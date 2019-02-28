Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяБлогиНародный обозреватель

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

28 февраля 2019, 10:25
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий

Голы Мамаева в ФК «Бутырка», отказ Кепы уходить с поля, высказывания «спартаковцев» - у вас хватало поводов для футбольных шуток на «Соккер.ру» в феврале.

Если увидите крутой комментарий или сами пошутили невероятно удачно, нахватав лайков – не стесняйтесь добавить хештег #Народный_обозреватель к смешной фразе или к стиху. Спасибо всем за участие, ждем удачный юмор о РПЛ, еврокубках и на другие темы ближайшей весной!

25 место. Ироничный отзыв по мотивам заявлений хейтеров после хет-трика и ассиста Месси в ворота «Севильи».

nba05: Опять Месси каким-то «Леганесам» забил…

24 место. Терри было интересно, сыграет ли Кепа против «Тоттенхэма» (Спойлер: Арисабалага остался на скамейке).

Заратустра: Терри бы точно надавал по кепе этому Кепе.

23 место. Пресс-служба «Атлетико» сделала подборку спорных решений после дерби с «Реалом». Некоторые из вас уверены, что решения по VAR принимают в Испании не арбитры.

mphuZ:  

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

22 место. Футбольный авторитет из ОПГ «Ромашка» Комбаров почти перешел на «феню»: «За свои слова Кафельникову придется ответить».

Tostao: Вызови его на дуэль. На Чёрную речку. В секунданты позови Глушака.

21 место. Реакция на слух о мечте «Реала» обменять Бензема на Неймара с большой доплатой.

benderivan: Да ПСЖ еще доплатить придется миллионов 100 за Бензема, вы что.

20 место. Сергей Семак: «Возможно, что в нашем составе появится еще один игрок». Советуете к гению Заболотному добавить легенду «Ювентуса».

Великолепный камерунец ! Нужен Лёша Сапогов.

19 место. Карадениз потребовал у «Рубина» компенсацию в размере 64 млн рублей, и позже в клубе признали наличие долга.

NbKA555: За 2,5 месяца заработал больше, чем пол-Сызрани за всю жизнь!

18 место. Шутка о длинном языке капитана «Спартака» после слов Комбарова: «Глушаков сам должен разобраться со своей женой...»

1-18 0-7 3-10: Денис разберется...

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

17 место. Нашлось объяснение, как Моуриньо попал на российский хоккей, чтобы пережить падение, которое увидели во всем мире.

spartach n1

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

16 место. Агент объяснил отказ Терри от «Спартака» депрессией у дочки Джона. Девочке – здоровья, но понятно, что вы такое высказывание без внимания не оставили

marvel777: «Спартак» даже дочку Терри вогнал в депрессию)

311: От «Спартака» у всех депрессия, в первую очередь у самих спартаковцев!)

15 место. Заболотный рассказал о своей популярности. Вы не остались в стороне от мема о «гениальном Заболотном».

ЦCКА навсегда

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

Литейный 4: Ты не стал популярным, ты стал мэмом. Гы-гы-гы.

14 место. Плетикоса: «Как и всегда, от „Спартака“ ждут чемпионства».

311: Федун вроде не Рокфеллер каждый год за юбилеи проставляться!)

13 место. Третий вратарь «Спартака» Ребров на линии: «Как жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У неё своё производство мебели».

4RT: Прям рубанок из рук не выпускает. Дзюбу, видать, на этой фабрике сострогали.

12 место. «Манчестер Сити» забил «Челси» шесть безответных мячей в 26-м туре АПЛ. После такого лондонцы не увернулись от ваших шуток и даже стиха.

Nikola45: Следствие жадности! Не купили Паредеса!

particular:

Накал игры не предвещал разгрома,

Команды вышли попинать-позабивать,

Но против лома - оказалось, нет приёма,

Гостям пришлось «шестёру» вынимать...

raulmadrid_007: Даже тут рекорд «Спартака» устоял.

allemz

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

11 место. Агент Сафонов: «Роша запомнился только тем, что ему папа поставил памятник».

Последний Аккаунт: Легенда «Спартака» наравне с Де Зеувом)

Felipe Rivera CVBP:  Кто ж его в состав поставит, он же памятник.

10 место. Коротко о ситуации в МЮ – Сульшер успел в 11 матчах АПЛ набрать больше баллов, чем Моуриньо до него в 17 турах.

spartach n1

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

9 место. Мамаев забил 7 мячей во время матча в «Бутырке».

ЦCКА навсегда: Нормально настрелял, прямо как «Ливерпуль» - «Спартаку» :)

8 место. Сарри может потерять работу, а вы посвящаете его британскому приключению стихи. Осталось понять, в роли вандала Кепа или Гвардиола? 

заDOOMчивый:

Жил на свете синьор Сарри,

И снимался в СериАле.

Но вот новый эпизод -

Покорить бы Альбион...

Написал экспромт-сценарий,

Без особого труда,

И сказал: «Я – гений, Сарри!

Остальное всё – вода».

Получалось всё не плохо,

Сквозь густой табачный дым,

Возомнил себя он богом,

Поднимаясь на Олимп.

Но вот с неба гром раздался,

В неожиданный момент,

В Тронный Зал вандал пробрался,

что б разрушить Монумент...

7 место. Николай Комличенко положил 20 голов в чемпионате Чехии в 20 играх.

LOpp: Надо ему срочно загубить карьеру - перейти в «Зенит».

Санкт-Ватутинки: Зато у нас в сборную вызывается Заболотный, а не Комличенко!

RIR68: 20 от Комличенко, 7 от Мамаева - хорошая у «Краснодара» могла быть атака)))

6 место. Кепа отказался уходить с поля и позволить Кабальеро сыграть в серии пенальти.

sihafazatron: А лысый из «Браззерс» мог бы и затащить)

Felipe Rivera CVBP: Кепа вышел за рамки, чтобы остаться в рамке ворот. Хоп-хей каламбур)

mphuZ:  Вот ещё пример из детства, когда за такое тоже можно было неплохих «люлей» получить)))

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

5 место. Бурную реакцию вызвал английский слушок, что Слуцкий в числе тех, кто может возглавить «Челси».

RIR68:  такой изысканной мести англичанам я от Абрамовича не ожидал)))

Костян4: А Моуриньо – «Спартак»...

spartach n1: Не про тот ли знаменитый «Челси» из Мухосранска речь?

Nety-net: А-ха-ха, или Слуцкий, или Зидан.

Ice van Reed: Покоритель Стратосферы!!!

mangoх12: Леня настало твое время!

4 место. Халк так сильно скучает по Дзюбе, что назвал Артема «очень техничным» и «подвижным нападающим».

112910415: «Очень техничен»... В разлуке Халк подзабыл реального Дзюбу...

Тага Дага: «Дзюба очень подвижный нападающий...» Не знал, что Халк умеет шутить… J J J

3 место. Леонид Федун сказал еще одну фразу, которую ему обязательно припомнят при случае.  

Nikola45: Федун: «Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца». Не тренером - так дворником! )))

spartach n1

Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

2 место. Шутки про Заболотного после эпичного эпизода на тренировке – Антон взрезался в манекен, вызвав волну хохота напарников по «Зениту».  

spartach n1: Манекен врезался в манекен, что-то новое!)

LOpp: Электромонтажник 6-го разряда Антон Константинович Заболотный, работающий на стройке стадиона «Крестовский», очень удивился, когда футбольный клуб «Зенит» предложил ему заключить контракт.

Бонус на тему:

1 место. Акции «Ювентуса» обвалились на бирже на 9 % после поражения в Мадриде в ЛЧ.

25процентный клоун: Вот, значит, что вчера показывал Симеоне – проценты!

Поделиться
Другие материалы по теме
Народный обозреватель. Заболотный в команде Месси и новый Цой
30 январяСтанислав Горин в блоге Народный обозревательКомментарии18
Народный обозреватель. Предновогодний
27 декабря 2018Александр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии21
Народный обозреватель. План «Зенита» и шутки о «Спартаке»
18 ноября 2018Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии58
Народный обозреватель. Паша и Саша «на донышке» и Терри в «Спартаке»
11 октября 2018Вадим Багров в блоге Народный обозревательКомментарии27
Народный обозреватель. Дорожка в «Спартак» и двойник Иньесты
31 августа 2018Александр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии15
Народный обозреватель. Футбол по мексиканским правилам и пенсионный возраст
05 июля 2018Александр Чистяков в блоге Народный обозревательКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   237 / 886
01 марта в 07:13
Очередной мусор, улыбнули лишь 2-3 шутки, остальное - петросянщина
Gahi
Gahi
   197 / 886
01 марта в 05:23
Заболотный хороший парень, но почему он все больше себя шутом гороховым выстовляет. Видать пора ему в цирк, а не футбол играть?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   164 / 886
28 февраля в 17:40
"Враги на поле - друзья по жизни". Ору
Misha_g
Misha_g
   652 / 886
28 февраля в 16:56
4RT: Прям рубанок из рук не выпускает. Дзюбу, видать, на этой фабрике сострогали
А мне эта шутка больше понравилась😀😀😀
Фата лист
Фата лист ответил Бильге Октай
   132 / 886
28 февраля в 16:12
чтобы нравиться всем шутка должна быть нейтральной .... а если высмеивается команда или ее игрок , то она априори не будет нравиться поклонникам клуба .... соццеру бы поощрять именно нейтральные шутки , а не из раза в раз пихать обычный троллинг , который они почему то не скрыли спойлером .... тогда бы и народный обозреватель стал интересен ....
Да даже не важна привязанность шутки к клубу, если это действительно шутка, а не банальная (тут должен быть мат).
Бильге Октай
Бильге Октай
   244 / 886
28 февраля в 15:41
чтобы нравиться всем шутка должна быть нейтральной .... а если высмеивается команда или ее игрок , то она априори не будет нравиться поклонникам клуба .... соццеру бы поощрять именно нейтральные шутки , а не из раза в раз пихать обычный троллинг , который они почему то не скрыли спойлером .... тогда бы и народный обозреватель стал интересен ....
Переписанный
Переписанный ответил Санкт-Ватутинки
   98 / 886
28 февраля в 13:11
Постоянно упоминая Деми, они лишний раз подчёркивают, что в Великом Спартаке играл финалист ЧМ, что влашичу, фернандусу, витселю, гульку, барриосу и магнуссену не светит даже в 22 веке! Вот это ГЫ-ГЫ-ГЫ!!!
Фата лист
Фата лист
   132 / 886
28 февраля в 12:53
Сомневаюсь в интеллекте 25 процентного клоуна, вряд ли он 9% акций подвязал как-то с пропажей 10-ого яйца в российских магазинах, это было бы хоть забавно. Расшифруйте шутку с первого места, может она на самом деле гениальна, а я что-то не понял.
Фата лист
Фата лист
   132 / 886
28 февраля в 12:51
Симеоне яйца показывал, а не проценты, как над таким можно смеяться...
LOpp
LOpp
   5 / 886
28 февраля в 12:45
Николай Комличенко положил 20 голов в чемпионате Чехии в 20 играх.

LOpp: Надо ему срочно загубить карьеру - перейти в «Зенит».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
это не юмор, это суровая и печальная реальность.
GKN
GKN
   434 / 886
28 февраля в 12:24
Прикольно
parallels
parallels
   9 / 886
28 февраля в 12:18
«Спартак» даже дочку Терри вогнал в депрессию) 😅
Miaf
Miaf
   39 / 886
28 февраля в 12:12
Добавить СТепана литейного с его гыгы это надо уметь
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   50 / 886
28 февраля в 12:06
Шляпа полная. Мало того, что почти все шутки несмешные, так ещё грустнее оттого, что среди них и мои есть.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   36 / 886
28 февраля в 11:37
Опять половина "обозревателя" - это просто упоминание 0:7 и Де Зеува! Из выпуска в выпуск! И мой коммент, в котором вообще 0 юмора, а констатация грустного факта, зачем-то попал сюда! Плохо, очень плохо! Вот 1 место реально заслуженно! Остроумно и нетипично!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   304 / 886
28 февраля в 11:36
РЕДКОСТНОЕ ГЭ
112910415
112910415
   69 / 886
28 февраля в 11:26
в этот раз почти хорошо
FILL3286
FILL3286
   12 / 886
28 февраля в 11:07
Стыдно за лазурятник! хахаха
Roger Young
Roger Young
   258 / 886
28 февраля в 11:00
Смешно только первое место.
Don trambon
Don trambon
   88 / 886
28 февраля в 10:56
marvel777: «Спартак» даже дочку Терри вогнал в депрессию)

Вот с этого посмеялся.
FILL3286
FILL3286
   12 / 886
28 февраля в 10:56
ХАХАХАХАХ
смех это все лазурный и космонавт леня в челси!!! а два дуба куда витесс дест?
в конюшню овес раздавать??
Переписанный
Переписанный
   98 / 886
28 февраля в 10:43
цска, зенит, ваше время вышло, ваш срок прошёл! Наигрались, хватит! Столько лет в эти бездонные бочки вбухивались миллиарды народных бабок, а воспитали они нулей! Только и появляются у вас акинфеевы, дубовицкие, дзагоевы, гойловины, какарины, молло, парадасы, заболотные!

ВОН ИЗ СТРАНЫ! зенит в Финляндию! цска в Израиль!
Переписанный
Переписанный
   98 / 886
28 февраля в 10:34
Джентльменский, интеллектуальный юмор от Спартаковцев и топорный унитазный юмор от большинства остальных, прежде всего лазурных и розово-лазурных.))))
Это как футбол, проповедуемый Спартаком и цска, изысканность, интеллект, комбинации - фолы, симуляции, фолы, топление своих ради пиара дыркинфеева.
Показательный момент!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100