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Лобос: «Россия осталась в моем сердце»

вчера, 10:26

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос признался, что скучает по России и хочет вернуться. 

Чилиец выступал за «Крылья» в период с 2005-го по 2010 год.

Мечтаю проехать по Транссибирской магистрали! Понятно, что это очень продолжительная и утомительная поездка, но было бы невероятно интересно проехать через всю Россию, а по пути останавливаться на день-два в разных городах. Представляете, сколько впечатлений осталось бы от такого путешествия! Надеюсь, в ближайшие два-три года отважусь на такую поездку.

Если приеду в Россию, то в первую очередь хотел бы показать детям Самару, другие места, где я бывал. Мне кажется, им было бы очень интересно. Ну и, конечно, посетили бы Москву с Санкт-Петербургом.

Главное, что Россия осталась в моем сердце. Я познакомился со многими хорошими людьми, у нас была прекрасная команда, которая жила как одна семья. Все это незабываемо!

Напомним, что «Крылья» в последнем туре обыграли «Анжи». 

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galem72
galem72
   150 / 906
вчера в 12:50
"...было бы невероятно интересно проехать через всю Россию, а по пути останавливаться на день-два в разных городах..."

Зрелище не для слабонервных, особенно, после Тюмени. ))
.
Comench
Comench
   91 / 906
вчера в 12:19
Хорошо, когда так помнят.
Doktor S
Doktor S
   71 / 906
вчера в 11:02
Платили наверняка хорошо, в Европе столько не дают.
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