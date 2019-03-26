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Португалия потеряла очки с Сербией и другие итоги матчей отбора ЧЕ-2020

вчера, 00:51

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 2-го тура отборочного турнира Евро-2020, которые состоялись 25 марта.

Португалия - Сербия 1:1
Голы: Данилу 42 - Тадич 7 (пенальти)

Люксембург - Украина 1:2
Голы: Турпель 34 - Цыганков 40, Кипс 90+3 (автогол)

Франция - Исландия 4:0
Голы: Умтити 12, Жиру 68, Мбаппе 78, Гризманн 84

Черногория - Англия 1:5
Голы: Вешович 18 - Кин 30, Баркли 39, Баркли 59, Кейн 71, Стерлинг 81

Турция - Молдавия 4:0
Голы: Али Калдырым 24, Тосун 26, Тосун 53, Айхан 70

Косово - Болгария 1:1
Голы: Зенели 61 - Божиков 39

Андорра - Албания 0:3
Голы: Садику 21, Балай 87, Абраши 90

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил Знатог
   50 / 850
вчера в 13:36
СБУ поработало.
Если только с Люксембуржцами,что те от страха на третьей добавленной в свои ворота мяч запихали.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   350 / 850
вчера в 13:25
Много крупных счетов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Mauricio Gugelmin
   21 / 850
вчера в 11:37
Даёшь Венесуэлу, Панаму, Иран! Слава великому Лайонелу Миссе!
Не по адресу ко мне с Месси. Я против заднеприводного ,но это не значит, что я за Месси...
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Ангел неБесГрешен
   116 / 850
вчера в 11:34
Даёшь Венесуэлу, Панаму, Иран!
Слава великому Лайонелу Миссе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 10:28
Люксы чуть-чуть недотерпели...
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 850
вчера в 09:59
Люксенбург разочаровал,а так всё предсказуемо!
shur
shur ответил Литейный 4
   178 / 850
вчера в 09:47
Португалия не блещет. Гыгыгы
...Греция тоже когда то была ЧЕ и где она,картина маслом,случайность!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 850
вчера в 08:49
Португалия не блещет. Гыгыгы
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   39 / 850
вчера в 08:35
Удивил счет с украиной, должны были отлететь, а так все по плану.
shlomo
shlomo
   69 / 850
вчера в 08:14
Особых нежданчиков не случилось.....в основном очень многое решится в следующих летних играх.....
Incredulous
Incredulous ответил Игорь Погорелов
   128 / 850
вчера в 08:09
португезы решили со всеми ничейку катать)))
А ты вспомни как они одними ничейками Евро-2016 выиграли
Знатог
Знатог ответил SHMEL
   138 / 850
вчера в 08:07
Смотрю Украина просто рвет всех.Автогол Люксембурга в добавленное время это сильно.
СБУ поработало.
beefs
beefs
   98 / 850
вчера в 08:05
Обошлось без сюрпризов...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 850
вчера в 07:40
Слежу за Пеналду. Опять он без голов. Даешь Андорру, Фарреры или Эстонию!
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 07:33
Сербия, Люксембург, Косово и Литва удивили.
SHMEL
SHMEL
   50 / 850
вчера в 07:23
Смотрю Украина просто рвет всех.Автогол Люксембурга в добавленное время это сильно.
нечитайло
нечитайло
   514 / 850
вчера в 07:13
Португалия позор
Roman73
Roman73
   151 / 850
вчера в 06:43
Франция играет с запасом , мастеровито, как и полагается чемпионам мира.
Фраанцузы вместе в сборной играют весело и лучше, чем в клубах.
Англия смотрится тоже хорошо, похоже она прибавила в креативе.
Португалия нудно, тяжело начала.
Косово, оказывается умеет играть в футбол, набирает состав на среднюю команду.
На очередном Евро мы увидим новые Германию, Испанию, Голландию .
Хорватия и Португалия возможно отдохнут.
GKN
GKN
   299 / 850
вчера в 05:48
Сербы - молодчики!
mondial18
mondial18
   114 / 850
вчера в 02:45
Сербы не подвели , зачет
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответил Mangur
   165 / 850
вчера в 02:39
Сербы уперлись -молодцы.Украина опозорилась.Коротко об игровом дне
Украина обыграла команду, у которой в активе лишь 2 поражения в последних 8 матчах дома. Какое ещё к чёрту опозорилась?
San Skra
San Skra ответил Mangur
   154 / 850
вчера в 01:38
Сербы уперлись -молодцы.Украина опозорилась.Коротко об игровом дне
    Mangur
    Mangur
       411 / 850
    вчера в 01:31
    Сербы уперлись -молодцы.Украина опозорилась.Коротко об игровом дне
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       377 / 850
    вчера в 01:23
    Португалы опять подвели.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил ошалевший
       2 / 850
    вчера в 01:22
    ну дак поставь
    Для начала надо знать кто свистит! Пищевик - судейский клуб, вдруг Федун опять своего свистка назначит!
    ошалевший
    ошалевший ответил ЦCКА навсегда
       619 / 850
    вчера в 01:19
    Балай красава, затащил экспресс, очень нужен был второй гол :) Хрякам в субботу тоже забей!
    ну дак поставь
    Игорь Погорелов
    Игорь Погорелов
       147 / 850
    вчера в 01:06
    португезы решили со всеми ничейку катать)))
    Sunny.
    Sunny.
       82 / 850
    вчера в 01:05
    обошлось без проишествий
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 850
    вчера в 00:52
    Балай красава, затащил экспресс, очень нужен был второй гол :) Хрякам в субботу тоже забей!
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