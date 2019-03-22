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Каррера хочет вернуться в Россию. Его ждут?

вчера, 20:59

Массимо Каррера заявил, что с удовольствием продолжил бы работу в России, и намекнул, что новости могут поступить по окончании чемпионата. «Соккер.ру» стало любопытно.

Прошло полгода после увольнения Массимо Карреры из «Спартака», итальянский тренер до сих пор не трудоустроился, однако его приезд в Россию вызвал серьезный ажиотаж и был дополнительно подогрет умелыми людьми. Появились даже слухи о контактах то ли с «Зенитом», то ли с «Локомотивом», которые позже были опровергнуты представителем Карреры, но дыма без огня не бывает, поверьте. И здесь дым идет, пожалуй, не от футбольных клубов, которые мечтают с помощью эмоционального чемпиона России зажечь огонь у своих футболистов, а от самого Массимо и его окружения. Приезд Карреры, сопутствующие события, теперь и комментарий «алленаторе» говорят о том, что экс-рулевой «Спартака» активно ищет работу именно в РПЛ. Что это, если не прямое заявление о намерениях?

Чтобы я вернулся в РПЛ, нужно, чтобы кто-то меня пригласил. Я себя великолепно чувствовал в России, в Москве в частности. Вернулся бы в эту страну без проблем и с удовольствием. Давайте подождём окончания чемпионата, а там посмотрим. Может быть, какие-то предложения и будут.

Почему именно Россия?

Для части болельщиков «Спартака» Каррера – святой и лучший тренер в истории футбола, те, кто постарше, включают его в тройку наряду с Романцевым и Бесковым, а приписывание Массимо любых слабостей или даже просто характеристик, свойственных обычным, не возвышенным людям, может вызывать резкий негатив. Поэтому постараюсь подбирать такие слова, которые не оскорбят ничьих чувств. Каррера – прагматик. Можно ведь его так назвать? Это ему свойственно и в тренерской работе – типичная итальянская школа, и наверняка в быту. 

Так вот, Каррера наверняка с большим удовольствием поработал бы в Италии, но внутренний прагматик говорит ему: «Парень, здесь тебя знают как третью тень Конте, а в России ты – чемпион!» В Италии, да и в любой другой европейской стране победой в РПЛ никого не удивишь, это не значимая запись в резюме. Спросите у Леонида Слуцкого, который после трех побед с ЦСКА в чемпионате России (а ведь был еще и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов) отправился тренировать в Чемпионшип, а сейчас работает с голландским середняком. Да и даже эти должности в «Халле» и «Витессе» вряд ли получил бы без связей. 

Конечно, Каррера может найти работу в Италии – у него за плечами видная карьера, он работал с Конте в «Ювентусе» и «Скуадра Адзурре», но эта работа будет либо узкоспециальной на высшем уровне, либо самостоятельной, но далеко не с ведущими клубами и не факт, что из Серии A. Немаловажный фактор – уровень оплаты труда. Переехав в Россию, Каррера в несколько раз улучшил свое материальное обеспечение. Не только «Спартак» вытащил счастливый билет в лице Массимо, встреча с «красно-белыми» и жизнь итальянца серьезно изменила.  

Если в сборной Италии он получал 40 тысяч евро в год плюс премиальные, то в «Спартаке» его зарплата составила 1.5 миллиона евро, и бонусы были совсем иного порядка. После увольнения из «Спартака» у Карреры появился выбор: выдохнуть, успокоиться и найти работенку по душе в Италии или ковать железо, пока горячо, то есть пока в России помнят о его успехе, пока есть шанс получить еще один солидный контракт. Массимо чувствует в себе достаточно энергии и желания, чтобы подвизаться на еще одну авантюру в России. 

Куда точно не пойдет Каррера

Карреру не примут обратно в «Спартак», хотя истории с возвращениями на недавно оставленные места Жардима и Зидана настраивают болельщиков «красно-белых» на романтичный лад, но думаю, что это исключено. По крайней мере, в обозримом будущем. Нынешний менеджмент «Спартака» точно категорически против Карреры, но даже если представить, что Кононов провалит концовку сезона, и Федун снимет головы Измайлова и Родионова, возвращению Массимо все равно будут препятствовать его друзья, Трабукки и Гурцкая. 

Насколько известно, отчет об околоспартаковской деятельности этих агентов в период правления Карреры Леонид Федун изучал лично, и если итальянца он сможет принять обратно в семью, то снова допустить к столу умелых дельцов с кодовыми позывными «Казах» и «Бегемот» - вряд ли. Также наверняка не будет Массимо в ЦСКА и «Краснодаре». Армейцы, даже случись у Виктора Ганчаренко иные планы, не позовут итальянца из-за связи со «Спартаком» и агентами, а «Краснодар» подбирает тренеров под стиль, и Каррера в философию «быков» никаким боком не вписывается. 

Где может оказаться Каррера

Пожалуй, в любом клубе РПЛ, который удовлетворит его требования по финансам и полномочиям. Массимо говорит, что ему нужна команда, «у которой есть желание развиваться, которая предоставит тебе то, из чего ты построишь что-то хорошее». Но это уже в некотором роде частности. Думаю, в России есть три клуба, где Каррера может оказаться. Это «Зенит», «Локомотив» и «Оренбург». «Зенит» на данный момент доволен Семаком, но умелый картежник держит в уме будущие партии. Юрию Семину в этом году исполнится 72 года, подходящий возраст для почетных проводов, а в «Оренбурге» ведет борьбу за власть камрад Карреры – Марко Трабукки. Как думаете, увидим еще Массимо в РПЛ?

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Ваша совесть
Ваша совесть
сегодня в 09:25
Не было необходимости так много писать, можно уложиться в одну строку! Просто Каррера понимает, что в топ клубах Европы он никому не нужен, так как на самом деле он тренер посредственный! Вот и мечтает тренировать в России, где нет прагматичных и думающих специалистов в футболе, которые понимали бы, что он слабый тренер.
Морозовский
Морозовский
   8 / 998
сегодня в 09:05
В "Зенит 2" - надо спасать будущее лазурятника любой ценой!
Байкал-38
Байкал-38 ответил Котэ в тельняжке
   90 / 998
сегодня в 07:56
Вижу я Карреру за рулем Локомотива!) Ну или там Спартака)))
Галя привет! Берите его в Краснодар, а нам он и даром не нать и с деньгами не нать!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   75 / 998
сегодня в 07:21
Вижу я Карреру за рулем Локомотива!) Ну или там Спартака)))
Байкал-38
Байкал-38
   90 / 998
сегодня в 06:54
Почему именно Россия?
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1108949/karrera-massimo-spartak

Да потому, что он в Европе нахрен никому не нужен.
Когда Конте пригласили в Челси, то сразу сказали, нам в Англии уголовник не нужен.
Необъяснимое бывает раз в сто лет, это и случилось когда он выиграл ЧР и сейчас думает, что позовут его к себе.
Да и в России он нахрен не нужен, все видели какой из него тренер.
Хотя могу предположить, что его могут поставить в пару команд, чисто срубить бабло, но не надолго.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   815 / 998
сегодня в 05:44
Хоть одного тренера могут не сватать в Зенит?
А ещёв Динамо могут и в Енисей могут и в Уфу могут
parallels
parallels
   3 / 998
сегодня в 05:21
хитро. надо набрать комментов - приплети зенит в тексте. причём, понятно, что зенит - это последнее место, где может оказаться каррера (наравне с цска), но ведь надо разжечь, поэтому зенит - вуаля! - первый в списке желающих заполучить карреру. и главный аргумент - то, что он уважительно отозвался о клубе в одной из новостей. ну естественно, после пятёрочки кто угодно расставит приоритеты.
дело не в том, что он хряк - а в том, что отставкой семака и не пахнет. а если вообразить, что его сдуру уберут - то только для того, чтобы позвать из европы очередного тренера с именем, под которого поедут игроки из той же самой европы. на карреру слетятся только третьесортные зулусы и педроши с петковичами. пункт в резюме про положительный опыт в россии даже смородская не рассматривала бы всерьёз.
mangoх12
mangoх12 ответил kingoffam
   20 / 998
сегодня в 01:44
Ты бы хоть прочитал статью.
а че с аленем разе не так было?))
kingoffam
kingoffam ответил mangoх12
   194 / 998
сегодня в 00:44
Ты бы хоть прочитал статью.
mangoх12
mangoх12
   20 / 998
сегодня в 00:08
скоро подсидит Конона
Jum13
Jum13
   13 / 998
вчера в 23:57
    post-navigator
    post-navigator
       448 / 998
    вчера в 23:47
    "Российская империя, 1864 год. Русский корабль «Богатырь» плывет по Атлантическому океану и сталкивается с американским судном, трюм которого наполнен чернокожими рабами. Матросы «Богатыря» спасают маленького мальчика и дают ему имя Максимка".
    Загуглите, что было дальше :))
    Jum13
    Jum13
       13 / 998
    вчера в 23:43
    Поппс пригорел. Видать фанат свиного
    mikysss
    mikysss
       216 / 998
    вчера в 23:21
    а чего это петушки про Карреру закукарекали? горит что он однажды оказался не на распил-баклан арене и не на унитаз-арене?
    Jum13
    Jum13
       13 / 998
    вчера в 23:14
    Какое убогое название
    Сетка между ног
    Сетка между ног ответил 25процентный клоун
       17 / 998
    вчера в 22:55
    Ну тогда Глушаков его в дубль отправит
    mugik1973
    mugik1973 ответил serh62
       509 / 998
    вчера в 22:35
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         21 / 998
      вчера в 22:34
      Конечно, он хочет, а его кто хочет???
      Разве, что в СпаМ))))))).
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         11 / 998
      вчера в 22:34
      скоре всего зенит((
      Bagula
      Bagula
         249 / 998
      вчера в 22:20
      Какой Локомотив, карера уровень второй лиги.
      Башмакоса
      Башмакоса
         515 / 998
      вчера в 22:04
      Думаю, что в Локомотиве он неплохо освоится (если дадут такую возможность). Оренбург - как-то несерьёзно для чемпиона России. Зенит отметаю сразу-же - или Семак или другой иностранец.
      serh62
      serh62
         404 / 998
      вчера в 21:54
      да кому он нужен...бездарь...заберите вы его обратно, спартак...
      Tostao
      Tostao ответил dino-hsv
         159 / 998
      вчера в 21:50
      хороший тренер, оставил свой след в нашем чемпионате. и почему, кстати, из списка претендентов так легко убрали динамо? вполне себе вариант для него, тем более вряд ли он в провинцию поедет после москвы.
      "Динамо" сейчас не до Карреры, они в переходном периоде от женералов к банкирам.
      Tostao
      Tostao
         159 / 998
      вчера в 21:48
      «Зенит» на данный момент доволен Семаком...
      -----------------------------
      Спорное утверждение, если не сказать больше.
      dino-hsv
      dino-hsv
         217 / 998
      вчера в 21:47
      хороший тренер, оставил свой след в нашем чемпионате. и почему, кстати, из списка претендентов так легко убрали динамо? вполне себе вариант для него, тем более вряд ли он в провинцию поедет после москвы.
      МКС
      МКС
         72 / 998
      вчера в 21:44
      Статья написана чисто для троллинга

      Что то я не припомню куда пытались приткнуть Маура

      Во время его визита в страну
      13 RUS
      13 RUS
         196 / 998
      вчера в 21:39
      После тарасни никто и не берет
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         82 / 998
      вчера в 21:38
      А я спать хочу!
      Nikola45
      Nikola45
         9 / 998
      вчера в 21:23
      Конечно очень жаль что Свиненка выгнали из тарасятника! Он рабов верной дорогой вел! До 12 места довел нет выгнали Кукаррелу! А Жаль )))
      Любитель тухлых побед
      Любитель тухлых побед
         63 / 998
      вчера в 21:22
      Не знает куда приткнуться физрук, никто его не зовет. В тарасовке пока к юбилею время не подошло чтобы его возвращать.
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