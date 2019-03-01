Сын Шипулина не захотел пожимать руку Дзюбе

01 марта 2019, 23:00

Сегодня бывший биатлонист Антон Шипулин не только подарил форварду «Зенита» Артему Дзюбе лыжи, но и познакомил со своим 3-летним сыном Димой.

Впрочем, мальчик наотрез отказался пожимать руку футболисту. Он объяснил это так:

Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю.

Дзюба же заявил, что тоже все кушает, после чего стороны сумели наладить контакт.