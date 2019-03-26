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Португалия сыграла вничью с Сербией

вчера, 00:42
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Сербии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж

Португалия - Сербия 1:1 (1:1)
Голы: Данилу 42 - Тадич 7 (пенальти)

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Бернарду Силва, Данилу, Вильям Карвалью, Рафа Силва (Гонсалу Гедеш 84), Криштиану Роналду (Пицци 31), Диего Соуза (Андре Силва 57)
Главный тренер: Сантуш Фернанду.

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Спайич, Миленкович, Младенович, Максимович, Лазович (Живкович 69), Тадич, Льяич (Милинкович-Савич 87), Гачинович (Радоньич 21), Митрович
Главный тренер: Крстаич Младен.

Предупреждения: Пепе 45+1, Младенович 77, Спайич 79, Тадич 87

Судья: Марциняк Шимон.

В параллельной игре сборная Англии разгромила Черногорию.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил San Skra
   159 / 850
вчера в 12:59
Цепляет когда правду говорят,а когда всякую чушь пишут,то что же тут может зацепить!?
Betman
Betman
   627 / 850
вчера в 11:06
Португалия шикарно играла, и заслуживала крупную победу, но просто не повезло. Да и Марциняк с корешами, поxоду, таким образом решили отомстить за свою сборную в Лиге Наций.
ronaldo743
ronaldo743
   306 / 850
вчера в 10:36
Без Роналду - никаких проблем в Лиге наций.

С Роналду - две ничьи с середняками.

Ограниченный марокканец способен тащить только в матчах с дантистами из Андорры. Видимо, Роналду пошуршал по кабинетам федерации и Сантушу приказали вернуть его в сборную.
galem72
galem72
   184 / 850
вчера в 09:40
Очень жаль, что Сербия не выиграла! ((
San Skra
San Skra ответил Евгений Макрушин
   154 / 850
вчера в 09:24
Вы про других поменьше бы разглагольствовали,а то и Вас "судьба достанет"....
Зацепил комментарием про твоего любимого игрока?
Wolf77785
Wolf77785
   230 / 850
вчера в 07:55
сначала думла, почему Сербия не выиграла, а потом вижу Рона убрали, догадались все же не зря, думал что 1-1 будет)
112910415
112910415
   105 / 850
вчера в 06:14
достаточно бледно
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил San Skra
   159 / 850
вчера в 02:04
Вы про других поменьше бы разглагольствовали,а то и Вас "судьба достанет"....
амурец
амурец
   134 / 850
вчера в 01:52
португезы как то не удачно начали, другого от них ждали, да и Роналду пока не блещет
Гавроша
Гавроша ответил da da da
   37 / 850
вчера в 01:50
жаль Португалию всегда симпатичная сборная с топ игроками,но Рон все портит на корню.
Они с ним все время через стыки пробивались. Не было его пол-года, и сразу ожила сборная, никто не мешал им играть, так он опять явился, и вот две ничьи. А играл бы целый матч - так проиграли бы.
Гавроша
Гавроша ответил NGY
   37 / 850
вчера в 01:48
Игр еще много и думаю, фарт Украины и Сербии должен закончиться и столько атак Португальцев приведут к забитым голам.
Закончится, если роналду уберут.
Гавроша
Гавроша
   37 / 850
вчера в 01:47
С роналду португальцы совсем деградировали. Если бы он был в ЛН они бы заняли не 1 место, а последнее.
mondial18
mondial18
   114 / 850
вчера в 01:29
Равные по силам на сегодня
San Skra
San Skra ответил faneng
   154 / 850
вчера в 01:22
Роналду получил травму... Такое чувство, что судьба быстренько наказала его за движения тазом после матча с Атлетико.
Уверен - это далеко не самый "постыдный" его поступок, за который судьба хотела бы его наказать.
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 01:21
Португалы огорчают.
da da da
da da da
   254 / 850
вчера в 01:20
жаль Португалию всегда симпатичная сборная с топ игроками,но Рон все портит на корню.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил За адекватность
   165 / 850
вчера в 01:16
Приветствую. Я бы даже сказал, что они себя в угол загнали этими двумя ничьими. Конечно они в состоянии победить и в Киеве и в Белграде, но уже далеко не факт. Интересная борьба будет в треугольнике.
Португалия была и остаётся фаворитом, но задачу себе они конечно осложнили. Я глянул кстате статистику матча португал как с Украиной, так и с Сербией.
Оказывается мы в некоторых моментах сыграли лучше сербов.
Владение мячём выше, количество отданных пасов на порядок выше чем у сербов, как и их точность. Но сербы были лучше в атаки, больше нанесли ударов но позволяли при этом наносить ещё на порядок больше ударов по своим воротам. У Португалии 28 в этом матче, против 17 ударов в матче с Украиной.
Я думаю что в Киеве Украина тоже будет играть вторым номером против Португалии, а вот Сербия возможно позволит себе открытый футбол.
drug01
drug01
   96 / 850
вчера в 01:12
Жалкая ничья!
faneng
faneng
   772 / 850
вчера в 01:07
Роналду получил травму... Такое чувство, что судьба быстренько наказала его за движения тазом после матча с Атлетико.
dimagas1
dimagas1
   167 / 850
вчера в 01:00
Сербы прям удивляют.Молодая команда,могут и первое место взять в группе.Наши то пешеходы тока вторым номером умеют бегать.
abrek123
abrek123
   489 / 850
вчера в 00:59
Обычный матч для португалов сыграть в ничейку))Самая не результативная сборная и скучная,как вспомню евро 2016 и португалию плеваться хочется...
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
вчера в 00:55
Тадич чётко играл
За адекватность
За адекватность ответил 10 seconds to stars
   41 / 850
вчера в 00:54
Две домашнии ничейки с прямыми конкурентами по группе, вряд ли этого португалы ожидали )) ну а сербы стоит признать, смотрелись интереснее чем мы в матче с португалами, не удивлюсь если они и выиграют группу
Приветствую. Я бы даже сказал, что они себя в угол загнали этими двумя ничьими. Конечно они в состоянии победить и в Киеве и в Белграде, но уже далеко не факт. Интересная борьба будет в треугольнике.
NGY
NGY
   42 / 850
вчера в 00:52
Игр еще много и думаю, фарт Украины и Сербии должен закончиться и столько атак Португальцев приведут к забитым голам.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   165 / 850
вчера в 00:48
Две домашнии ничейки с прямыми конкурентами по группе, вряд ли этого португалы ожидали )) ну а сербы стоит признать, смотрелись интереснее чем мы в матче с португалами, не удивлюсь если они и выиграют группу
Дрючик 76
Дрючик 76
вчера в 00:48
Блин,такой экспресс запороли 8ы!(
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
вчера в 00:47
Данилу классно исполнил!!!
San Skra
San Skra
   154 / 850
вчера в 00:44
Ну, что начинаем? Кто сегодня лучший? Месси или Роналду?
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