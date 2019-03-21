На старт! Россия лишь раз уступила в дебюте отбора – Украине

вчера, 17:40

Сборная России сегодня в 13-й раз стартует в отборочном цикле крупного международного турнира. «Соккер.ру» - о первых матчах нашей команды в квалификациях Евро и ЧМ .

1. ЧМ -1994 | Россия – Исландия – 1:0

Это первый официальный матч в истории сборной России. За два месяца до этого команда под названием «сборная России» впервые собралась вместе и провела парочку товарищеских встреч. Первый матч новой национальной команды с турнирным смыслом не вызвал ажиотажа в Москве: 80-тысячные «Лужники» заполнились едва ли на четверть, и эти верные болельщики увидели трудную победу над исландцами, гол Юрана и сухой матч Черчесова.

2. Евро-1996 | Россия – Сан-Марино – 4:0

Два года спустя Россия впервые начала пробивать себе дорогу в финальный раунд чемпионата Европы. Соперником по стартовому матчу оказался «карлик». Посмотреть на избиение Сан-Марино пришли всего лишь 10 тысяч человек, которые «утонули» в огромной чаше «Лужников». И им пришлось понервничать: мяч долго не шел в ворота гостей, только незадолго до перерыва Валерий Карпин открыл счет. Совсем легко стало дышать после того, как в середине второго тайма в течение четырех минут по голу забили Колыванов, Никифоров и Радченко.

3. ЧМ -1998 | Россия – Кипр – 4:0

8500 зрителей посетили матч открытия отборочного цикла ЧМ -1998 для сборной России на стадионе «Динамо». Наша команда снова уверенно выиграла со счетом 4:0, а Никифоров и Колыванов опять отметились забитыми мячами. Станислав Черчесов защищал ворота сборной России во всех трех перечисленных встречах на заре отборочных турниров ЧМ -1994, Евро-1996 и ЧМ -1998, но в следующий раз он уступит пост №1.

4. Евро-2000 | Украина – Россия – 3:2

Действительно, в этой встрече с первых минут играл Дмитрий Харин, однако на 73-й минуте Станислав Черчесов все же вступил в игру после удаления коллеги и не смог справиться с ударом Сергея Реброва с пенальти. Под руководством Анатолия Бышовца сборная России проиграла шесть матчей из шести, и эта игра была составной частью той черной серии. На Евро-2000 мы в итоге не попали, хотя сменивший Бышовца Романцев едва не сотворил чудо, но все решилось в домашней игре против Украины, и это один из самых драматичных моментов в истории сборной России. Впрочем, это еще и совсем другая история.

5. ЧМ -2002 | Швейцария – Россия – 0:1

Непростой матч, непростая, но очень важная победа сборной России положила начало успешному отборочному циклу. А на чемпионат мира в Японию и Южную Корею очень хотелось попасть, ведь два предыдущих крупных турнира прошли без сборной России. Победный мяч в концовке забил Владимир Бесчастных, а после этого оборона во главе с Виктором Онопко сдержала натиск не желавших проигрывать швейцарцев.

6. Евро-2004 | Россия – Ирландия – 4:2

Сборная России за здравие стартовала под руководством Газзаева, но Валерий Георгиевич не доработал до конца отборочного цикла из-за неудовлетворительных результатов. Впервые в официальном матче за сборную отличился в будущем лучший бомбардир национальной команды Кержаков, а его предшественник Бесчастных забил в третьем стартовом матче отборочного цикла, до этого Владимир поражал ворота Кипра и Швейцарии.

7. ЧМ -2006 | Россия – Словакия – 1:1

После шести бескомпромиссных стартов сборная России все же начала путь в квалификации крупного турнира с ничьей. В матче со Словакией Булыкин открыл счет, а в середине второго тайма Каряка мог снимать вопросы о победителе, но не забил пенальти. В итоге Роберт Виттек не упустил представившийся на 88-й минуте шанс и «украл» победу у России.

8. Евро-2008 | Россия – Хорватия – 0:0

С ничьей в дебютном официальном матче начал у руля сборной России и Гус Хиддинк. Отбор Евро-2008 подарил нам еще немало радостей и испытаний, но сейчас-то мы точно знаем, что было не зря, ведь сборная России завоевала «бронзу» чемпионата Европы. А в тот вечер победила дружба и вратари – Игорь Акинфеев и Стипе Плетикоса.

9. ЧМ -2010 | Россия – Уэльс – 2:1

В дебюте встречи Гарет Бэйл не сумел с пенальти пробить Игоря Акинфеева, а вот Роман Павлюченко спустя пять минут ошибку одноклубника по «Тоттенхэму» не повторил и открыл счет с «точки». Валлийцы сравняли в середине второго тайма, но у Гуса Хиддинка нашелся джокер в лице Погребняка, который принес нашей команде победу.

10. Евро-2012 | Андорра – Россия – 0:2

Россия начала путь на Евро-2012 под руководством Дика Адвоката, который незадолго до этого променял Бельгию на Россию, со скромной победы над Андоррой. Дубль оформил Павел Погребняк.

11. ЧМ -2014 | Россия – Северная Ирландия – 2:0

Фабио Капелло не позволил своей команде ошибиться на старте отборочного турнира ЧМ -2014, и вообще наша команда блестяще преодолеет ту квалификацию и оставит позади даже Португалию с Криштиану Роналду. К сожалению, на самом мундиале не получится выступить так же убедительно.

12. Евро-2016 | Россия – Лихтенштейн – 4:0

С Лихтенштейном сборная России разобралась без особых проблем, но, что любопытно, два мяча в том матче соперники забили в свои ворота сами – конечно, к этому привели напор и атаки наших футболистов, но в официальных протоколах значатся фамилии лихтенштейнцев. Это последний до сегодняшнего дня старт в отборе для сборной России, ведь квалификацию на ЧМ -2018 наша команда на правах хозяйки турнира не проходила.



- Сборная России выиграла 9 из 12 стартовых матчей в отборах. Также у нас две ничьих и только одно поражение. При этом Бельгия – самый сильный стартовый соперник за все время.- Все предыдущие старты сборной России в отборочных турнирах датированы осенью, преимущественно – сентябрем. Теперь, в связи с изменениями в календаре национальных сборных УЕФА , отбор Евро начинаетcя в марте.

- В подавляющем большинстве случаев наша команда начинала походы на крупные турниры в родных стенах – 9 раз. Сегодня только в четвертый раз стартуем в квалификации с выездной встречи.

- В 8 случаях из 12 сборная России не пропускала на старте отборочных циклов, а сама не забила лишь однажды – в ворота Хорватии в 2006-м (0:0).

- Лучшие бомбардиры дебютных матчей в квалификации: Никифоров, Бесчастных и Погребняк – по три гола. Никифоров и Погребняк отметились дублями, а Бесчастных – единственный, кто забивал в трех разных матчах.