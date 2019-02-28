Народный обозреватель. Манекен Заболотного, Слуцкий в «Челси» и жест Симеоне

28 февраля 2019, 10:25

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Голы Мамаева в ФК «Бутырка», отказ Кепы уходить с поля, высказывания «спартаковцев» - у вас хватало поводов для футбольных шуток на «Соккер.ру» в феврале.

Если увидите крутой комментарий или сами пошутили невероятно удачно, нахватав лайков – не стесняйтесь добавить хештег #Народный_обозреватель к смешной фразе или к стиху. Спасибо всем за участие, ждем удачный юмор о РПЛ , еврокубках и на другие темы ближайшей весной!

25 место. Ироничный отзыв по мотивам заявлений хейтеров после хет-трика и ассиста Месси в ворота «Севильи».

nba05: Опять Месси каким-то «Леганесам» забил…

24 место. Терри было интересно, сыграет ли Кепа против «Тоттенхэма» (Спойлер: Арисабалага остался на скамейке).

Заратустра: Терри бы точно надавал по кепе этому Кепе.

23 место. Пресс-служба «Атлетико» сделала подборку спорных решений после дерби с «Реалом». Некоторые из вас уверены, что решения по VAR принимают в Испании не арбитры.

mphuZ:

22 место. Футбольный авторитет из ОПГ «Ромашка» Комбаров почти перешел на «феню»: «За свои слова Кафельникову придется ответить».

Tostao: Вызови его на дуэль. На Чёрную речку. В секунданты позови Глушака.

21 место. Реакция на слух о мечте «Реала» обменять Бензема на Неймара с большой доплатой.

benderivan: Да ПСЖ еще доплатить придется миллионов 100 за Бензема, вы что.

20 место. Сергей Семак: «Возможно, что в нашем составе появится еще один игрок». Советуете к гению Заболотному добавить легенду «Ювентуса».

Великолепный камерунец ! Нужен Лёша Сапогов.

19 место. Карадениз потребовал у «Рубина» компенсацию в размере 64 млн рублей, и позже в клубе признали наличие долга.

NbKA555: За 2,5 месяца заработал больше, чем пол-Сызрани за всю жизнь!

18 место. Шутка о длинном языке капитана «Спартака» после слов Комбарова: «Глушаков сам должен разобраться со своей женой...»

1-18 0-7 3-10: Денис разберется...

17 место. Нашлось объяснение, как Моуриньо попал на российский хоккей, чтобы пережить падение, которое увидели во всем мире.

spartach n1

16 место. Агент объяснил отказ Терри от «Спартака» депрессией у дочки Джона. Девочке – здоровья, но понятно, что вы такое высказывание без внимания не оставили

marvel777: «Спартак» даже дочку Терри вогнал в депрессию)

311: От «Спартака» у всех депрессия, в первую очередь у самих спартаковцев!)

15 место. Заболотный рассказал о своей популярности. Вы не остались в стороне от мема о «гениальном Заболотном».

ЦCКА навсегда

Литейный 4: Ты не стал популярным, ты стал мэмом. Гы-гы-гы.

14 место. Плетикоса: «Как и всегда, от „Спартака“ ждут чемпионства».

311: Федун вроде не Рокфеллер каждый год за юбилеи проставляться!)

13 место. Третий вратарь «Спартака» Ребров на линии: «Как жить на пенсию? Честно говоря, не знаю. Могу лишь привести пример супруги – вкалывает круглыми сутками, как папа Карло, и зарабатывает хорошие деньги. У неё своё производство мебели».

4RT: Прям рубанок из рук не выпускает. Дзюбу, видать, на этой фабрике сострогали.

12 место. «Манчестер Сити» забил «Челси» шесть безответных мячей в 26-м туре АПЛ . После такого лондонцы не увернулись от ваших шуток и даже стиха.

Nikola45: Следствие жадности! Не купили Паредеса!

particular:

Накал игры не предвещал разгрома,

Команды вышли попинать-позабивать,

Но против лома - оказалось, нет приёма,

Гостям пришлось «шестёру» вынимать...

raulmadrid_007: Даже тут рекорд «Спартака» устоял.

allemz

11 место. Агент Сафонов: «Роша запомнился только тем, что ему папа поставил памятник».

Последний Аккаунт: Легенда «Спартака» наравне с Де Зеувом)

Felipe Rivera CVBP: Кто ж его в состав поставит, он же памятник.

10 место. Коротко о ситуации в МЮ – Сульшер успел в 11 матчах АПЛ набрать больше баллов, чем Моуриньо до него в 17 турах.

spartach n1

9 место. Мамаев забил 7 мячей во время матча в «Бутырке».

ЦCКА навсегда: Нормально настрелял, прямо как «Ливерпуль» - «Спартаку» :)

8 место. Сарри может потерять работу, а вы посвящаете его британскому приключению стихи. Осталось понять, в роли вандала Кепа или Гвардиола?

заDOOMчивый:

Жил на свете синьор Сарри,

И снимался в СериАле.

Но вот новый эпизод -

Покорить бы Альбион...

Написал экспромт-сценарий,

Без особого труда,

И сказал: «Я – гений, Сарри!

Остальное всё – вода».

Получалось всё не плохо,

Сквозь густой табачный дым,

Возомнил себя он богом,

Поднимаясь на Олимп.

Но вот с неба гром раздался,

В неожиданный момент,

В Тронный Зал вандал пробрался,

что б разрушить Монумент...

7 место. Николай Комличенко положил 20 голов в чемпионате Чехии в 20 играх.

LOpp: Надо ему срочно загубить карьеру - перейти в «Зенит».

Санкт-Ватутинки: Зато у нас в сборную вызывается Заболотный, а не Комличенко!

RIR68: 20 от Комличенко, 7 от Мамаева - хорошая у «Краснодара» могла быть атака)))

6 место. Кепа отказался уходить с поля и позволить Кабальеро сыграть в серии пенальти.

sihafazatron: А лысый из «Браззерс» мог бы и затащить)

Felipe Rivera CVBP: Кепа вышел за рамки, чтобы остаться в рамке ворот. Хоп-хей каламбур)

mphuZ: Вот ещё пример из детства, когда за такое тоже можно было неплохих «люлей» получить)))

5 место. Бурную реакцию вызвал английский слушок, что Слуцкий в числе тех, кто может возглавить «Челси».

RIR68: такой изысканной мести англичанам я от Абрамовича не ожидал)))

Костян4: А Моуриньо – «Спартак»...

spartach n1: Не про тот ли знаменитый «Челси» из Мухосранска речь?

Nety-net: А-ха-ха, или Слуцкий, или Зидан.

Ice van Reed: Покоритель Стратосферы!!!

mangoх12: Леня настало твое время!

4 место. Халк так сильно скучает по Дзюбе, что назвал Артема «очень техничным» и «подвижным нападающим».

112910415: «Очень техничен»... В разлуке Халк подзабыл реального Дзюбу...

Тага Дага: «Дзюба очень подвижный нападающий...» Не знал, что Халк умеет шутить… J J J

3 место. Леонид Федун сказал еще одну фразу, которую ему обязательно припомнят при случае.

Nikola45: Федун: «Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца». Не тренером - так дворником! )))

spartach n1

2 место. Шутки про Заболотного после эпичного эпизода на тренировке – Антон взрезался в манекен, вызвав волну хохота напарников по «Зениту».

spartach n1: Манекен врезался в манекен, что-то новое!)

LOpp: Электромонтажник 6-го разряда Антон Константинович Заболотный, работающий на стройке стадиона «Крестовский», очень удивился, когда футбольный клуб «Зенит» предложил ему заключить контракт.

Бонус на тему:

Враги на поле - друзья по жизни pic.twitter.com/8MnLvewoub — # ВГИК (@vgikofficial) 21 февраля 2019 г.

1 место. Акции «Ювентуса» обвалились на бирже на 9 % после поражения в Мадриде в ЛЧ .

25процентный клоун: Вот, значит, что вчера показывал Симеоне – проценты!