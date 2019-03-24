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Шевченко: «Кажется, что Роналду намного моложе 34 лет»

вчера, 14:37

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко полагает, что «Ювентус» в этом сезоне может выиграть Лигу чемпионов благодаря помощи нападающего Криштиану Роналду.

Кажется, что Роналду намного моложе своих лет, на поле не скажешь, что ему 34 года. «Юве» и так уже был силен, но им нужен был футболист мирового класса, который мог бы вытаскивать команду из почти безнадежных ситуаций.

Теперь, когда у них есть Криштиану, они могут пройти весь путь в Лиге чемпионов до конца.

В 1/4 финала «Юве» сыграет с «Аяксом». 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
   414 / 906
вчера в 19:17
Хохлы никак не отойдут от встречи с самим Роном.
который в матче ничего особенного не показал,а сборная,как впрочем и сама Юва, остаются Роналду-зависимыми. Роналду это сильная сторона,но так же и ахиллесова пята.
Козинак
Козинак
   279 / 906
вчера в 17:07
Какая Роналда
Козинак
Козинак ответил Великий Князь
   279 / 906
вчера в 17:04
Они умнее вас,это точно,раз ты сейчас не в Донбассе
Великий Князь
Великий Князь ответил ДАША Д
   20 / 906
вчера в 16:39
С чего бы задницу Роналду лизать?
Хохляцкий менталитет.
Aчиститель
Aчиститель
   95 / 906
вчера в 15:59
Кажется, что и не Шевченко совсем сборную тренерует.
ДАША Д
ДАША Д
   137 / 906
вчера в 15:51
С чего бы задницу Роналду лизать?
mangoх12
mangoх12
   27 / 906
вчера в 15:38
это макияж
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   156 / 906
вчера в 15:21
смыть с гея косметику и будет выглядеть на 50)))))
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   156 / 906
вчера в 15:19
так бабы всегда молода выглядят)
mihaluch
mihaluch
   515 / 906
вчера в 15:04
Если Шевченко не попьёт годик, то он будет выглядеть моложе Роналду.
vastudio
vastudio
   427 / 906
вчера в 14:47
Пусть для начала Аякс пройдут)))))
cska plus
cska plus
   8 / 906
вчера в 14:40
Хохлы никак не отойдут от встречи с самим Роном.
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