстан это их уровень,могут оторваться
Шотландия оторвалась) очередь сборной России с такой бездарной игрой. Казахстан у себя дома давно не мальчики для битья
minai
minai
   306 / 998
вчера в 19:59
Если сыграют плохо - назад пешком.
ZA POROGA
ZA POROGA
   632 / 998
вчера в 19:42
ну как ?- кызылкумы саксауловичи накидают эрэфии ?
15511551
15511551 ответил Литейный 4
   44 / 998
вчера в 19:35
Ну хоть там не проиграйте.
Ну хоть там не проиграйте, будет в Сан-Марино)
beefs
beefs
   184 / 998
вчера в 19:34
Надежда умирает последней
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 998
вчера в 19:05
Точнее в Нарсалтан, где их ждет горячая встреча
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   463 / 998
вчера в 19:04
Победы сборной!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   11 / 998
вчера в 18:40
да, Казахстан это их уровень,могут оторваться
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 18:40
Удачи сборной, думаю обрадуют нас.
mondial18
mondial18
   429 / 998
вчера в 18:34
Хоть мир посмотрят
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Великолепный
   17 / 998
вчера в 18:26
Ты про молодёжку Испании, чей недоигрок попал дырке-43 в копыто? Гыгыгы!
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 18:16
Сборную Казахстана уж обыграйте
вспомните как обыгрывали Испанцев на чемпионате мира!
Если не обыгрывать сборную Казахстана
То на выход на евро можно не рассчитывать.
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 18:09
Объективно,Россия сильнее Казахстана,все рассудит матч,главное что бы что красивое показывали футболисты,а не простое бей беги.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 998
вчера в 18:07
Нужно победить!
fanilich
fanilich
   769 / 998
вчера в 17:59
С казахами будет очень сложно,если увезут очко будет хорошо
Melkiy555
Melkiy555 ответил saviola_09
   641 / 998
вчера в 17:52
Что блэт? Новость о довызове Баринова была опубликована за 2 часа до этой новости. Сначала проверяйте, прежде чем кого-то обвинять...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
   24 / 998
вчера в 17:32
Я думаю настал черед Локо ....Внести свой вклад в общее дело....И сложившиеся обстоятельства благоволят к этому....

Ваш выход господа Миранчуки,Смоловы,Бариновы....!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Doktor S
   11 / 998
вчера в 17:31
Да,Жирков с Головиным такие
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100