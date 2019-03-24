Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче.

Я не смотрю фильмы ужасов. Неумелые люди, которые всё еще управляют национальной командой думают, что могут победить Венесуэлу? Венесуэла - это команда, которая уже сформировалась. А управленцы в сборной вошли в структуру команды через окно, а не через дверь. Они давно предали национальные интересы и постоянно лгут людям. Так что ничего Аргентина не выиграет, извините.