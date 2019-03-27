Чалов: «Василий Березуцкий не уступит Дзюбе в плане юмора»

Форвард ЦСКА Федор Чалов отметил чувство юмора бывшего игрока москвичей Василия Березуцкого.
Надо мной Дзюба шутил в меньшей степени. В этот раз больше подкалывал Ильзата Ахметова (смеется). Вообще все эти вещи мы переносим нормально. У нас в ЦСКА еще в прошлом сезоне хватало шутников. Ребята исполняли не хуже Артема. Так что тут мы люди привыкшие (улыбается). Я имею в виду Василия Березуцкого. Он не уступил бы Дзюбе.
Если попали бы на челси, который то же к слову мёртвый, то тогда и смотрели или ты уверен в победе динамо над Реалом?)
Это раз)
во вторых)
любите же вы, пожившие, вспоминать что было раньше(прям как спартачи).
Мне не 50+ и называть кого то салагой, кто не смотрел футбол времён союза лишь по тому что родился когда этот союз распался, это как то *гениально*)
И да, посмотрел встречи динамо с ЦСКА, как одни влетали так и другие, быть может у динамо чуть лучше получалось в данном противостоянии.
И опять же, история нынешнего ЦСКА каким он является сейчас в большей степени началась с прихода *Жеки*, в то время, как ты писал, динамо было одним из лучших клубов. Так что сравнивать клубы в разных временных рамках не корректно. Да и ЦСКА - развивается, а динамо судя по всему деградирует(учитывая былые величия).
Если попали бы на челси, который то же к слову мёртвый, то тогда и смотрели или ты уверен в победе динамо над Реалом?)
Это раз)
во вторых)
любите же вы, пожившие, вспоминать что было раньше(прям как спартачи).
Мне не 50+ и называть кого то салагой, кто не смотрел футбол времён союза лишь по тому что родился когда этот союз распался, это как то *гениально*)
И да, посмотрел встречи динамо с ЦСКА, как одни влетали так и другие, быть может у динамо чуть лучше получалось в данном противостоянии.
И опять же, история нынешнего ЦСКА каким он является сейчас в большей степени началась с прихода *Жеки*, в то время, как ты писал, динамо было одним из лучших клубов. Так что сравнивать клубы в разных временных рамках не корректно. Да и ЦСКА - развивается, а динамо судя по всему деградирует(учитывая былые величия).
Некоторые могут сказать, тебя не зная, когда были знакомы твои родители.
И это говорит мне дед 50+. Моветон однако с твоей стороны. Или у вас там на украине, прозрение у всех?)
А ЦСКА сравнивать с динамо это уже оскорбление) Особенно после игры с челси, побратимы спартака, не зря федун с киева).
Некоторые могут сказать, тебя не зная, когда были знакомы твои родители.
И это говорит мне дед 50+. Моветон однако с твоей стороны. Или у вас там на украине, прозрение у всех?)
А ЦСКА сравнивать с динамо это уже оскорбление) Особенно после игры с челси, побратимы спартака, не зря федун с киева).
Так что не тебе, как поклоннику Динамо К. говорить про продажу игроков)
Так что не тебе, как поклоннику Динамо К. говорить про продажу игроков)
А вы готовьтесь к новым стишкам от таракана кухонного)
А вы готовьтесь к новым стишкам от таракана кухонного)
Браво !!!!
Браво !!!!
Ждите Головина...))
Ждите Головина...))
Халк, Муса, Витсель играли в плей-офф ЧМ-2014, будучи игроками российских клубов. Фарфан, Гранквист затащили свои сборные на ЧМ-2018.
В то же время Голландия не прошла на Евро-2016 и ЧМ-2018 с участием промеса. Когда за Ирландию играл МакГиди - они набрали 0 очков на Евро-2012, без него вышли из группы на Евро-2016. Плетикоса завершил карьеру в сборной Хорватии - попали в финал ЧМ (зато там Чорлука был, а Пашалича - не было!). Чельстрём завершил карьеру в сборной Швеции - 1/4 Финала ЧМ.
Вот что это за цепь совпадений?
Халк, Муса, Витсель играли в плей-офф ЧМ-2014, будучи игроками российских клубов. Фарфан, Гранквист затащили свои сборные на ЧМ-2018.
В то же время Голландия не прошла на Евро-2016 и ЧМ-2018 с участием промеса. Когда за Ирландию играл МакГиди - они набрали 0 очков на Евро-2012, без него вышли из группы на Евро-2016. Плетикоса завершил карьеру в сборной Хорватии - попали в финал ЧМ (зато там Чорлука был, а Пашалича - не было!). Чельстрём завершил карьеру в сборной Швеции - 1/4 Финала ЧМ.
Вот что это за цепь совпадений?