Лобос: «Россия осталась в моем сердце»

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос признался, что скучает по России и хочет вернуться.

Чилиец выступал за «Крылья» в период с 2005-го по 2010 год.

Мечтаю проехать по Транссибирской магистрали! Понятно, что это очень продолжительная и утомительная поездка, но было бы невероятно интересно проехать через всю Россию, а по пути останавливаться на день-два в разных городах. Представляете, сколько впечатлений осталось бы от такого путешествия! Надеюсь, в ближайшие два-три года отважусь на такую поездку.

Если приеду в Россию, то в первую очередь хотел бы показать детям Самару, другие места, где я бывал. Мне кажется, им было бы очень интересно. Ну и, конечно, посетили бы Москву с Санкт-Петербургом.

Главное, что Россия осталась в моем сердце. Я познакомился со многими хорошими людьми, у нас была прекрасная команда, которая жила как одна семья. Все это незабываемо!