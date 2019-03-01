Сын Шипулина не захотел пожимать руку Дзюбе

Сегодня бывший биатлонист Антон Шипулин не только подарил форварду «Зенита» Артему Дзюбе лыжи, но и познакомил со своим 3-летним сыном Димой.
Впрочем, мальчик наотрез отказался пожимать руку футболисту. Он объяснил это так:
Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю.
Дзюба же заявил, что тоже все кушает, после чего стороны сумели наладить контакт.
Ну зачем Дзюбе лыжи....???
У Дзюбы и так уж наверно от шаблонных ненужных подарков свой "музей Поля Чудес"..)))
Ну зачем Дзюбе лыжи....???
У Дзюбы и так уж наверно от шаблонных ненужных подарков свой "музей Поля Чудес"..)))
Хорошо кушает, проводит пенальти - шоу с функционерами, присматривается к лыжам...
жизнь продолжается !
Хорошо кушает, проводит пенальти - шоу с функционерами, присматривается к лыжам...
жизнь продолжается !
В этом и есть наше от них отличие. Они - евроочкисты, мы - патриоты.
В этом и есть наше от них отличие. Они - евроочкисты, мы - патриоты.