Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко полагает, что «Ювентус» в этом сезоне может выиграть Лигу чемпионов благодаря помощи нападающего Криштиану Роналду.

Кажется, что Роналду намного моложе своих лет, на поле не скажешь, что ему 34 года. «Юве» и так уже был силен, но им нужен был футболист мирового класса, который мог бы вытаскивать команду из почти безнадежных ситуаций.

Теперь, когда у них есть Криштиану, они могут пройти весь путь в Лиге чемпионов до конца.