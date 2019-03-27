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Чалов: «Василий Березуцкий не уступит Дзюбе в плане юмора»

вчера, 09:15

Форвард ЦСКАФедор Чалов отметил чувство юмора бывшего игрока москвичей Василия Березуцкого

Надо мной Дзюба шутил в меньшей степени. В этот раз больше подкалывал Ильзата Ахметова (смеется). Вообще все эти вещи мы переносим нормально. У нас в ЦСКА еще в прошлом сезоне хватало шутников. Ребята исполняли не хуже Артема. Так что тут мы люди привыкшие (улыбается). Я имею в виду Василия Березуцкого. Он не уступил бы Дзюбе.

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Шуnя771
Шуnя771 ответил Scuderia Ferrari
   90 / 835
сегодня в 01:00
Там Промес в Барсу переходит, слышал новости?)
Кем? Он завязал с футболом?)
Великолепный
Великолепный
   75 / 835
вчера в 23:56
Дзюбе ещё далеко до Василия Березуцкого!))
Багров-брат
Багров-брат
   63 / 835
вчера в 16:23
Вася на экраны и гаджеты не пиарился. Посмотрите, если интересно, как он всеми любимого Дудя гоняет...)))
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 15:44
Разве кто слышал когда этого Васю? При всем уважение к ЦСКА тут он Дзюбе даже в подметки не годится.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Don trambon
   87 / 835
вчера в 14:49
если бы да кабы во рту выросли грибы. Если попали бы на челси, который то же к слову мёртвый, то тогда и смотрели или ты уверен в победе динамо над Реалом?) Это раз) во вторых) любите же вы, пожившие, вспоминать что было раньше(прям как спартачи). Мне не 50+ и называть кого то салагой, кто не смотрел футбол времён союза лишь по тому что родился когда этот союз распался, это как то *гениально*) И да, посмотрел встречи динамо с ЦСКА, как одни влетали так и другие, быть может у динамо чуть лучше получалось в данном противостоянии. И опять же, история нынешнего ЦСКА каким он является сейчас в большей степени началась с прихода *Жеки*, в то время, как ты писал, динамо было одним из лучших клубов. Так что сравнивать клубы в разных временных рамках не корректно. Да и ЦСКА - развивается, а динамо судя по всему деградирует(учитывая былые величия).
Да уж, развивается невиданными темпами !
Don trambon
Don trambon ответил сулейман шлагбаум
   88 / 835
вчера в 13:37
А ведь насчет салаги я угадал, даже не зная твоих почтенных родителей ! Это во-первых. Во-вторых, я русский, родом из Курска, но, с 1984 года проживаю в Москве. В - третьих, посмотри статистику встреч моего Динамо с твоими конями и увидишь там много интересного. Ну и в- четвертых. Попадете и вы на Челси, когда-нибудь и будете иметь такой же бледный вид, недаром ваш бог Жека Беспалый из Харькова.
если бы да кабы во рту выросли грибы.
Если попали бы на челси, который то же к слову мёртвый, то тогда и смотрели или ты уверен в победе динамо над Реалом?)
Это раз)

во вторых)
любите же вы, пожившие, вспоминать что было раньше(прям как спартачи).
Мне не 50+ и называть кого то салагой, кто не смотрел футбол времён союза лишь по тому что родился когда этот союз распался, это как то *гениально*)
И да, посмотрел встречи динамо с ЦСКА, как одни влетали так и другие, быть может у динамо чуть лучше получалось в данном противостоянии.
И опять же, история нынешнего ЦСКА каким он является сейчас в большей степени началась с прихода *Жеки*, в то время, как ты писал, динамо было одним из лучших клубов. Так что сравнивать клубы в разных временных рамках не корректно. Да и ЦСКА - развивается, а динамо судя по всему деградирует(учитывая былые величия).
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Don trambon
   87 / 835
вчера в 12:50
Удивительный сайт. Некоторые могут сказать, тебя не зная, когда были знакомы твои родители. И это говорит мне дед 50+. Моветон однако с твоей стороны. Или у вас там на украине, прозрение у всех?) А ЦСКА сравнивать с динамо это уже оскорбление) Особенно после игры с челси, побратимы спартака, не зря федун с киева).
А ведь насчет салаги я угадал, даже не зная твоих почтенных родителей ! Это во-первых. Во-вторых, я русский, родом из Курска, но, с 1984 года проживаю в Москве. В - третьих, посмотри статистику встреч моего Динамо с твоими конями и увидишь там много интересного. Ну и в- четвертых. Попадете и вы на Челси, когда-нибудь и будете иметь такой же бледный вид, недаром ваш бог Жека Беспалый из Харькова.
Don trambon
Don trambon ответил сулейман шлагбаум
   88 / 835
вчера в 12:21
Удивительный сайт.

Некоторые могут сказать, тебя не зная, когда были знакомы твои родители.

И это говорит мне дед 50+. Моветон однако с твоей стороны. Или у вас там на украине, прозрение у всех?)

А ЦСКА сравнивать с динамо это уже оскорбление) Особенно после игры с челси, побратимы спартака, не зря федун с киева).
311
311
   42 / 835
вчера в 12:15
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   48 / 835
вчера в 11:49
Василий Березуцкий ни только не уступит Артёму Дзюбе, но и превзойдёт его. ИМХО.
Don trambon
Don trambon ответил сулейман шлагбаум
   88 / 835
вчера в 11:22
А и смешной же ты ! Да я свиней "люблю"так же пламенно, как и бомжей. Я болею за киевское Динамо, а у нас симпатизирую паровозам, Ростову, Рубину и одноклубникам. К коням я отношусь довольно ровно, просто не люблю, когда продают " за копейку канарейку". Так что можешь щеки передо мной не надувать, мне это фиолетово.
Бугага. Динамо Киев то кузня талантов! ахаха. Под шахтёром ходят вечно, ни игроков найти/воспитать ничего, только на стадионе ухать на игроков Челси бугага.

Так что не тебе, как поклоннику Динамо К. говорить про продажу игроков)
lobsterdam
lobsterdam
   200 / 835
вчера в 11:05
этих "юмористов" всех надо на смехопанораму к этому, как его? Матрасян, что ли? Лучше б в футбол научились играть....
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Don trambon
   87 / 835
вчера в 11:04
Ещё и операторов на АЗС Лукойл заставляет тут ботов создавать и глорить за позор российского футбола(
А и смешной же ты ! Да я свиней "люблю"так же пламенно, как и бомжей. Я болею за киевское Динамо, а у нас симпатизирую паровозам, Ростову, Рубину и одноклубникам. К коням я отношусь довольно ровно, просто не люблю, когда продают " за копейку канарейку". Так что можешь щеки передо мной не надувать, мне это фиолетово.
LOpp
LOpp
   12 / 835
вчера в 10:48
Конебаклановские клоуны.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Don trambon
   4 / 835
вчера в 10:25
АЗС Казани?=))
Footbolista
Footbolista
   2 / 835
вчера в 10:14
Конный цирк соревнуется с лазурным цирком)...
Don trambon
Don trambon ответил Шуnя771
   88 / 835
вчера в 10:09
Моуриньо на подходе к Монако.... Ждите Головина...))
Монако не спам) Тренеров не меняет как перчатки. Жардим там на долго.

А вы готовьтесь к новым стишкам от таракана кухонного)
Don trambon
Don trambon ответил сулейман шлагбаум
   88 / 835
вчера в 10:00
Да и так стою. а ты еще вспомни, что вы Реал в этом сезоне дважды обыграли, на душе еще светлее станет.
    kasyak7
    kasyak7
       521 / 835
    вчера в 10:00
    все еще впереди
    Don trambon
    Don trambon ответил Scuderia Ferrari
       88 / 835
    вчера в 09:59
    Ресурсы, подконтрольные федунятнику, такого не опубликуют. Скорее мы увидим, что промес больше Гризманна забивает (1 больше 12, ага). Всем приказано ходить строем под Голубую Луну, пить гербалайф и кланяться промеске, луишке и другим гениям, которых привёз в тарасовку киевский рейтузник.
    Ещё и операторов на АЗС Лукойл заставляет тут ботов создавать и глорить за позор российского футбола(
    ДАША Д
    ДАША Д
       117 / 835
    вчера в 09:58
    Для Чалова Дзюба - дядька.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Scuderia Ferrari
       17 / 835
    вчера в 09:55
    Каков слог....напор....
    Браво !!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 835
    вчера в 09:53
    У Дзюбы лучшие шутки, это когда Федуну очередные приветы передавал. Гыгыгы
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Шуnя771
       4 / 835
    вчера в 09:52
    Там Промес в Барсу переходит, слышал новости?)
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Don trambon
       90 / 835
    вчера в 09:49
    А где новость про Головина то что он идёт на 2м месте по удачным обводкам опережая Неймара? Вот и Чалов, когда перейдёт в английский топ клуб Англии будет лучшим бомбардиром. ЦСКА ведь шлак не поставляет) Это только спам, поставщик игрочишек для ФНЛа)
    Моуриньо на подходе к Монако....
    Ждите Головина...))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Don trambon
       4 / 835
    вчера в 09:49
    Вот кстати: как так получилось, что Чалов, Сигурдссон, Щенников забили Реалу на Бернабеу, а промеску не смогло забить Стандарду и Славии даже дома?
    Халк, Муса, Витсель играли в плей-офф ЧМ-2014, будучи игроками российских клубов. Фарфан, Гранквист затащили свои сборные на ЧМ-2018.
    В то же время Голландия не прошла на Евро-2016 и ЧМ-2018 с участием промеса. Когда за Ирландию играл МакГиди - они набрали 0 очков на Евро-2012, без него вышли из группы на Евро-2016. Плетикоса завершил карьеру в сборной Хорватии - попали в финал ЧМ (зато там Чорлука был, а Пашалича - не было!). Чельстрём завершил карьеру в сборной Швеции - 1/4 Финала ЧМ.

    Вот что это за цепь совпадений?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Scuderia Ferrari
       90 / 835
    вчера в 09:48
    Ресурсы, подконтрольные федунятнику, такого не опубликуют. Скорее мы увидим, что промес больше Гризманна забивает (1 больше 12, ага). Всем приказано ходить строем под Голубую Луну, пить гербалайф и кланяться промеске, луишке и другим гениям, которых привёз в тарасовку киевский рейтузник.
    Жжёшь!)))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Don trambon
       4 / 835
    вчера в 09:39
    Ресурсы, подконтрольные федунятнику, такого не опубликуют. Скорее мы увидим, что промес больше Гризманна забивает (1 больше 12, ага). Всем приказано ходить строем под Голубую Луну, пить гербалайф и кланяться промеске, луишке и другим гениям, которых привёз в тарасовку киевский рейтузник.
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил Don trambon
       87 / 835
    вчера в 09:37
    Кого ещё из нас понесло) Очередной бот разогнался до 227 комментов за пару дней. Остановись, одумайся.
    Да и так стою. а ты еще вспомни, что вы Реал в этом сезоне дважды обыграли, на душе еще светлее станет.
    Caniggia
    Caniggia
       33 / 835
    вчера в 09:29
    Ну правильно, Чалов парень здоровый, может и в торец вломить даже игрочишке.
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