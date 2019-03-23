Сотрудники ФК «Химки» обратились в прокуратуру из-за зарплат

вчера, 15:08

Сообщается, что сотрудники ФК «Химки» направили коллективное письмо в прокуратуру с требованием проверить действия администрации города. Недовольство работников вызвало решение администрации, являющейся учредителем клуба, понизить зарплаты в два раза. Об этом сообщил сотрудник из клуба, который решил остаться анонимным.

Сначала выпустили постановление вообще с зарплатами ниже МРОТ, потом уже исправились и прислали что-то более или менее адекватное. В итоге всем сотрудникам снижают зарплату — кому на 10 тысяч, кому на 20 тысяч, причем абсолютно безапелляционно. Мы в коллективе посоветовались с юристами, которые сказали, что это все в корне неправомерно и что любой суд встанет на сторону сотрудника. До суда пока дело не дошло.