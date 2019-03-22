Cборная России улетела в Казахстан

Сборная России отправилась в Астану на отборочный матч Евро-2020 с командой Казахстана.
Матч Казахстан - Россия состоится послезавтра, 24 марта. Рассудит команды словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.
Сборная России отправилась в Астану на отборочный матч Евро-2020 с командой Казахстана.
Матч Казахстан - Россия состоится послезавтра, 24 марта. Рассудит команды словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем.
Сб России в Астане не лёгкий матч будет.С нетерпением ждем этого матчах.
Сб России в Астане не лёгкий матч будет.С нетерпением ждем этого матчах.
вспомните как обыгрывали Испанцев на чемпионате мира!
Если не обыгрывать сборную Казахстана
То на выход на евро можно не рассчитывать.
вспомните как обыгрывали Испанцев на чемпионате мира!
Если не обыгрывать сборную Казахстана
То на выход на евро можно не рассчитывать.
Ваш выход господа Миранчуки,Смоловы,Бариновы....!!!!!
Ваш выход господа Миранчуки,Смоловы,Бариновы....!!!!!