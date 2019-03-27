Чалов: «Василий Березуцкий не уступит Дзюбе в плане юмора»

Форвард ЦСКА ​ Федор Чалов отметил чувство юмора бывшего игрока москвичей Василия Березуцкого.

Надо мной Дзюба шутил в меньшей степени. В этот раз больше подкалывал Ильзата Ахметова (смеется). Вообще все эти вещи мы переносим нормально. У нас в ЦСКА еще в прошлом сезоне хватало шутников. Ребята исполняли не хуже Артема. Так что тут мы люди привыкшие (улыбается). Я имею в виду Василия Березуцкого. Он не уступил бы Дзюбе.