Португалия потеряла очки с Сербией и другие итоги матчей отбора ЧЕ-2020

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 25 марта.
Португалия - Сербия 1:1
Голы: Данилу 42 - Тадич 7 (пенальти)
Люксембург - Украина 1:2
Голы: Турпель 34 - Цыганков 40, Кипс 90+3 (автогол)
Франция - Исландия 4:0
Голы: Умтити 12, Жиру 68, Мбаппе 78, Гризманн 84
Черногория - Англия 1:5
Голы: Вешович 18 - Кин 30, Баркли 39, Баркли 59, Кейн 71, Стерлинг 81
Турция - Молдавия 4:0
Голы: Али Калдырым 24, Тосун 26, Тосун 53, Айхан 70
Косово - Болгария 1:1
Голы: Зенели 61 - Божиков 39
Андорра - Албания 0:3
Голы: Садику 21, Балай 87, Абраши 90
Слава великому Лайонелу Миссе!
Слава великому Лайонелу Миссе!
Фраанцузы вместе в сборной играют весело и лучше, чем в клубах.
Англия смотрится тоже хорошо, похоже она прибавила в креативе.
Португалия нудно, тяжело начала.
Косово, оказывается умеет играть в футбол, набирает состав на среднюю команду.
На очередном Евро мы увидим новые Германию, Испанию, Голландию .
Хорватия и Португалия возможно отдохнут.
Фраанцузы вместе в сборной играют весело и лучше, чем в клубах.
Англия смотрится тоже хорошо, похоже она прибавила в креативе.
Португалия нудно, тяжело начала.
Косово, оказывается умеет играть в футбол, набирает состав на среднюю команду.
На очередном Евро мы увидим новые Германию, Испанию, Голландию .
Хорватия и Португалия возможно отдохнут.