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Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

вчера, 16:48
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 3Логотип футбольный клуб ВенесуэлаВенесуэлаМатч завершен

Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче. 

Я не смотрю фильмы ужасов. Неумелые люди, которые всё еще управляют национальной командой думают, что могут победить Венесуэлу? Венесуэла - это команда, которая уже сформировалась. А управленцы в сборной вошли в структуру команды через окно, а не через дверь. Они давно предали национальные интересы и постоянно лгут людям. Так что ничего Аргентина не выиграет, извините. 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Project Pandora
   35 / 906
сегодня в 00:17
Не тебе отпускать реплики в адрес одного из лучших игроков в истории мирового футбола. Твой удел дзюбу и Зенит комментировать.
Не тебе решать, что мне делать. Твой удел педро и спартак комментировать.
Project Pandora
Project Pandora ответил Гавроша
   540 / 906
вчера в 23:06
До чего же марадонна завистливый и злобный - на рейнгольда похож.
Не тебе отпускать реплики в адрес одного из лучших игроков в истории мирового футбола. Твой удел дзюбу и Зенит комментировать.
peleneym
peleneym ответил nedved10
   683 / 906
вчера в 22:16
Увы Аргентина обречена когда тренер примат прямо говорит не о команде, а о том чтобы игроки научились взаимодействовать с моськой,наверное болелы этой великой сборной хотят чтобы наконец раз и навсегда свалил этот играющий тренер,его заслуги в каталонии в Аргентине никому не нужны.
Да, достал вас Месси. Придётся потерпеть и помучаться ещё года два.
nedved10
nedved10
   471 / 906
вчера в 20:38
Увы Аргентина обречена когда тренер примат прямо говорит не о команде, а о том чтобы игроки научились взаимодействовать с моськой,наверное болелы этой великой сборной хотят чтобы наконец раз и навсегда свалил этот играющий тренер,его заслуги в каталонии в Аргентине никому не нужны.
ЮЗИК
ЮЗИК
   130 / 906
вчера в 18:50
Марадона имеет на это право, в его время звезд в команде не было и команда играла, теперь звезд полкоманды, а результатов ноль
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   317 / 906
вчера в 18:27
Месси давно пора уйти из сборной.
Остапчук 67
Остапчук 67
   504 / 906
вчера в 18:26
Сборной Аргентины нужен хороший тренер...
А не очередной человек, заглядывающий в рот Месси.
obana777
obana777
   174 / 906
вчера в 18:15
А что Марадоне делать, только критиковать.
Гавроша
Гавроша
   35 / 906
вчера в 18:08
До чего же марадонна завистливый и злобный - на рейнгольда похож.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков ответил League1
   84 / 906
вчера в 18:06
Во всём виноват гном.
Доля его в этом есть.
League1
League1
   88 / 906
вчера в 18:04
Во всём виноват гном.
Apsny
Apsny
   293 / 906
вчера в 18:04
Руководство никчемное.
Козинак
Козинак ответил Великий Князь
   279 / 906
вчера в 17:55
Блоху сливать нужно и всё наладится.
рональду любит когда в альпенгольд глазище его чмокают
vale46
vale46
   264 / 906
вчера в 17:46
Ох и подгорает у вас у всех от одного Месси,как же он вам надоел!!!!
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   114 / 906
вчера в 17:41
Молоток Марафона, сказал как есть, и ни чего не придумал, срубил матку-правду, уважение ему.
Великий Князь
Великий Князь
   20 / 906
вчера в 17:25
Блоху сливать нужно и всё наладится.
1-й парень
1-й парень
   90 / 906
вчера в 17:08
Как и в нашей сборной, нет тренера и никому она не нужна из чиновников, распиливающих средства.
311
311
   33 / 906
вчера в 17:04
Лионеля не пустили в туалет перед матчем!)
cevin cigan
cevin cigan
   67 / 906
вчера в 16:59
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА....ДОН ДИЕГО!!!!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
   177 / 906
вчера в 16:58
Есть за что критиковать.
Erlov
Erlov
   123 / 906
вчера в 16:56
Правду сказал.
SSC Napoli
SSC Napoli
   560 / 906
вчера в 16:52
Марадоне можно!
spartach091
spartach091
   49 / 906
вчера в 16:52
Марадона имеет право. Он тащил сборную и выиграл ЧМ, а не как псевдолидер и капитан, который бросил сборную
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 906
вчера в 16:50
Не хвалить же ему ее.
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 16:50
Всему вина присутствие в сборной гнома.
mondial18
mondial18
   229 / 906
вчера в 16:49
имеет право
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