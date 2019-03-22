Каррера хочет вернуться в Россию. Его ждут?

вчера, 20:59

Массимо Каррера заявил, что с удовольствием продолжил бы работу в России, и намекнул, что новости могут поступить по окончании чемпионата. «Соккер.ру» стало любопытно.

Прошло полгода после увольнения Массимо Карреры из «Спартака», итальянский тренер до сих пор не трудоустроился, однако его приезд в Россию вызвал серьезный ажиотаж и был дополнительно подогрет умелыми людьми. Появились даже слухи о контактах то ли с «Зенитом», то ли с «Локомотивом», которые позже были опровергнуты представителем Карреры, но дыма без огня не бывает, поверьте. И здесь дым идет, пожалуй, не от футбольных клубов, которые мечтают с помощью эмоционального чемпиона России зажечь огонь у своих футболистов, а от самого Массимо и его окружения. Приезд Карреры, сопутствующие события, теперь и комментарий «алленаторе» говорят о том, что экс-рулевой «Спартака» активно ищет работу именно в РПЛ . Что это, если не прямое заявление о намерениях?

Чтобы я вернулся в РПЛ , нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут.

Почему именно Россия?

Для части болельщиков «Спартака» Каррера – святой и лучший тренер в истории футбола, те, кто постарше, включают его в тройку наряду с Романцевым и Бесковым, а приписывание Массимо любых слабостей или даже просто характеристик, свойственных обычным, не возвышенным людям, может вызывать резкий негатив. Поэтому постараюсь подбирать такие слова, которые не оскорбят ничьих чувств. Каррера – прагматик. Можно ведь его так назвать? Это ему свойственно и в тренерской работе – типичная итальянская школа, и наверняка в быту.

Так вот, Каррера наверняка с большим удовольствием поработал бы в Италии, но внутренний прагматик говорит ему: «Парень, здесь тебя знают как третью тень Конте, а в России ты – чемпион!» В Италии, да и в любой другой европейской стране победой в РПЛ никого не удивишь, это не значимая запись в резюме. Спросите у Леонида Слуцкого, который после трех побед с ЦСКА в чемпионате России (а ведь был еще и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов) отправился тренировать в Чемпионшип, а сейчас работает с голландским середняком. Да и даже эти должности в «Халле» и «Витессе» вряд ли получил бы без связей.

Конечно, Каррера может найти работу в Италии – у него за плечами видная карьера, он работал с Конте в «Ювентусе» и «Скуадра Адзурре», но эта работа будет либо узкоспециальной на высшем уровне, либо самостоятельной, но далеко не с ведущими клубами и не факт, что из Серии A. Немаловажный фактор – уровень оплаты труда. Переехав в Россию, Каррера в несколько раз улучшил свое материальное обеспечение. Не только «Спартак» вытащил счастливый билет в лице Массимо, встреча с «красно-белыми» и жизнь итальянца серьезно изменила.

Если в сборной Италии он получал 40 тысяч евро в год плюс премиальные, то в «Спартаке» его зарплата составила 1.5 миллиона евро, и бонусы были совсем иного порядка. После увольнения из «Спартака» у Карреры появился выбор: выдохнуть, успокоиться и найти работенку по душе в Италии или ковать железо, пока горячо, то есть пока в России помнят о его успехе, пока есть шанс получить еще один солидный контракт. Массимо чувствует в себе достаточно энергии и желания, чтобы подвизаться на еще одну авантюру в России.

Куда точно не пойдет Каррера

Карреру не примут обратно в «Спартак», хотя истории с возвращениями на недавно оставленные места Жардима и Зидана настраивают болельщиков «красно-белых» на романтичный лад, но думаю, что это исключено. По крайней мере, в обозримом будущем. Нынешний менеджмент «Спартака» точно категорически против Карреры, но даже если представить, что Кононов провалит концовку сезона, и Федун снимет головы Измайлова и Родионова, возвращению Массимо все равно будут препятствовать его друзья, Трабукки и Гурцкая.

Насколько известно, отчет об околоспартаковской деятельности этих агентов в период правления Карреры Леонид Федун изучал лично, и если итальянца он сможет принять обратно в семью, то снова допустить к столу умелых дельцов с кодовыми позывными «Казах» и «Бегемот» - вряд ли. Также наверняка не будет Массимо в ЦСКА и «Краснодаре». Армейцы, даже случись у Виктора Ганчаренко иные планы, не позовут итальянца из-за связи со «Спартаком» и агентами, а «Краснодар» подбирает тренеров под стиль, и Каррера в философию «быков» никаким боком не вписывается.

Где может оказаться Каррера