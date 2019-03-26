Португалия сыграла вничью с Сербией

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Сербии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж
Португалия - Сербия 1:1 (1:1)
Голы: Данилу 42 - Тадич 7 (пенальти)
Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бернарду Силва, Данилу, Вильям Карвалью, Рафа Силва (Гонсалу Гедеш 84), Криштиану Роналду (Пицци 31), Диего Соуза (Андре Силва 57)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.
Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спайич, Миленкович, Младенович, Максимович, Лазович (Живкович 69), Тадич, Льяич (Милинкович-Савич 87), Гачинович (Радоньич 21), Митрович
Главный тренер: Крстаич Младен.
Предупреждения: Пепе 45+1, Младенович 77, Спайич 79, Тадич 87
Судья: Марциняк Шимон.
В параллельной игре сборная Англии разгромила Черногорию.
С Роналду - две ничьи с середняками.
Ограниченный марокканец способен тащить только в матчах с дантистами из Андорры. Видимо, Роналду пошуршал по кабинетам федерации и Сантушу приказали вернуть его в сборную.
С Роналду - две ничьи с середняками.
Ограниченный марокканец способен тащить только в матчах с дантистами из Андорры. Видимо, Роналду пошуршал по кабинетам федерации и Сантушу приказали вернуть его в сборную.
Оказывается мы в некоторых моментах сыграли лучше сербов.
Владение мячём выше, количество отданных пасов на порядок выше чем у сербов, как и их точность. Но сербы были лучше в атаки, больше нанесли ударов но позволяли при этом наносить ещё на порядок больше ударов по своим воротам. У Португалии 28 в этом матче, против 17 ударов в матче с Украиной.
Я думаю что в Киеве Украина тоже будет играть вторым номером против Португалии, а вот Сербия возможно позволит себе открытый футбол.
Оказывается мы в некоторых моментах сыграли лучше сербов.
Владение мячём выше, количество отданных пасов на порядок выше чем у сербов, как и их точность. Но сербы были лучше в атаки, больше нанесли ударов но позволяли при этом наносить ещё на порядок больше ударов по своим воротам. У Португалии 28 в этом матче, против 17 ударов в матче с Украиной.
Я думаю что в Киеве Украина тоже будет играть вторым номером против Португалии, а вот Сербия возможно позволит себе открытый футбол.