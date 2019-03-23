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Сотрудники ФК «Химки» обратились в прокуратуру из-за зарплат

вчера, 15:08

Сообщается, что сотрудники ФК «Химки» направили коллективное письмо в прокуратуру с требованием проверить действия администрации города. Недовольство работников вызвало решение администрации, являющейся учредителем клуба, понизить зарплаты в два раза. Об этом сообщил сотрудник из клуба, который решил остаться анонимным.

Сначала выпустили постановление вообще с зарплатами ниже МРОТ, потом уже исправились и прислали что-то более или менее адекватное. В итоге всем сотрудникам снижают зарплату — кому на 10 тысяч, кому на 20 тысяч, причем абсолютно безапелляционно. Мы в коллективе посоветовались с юристами, которые сказали, что это все в корне неправомерно и что любой суд встанет на сторону сотрудника. До суда пока дело не дошло.

После 27 туров «Химки» находятся в таблице ФНЛ на 13-м месте. 

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ЮЗИК
ЮЗИК
   199 / 979
вчера в 19:29
Откупяться и опять кинут
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 18:40
Есть договор надо соблюдать
1-й парень
1-й парень ответил Питермен
   101 / 979
вчера в 16:56
Федун совсем запустил свой филиал
Воровать у народа больше нечего.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:18
Наши чиновники ненасытные воры.
КЭТиК
КЭТиК
   163 / 979
вчера в 15:14
Не нужен Химкам футбол по мнению администрации.
Питермен
Питермен
   34 / 979
вчера в 15:11
Федун совсем запустил свой филиал
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