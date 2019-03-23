Бой вокруг сборной. Черчесов, Уткин и агенты

вчера, 10:20

Станислав Саламович умеет игнорировать прямые вопросы. Но сложно будет уйти от давления результатов. На «Соккер.ру» - о перепутье в карьере тренера.

Черчесов «поймал звезду» после ЧМ -18?

Выйти на Евро-2020 со второго места в группе, где Казахстан, Кипр, Шотландия и Сан-Марино, особенно когда британцы проиграли будущему сопернику сборной России 0:3 и показали бледный футбол, не так уж трудно с любым тренером. Не будет подвигом при всем уважении к соперникам. Черчесов вообще не о подвигах человек и тренер.

Ведь не является подвигом выход России из группы с Саудовской Аравией и Египтом. Проход Испании – подвиг, заработанная удача. Но Станислав Саламович сам объяснил, что его влияние на команду проявляется, когда работают вместе недели четыре. Один матч на полной самоотдаче после сборов и разогрева или четвертьфинал с хорватами на равных – выжимание максимума. Подвигом стал бы финал…

Такая позиция отнюдь не традиционная для оценки сборной России неблагодарность, а скорее буквальное описание. Глобально народ не простил ни Марибор, ни Польшу, ни Бразилию, ни Францию. Нагрешили до Черчесова немало. А с ним было отсутствие результата в группе Лиги Наций – шведы опередили команду капитана Дзюбы в решающий момент.

А что делает Черчесов после ЧМ -18? Получает награды и заодно утверждается в статусе «крестного отца». Ему нужно было взять реванш, а поход на Москву начал с Варшавы. Но проблема в том, что Станислав Саламович из тех, кто может легко заиграться. Это человек, который смотрит на свою фотографию и приговаривает: «Какие усы! Какой же красавец!»

В сборной России завелся свой Хайзенберг?

Понимая психотип тренера, всегда проще оценивать объективно. Знаешь о традиционных плюсах и минусах. Черчесов всегда был тренером, который делил игроков на любимчиков и отступников. Спросите кого угодно – от Калиниченко, Пеева или Денисова до Глушакова и Комбарова. Пусть в последних двух случаях просто боится испортить хорошую атмосферу в сборной, тут важно не лицемерить.

Например, когда Черчесова прямо спросили, не являются ли его решения при выборе состава отражением интересов друга-агента, Станислав Саламович сделал странное заявление, что читает только заголовки новостей. А потом попробовал отшутиться, спросив Дзюбу, не по блату ли он капитан в сборной? Фамилии игроков с осетинскими корнями, которые попадались в сети сборной России за последние пару лет, вы все знаете, поэтому не надо лукавить.

Нет ничего плохого, когда главный тренер сам выбирает, кому доверять. У Дешама на ЧМ -18, который прошел за углом, весь турнир оттрубил некто Жиру, и хотя не забил ни единого мяча, стал чемпионом мира. А Бензема, невзирая на серию из побед в Лиге чемпионов и полное доверие будущего тренера сборной Франции – Зидана, остался дома. Так и здесь. Ничего страшного в Габулове, Джанаеве или Оздоеве в заявке.

Но плохо, если Камболов – игрок из родных краев тренера, мог сыграть против Бельгии вместо техничного Набабкина, провел в сборной 4 игры во второй половине 2018 года, а теперь не попадал в команду из-за мести Черчесова «Рубину». Там еще есть молодой Сорокин, хавбек Коновалов – ровно на позицию, где провалился Головин. И Жирков не перспективнее Петрова или Скопинцева, а с «Краснодаром» у агента, знакомого с тренером, тоже война.

Василий Уткин не утверждал, но допускал, что Черчесов открыл маленькое агентство «Лунный свет». Хочет начать карьеру не хуже, чем Брюс Уиллис? Вот только не все бритые наголо герои из сериалов веселые, как будущий «крепкий орешек». Иногда обычный учитель химии может стать коварным и жадным Хайзенбергом. Черчесову к Уолтеру Уайту куда ближе чесать, чем к более дружелюбным персонажам.

Уткина и Черчесова используют в своих целях?

И оба четко это понимают! Тренер формирует состав, исходя из интересов третьих сторон? Нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, но отбрасывать публичную информацию известного всем источника права не имеем. Ведь задеты интересы сборной России. Как ситуация выглядит со стороны без утверждений и обвинений? Есть молодой юрист и футбольный агент, хочет захватить рынок, и единственный его плюс – знакомство с главным тренером сборной.

Есть другое агентство, с которым дружит уже известный журналист. Впутывать друзей в дела – последнее дело, особенно если сами в тени. Но тут получается, что Черчесовым прикрывается один агент, Уткиным – другой. Оба бенефициара преследуют меркантильные интересы. И если Жиркова вызвали в сборную, чтобы не вызывать левых латералей, которые могут помешать другу Черчесова подписать форварда Игнатьева – того, что требует у «Краснодара» столько денег, как дали Скопинцеву, то ситуация бредовая.

Если Шапи-Сулейманову вправду мягко так угрожали, что только контракт с конкретным агентом откроет в будущем путь в сборную – надо напомнить, что появился новый президент РФС . Александр Валерьевич Дюков за жизнь видел немало драк пауков в банке за большие деньги. А тут куш не самый впечатляющий для человека из мира нефти и газа, а вред для сборной колоссальный. Если Черчесов сознательно участвует в схемах, из-за которых Англия уволила Эллардайса – ему пора к Дюкову на разговор.

А если Станислава Саламовича слепо используют – тоже плохо. Во-первых, дал слабину со знакомыми, во-вторых – отвлекается. Впрочем, сразу напоминаем о презумпции невиновности. Черчесов не должен доказывать, что не нарушал этические нормы в пользу мистера Агузарова. Но слишком много недовольных – и «Краснодар», и «Рубин». Бердыев редко делает заявления против коллег. Его слова, что тоже хотел работать в сборной России, сродни удару пяткой в лоб.

Нашли первую задачу для нового босса РФС ?

Хуже всего, что Черчесов пропускает удары на поле. Шведам проиграли чисто, с Бельгией не сыграли хотя бы как Украина в Португалии. Сборная не работает ужасно, но действует строго вторым номером. А сам тренер не первый раз повторяет, что ему мало времени для формирования команды, которую хочет видеть. Не является ли это намеком, что Станислав Саламович в сборной, пока выгодно? Мутко отблагодарил Черчесова за спасение на ЧМ -18 – предложил новый контракт, но не забывайте о возросшем авторитете тренера.

Зная Федуна, не можем отрицать вероятность увидеть Черчесова у руля «Спартака». Столетие клуба, задача взять еще один чемпионский титул, ставка на молодых россиян – Кононов не подходит так, как орденоносец после ЧМ -18. Но тогда сборная пострадает дважды. Во-первых, ее в таком случае сейчас возглавляет наставник, который начнет или уже начал подготовку к работе в клубе. Во-вторых, нет мастеров поменять наставника. Дюков в «Зените» просто смотрел, как выбирали Луческу и Манчини.

У нового главы РФС нет выдающегося чутья на тренеров. А Черчесов, не исключено, занят не только делами сборной России. У Василия Вячеславовича Уткина и Курбана Бекиевича Бердыева слишком много опыта и денег, чтобы на пустом месте катить на других бочку. А поскольку появляются источники, где фамилия первого становится запретной, а о втором скоро напишут еще одну статью о былом бюджете «Рубина», снова видим разделения на два лагеря.

С другой стороны, если с казанцами Черчесов поссорился из-за долгов перед Джанаевым и Кудряшовым – выступал на стороне справедливости, пускай и для тех, кого теперь опекают его друзья. Если Дзюба задолжал тренеру за приглашение в «Арсенал» по наводке агента, который тогда был советником Аджоева – тоже плюс для всех. И одновременно ситуация с Иваном Игнатьевым – большая глупость, вредящая «Краснодару», Сулейманову и даже Скопинцеву, когда заиграет в основе. Много людей, мало профессионалов?

Агенты приведут к смене тренера сборной?

Непрофессиональные агенты однозначно являются людьми, которые принесли много горя не только лично вам – болельщикам российских клубов и сборной, не только российским игрокам – скольким карьеры золотыми горами раздавили, но и футбольным боссам. Думаете, среди чиновников все работящие? С радостью назначили бы тренера однажды и на 20 лет. И Черчесов по факту один из самых успешных. Адвокат, Капелло и Слуцкий из групп на крупных турнирах не выходили, уступая Чехии, Греции, Алжиру, Словакии и Уэльсу…

Но ЧМ -18 в истории! Ни в Лиге Наций, ни в матче в Бельгии сборная России не показала, куда движется тактически. Ставка на голый прессинг не работает – Жирков и компания не могут выдержать целый матч в одном темпе. А понимание, что руководители «Спартака» достаточно экстравагантные, чтобы назначить главным Черчесова, сбивает его с работы не хуже, чем война агентов за российских футболистов против российского футбола. Срочно нужно вмешательство Дюкова. Без грамотного третейского судьи не разобраться.

Нужно понять, заинтересован ли главный тренер сборной в прогрессе команды, или его сильнее отвлекли друг-агент и «Спартак»? Если не видит перспектив, готовит запасной аэродром, перестал верить в успехи, то сборной России срочно нужен новый главный тренер. Чем быстрее в РФС тихо, культурно и изнутри разберутся – тем меньший ущерб для первой команды страны. Тем более в списке объективных претензий к тренеру не только слабо парированные обвинения Уткина.