Сын Шипулина не захотел пожимать руку Дзюбе

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 67’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.5 3.3 2.05
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 14 1.04
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 70’ Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 1:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.7 3.7 4.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 4.8 1.5 4.8
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 25 5.7 1.16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 24’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 26’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 4.6 1.8 3.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 65’ Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:0 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.9 2.9 4.9
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 19 5.2 1.22
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 9 4.3 1.38
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Сын Шипулина не захотел пожимать руку Дзюбе

01 марта 2019, 23:00

Сегодня бывший биатлонист Антон Шипулин не только подарил форварду «Зенита» Артему Дзюбе лыжи, но и познакомил со своим 3-летним сыном Димой.

Впрочем, мальчик наотрез отказался пожимать руку футболисту. Он объяснил это так:

Я не хочу с ним. Он не чемпион, а просто футболист. А я чемпион и все кушаю.

Дзюба же заявил, что тоже все кушает, после чего стороны сумели наладить контакт.

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Все комментарии
ABir
ABir
   271 / 882
02 марта в 09:54
Не только сын Шипулина
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 882
02 марта в 07:23
Лыжи ...от Шипулина...можно было подарить какому нибудь молодому перспективному лыжнику...
Ну зачем Дзюбе лыжи....???
У Дзюбы и так уж наверно от шаблонных ненужных подарков свой "музей Поля Чудес"..)))
mihaluch
mihaluch
   173 / 882
02 марта в 06:46
Не пожать руку такому "великому" футболисту - это преступление.
112910415
112910415
   73 / 882
02 марта в 05:44
Артём понял, что с реальным футболом надо завязывать.
Хорошо кушает, проводит пенальти - шоу с функционерами, присматривается к лыжам...
жизнь продолжается !
Переписанный
Переписанный ответил Footbolista
   99 / 882
02 марта в 01:49
Зато за "всехнашихвеврокубках" вся Россия обязана болеть. Иначе ты предатель страны. И ногабогу целовать, а то ты против сборной, если ты не поклоняешься 43му.

В этом и есть наше от них отличие. Они - евроочкисты, мы - патриоты.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   528 / 882
02 марта в 00:42
Хахахахпх
ariec93
ariec93
02 марта в 00:39
"Ты че, 69, Дим?" )))
311
311
   56 / 882
02 марта в 00:37
Сына-спартача воспитал Шипулин!)
Sunny.
Sunny.
   130 / 882
02 марта в 00:36
за хряков топит
Морозовский
Морозовский
   6 / 882
02 марта в 00:34
Тут лыжница должна сказать своё веское слово!
Морозовский
Морозовский
   6 / 882
02 марта в 00:26
Устами ребёнка глаголит истина! Чемпионом Дзюба не будет!
beefs
beefs
   117 / 882
02 марта в 00:25
Интересный случай...
Footbolista
Footbolista
   4 / 882
02 марта в 00:17
Бакланы уже начали Шипулина в допинге уличать...умора))...смотрите последние новости, там вся гейропа лыжная уже с допингом опозорилась...правдорубы)...
За адекватность
За адекватность
   89 / 882
02 марта в 00:11
Ну такие новости как по мне это перебор. "Скандалы, интриги, расследования, программа максимум, "2-х летний сын чиновника "X" решил,что не согласен с политикой государства, 5-летняя дочь одной из публичных личностей и.т.д." Смешно.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
   121 / 882
02 марта в 00:10
заголовок для ночных тарасовцев смастырили)
RIR68
RIR68 ответил фанат джигурды
   185 / 882
01 марта в 23:58
Газпроектные обсуждают подобного по развитию...
    time out
    time out ответил Abverin
       27 / 882
    01 марта в 23:44
    От Дзюбы до сих пор свинарником тарасовским воняет, не всем нравится.
    Главное, что бомжи от этого запаха без ума, им он нравится так, что они Дзюбу в засос целуют.
    wingback
    wingback
       163 / 882
    01 марта в 23:38
    Всё правильно сказал малой - футболист уровня Тулы...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 882
    01 марта в 23:36
    Устами младенца.........ну дальше все знают!!!
    Юрниекс
    Юрниекс
       84 / 882
    01 марта в 23:35
    А чья жена ему не дала? В помойку превращаетесь.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       20 / 882
    01 марта в 23:29
    Шипулин тоже тот еще тип. Единственный, кто из российской сборной легально принимал допинг (по показаниям) - и бегал, как ни странно, тоже лучше всех. А после окончания карьеры выбрал путь "депутата от Единой России".
    фанат джигурды
    фанат джигурды ответил RIR68
       644 / 882
    01 марта в 23:29
    зачем обсуждать действия трёхлетнего ребёнка?
      Bayern Best
      Bayern Best
         104 / 882
      01 марта в 23:23
      Бывает. Артему на это фиолетово.
      RIR68
      RIR68
         185 / 882
      01 марта в 23:22
      зачем обсуждать действия трёхлетнего ребёнка?
      drug01
      drug01
         115 / 882
      01 марта в 23:18
      Дети все понимают....
      iri13
      iri13
         167 / 882
      01 марта в 23:14
      ..мда..всем новостям новость..просто супер.
      Footbolista
      Footbolista ответил Питерский Пивасик
         4 / 882
      01 марта в 23:13
      А что насчет птичьего гриппа?))...
      Санкт-Ватутинки
      Санкт-Ватутинки
         36 / 882
      01 марта в 23:08
      3 года, а голова варит получше многих! Правильное решение! А то еще бомжачью болезнь подцепит!
      Abverin
      Abverin
         120 / 882
      01 марта в 23:05
      От Дзюбы до сих пор свинарником тарасовским воняет, не всем нравится.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
         146 / 882
      01 марта в 23:04
      Лазурных на раз-два распознаёт !
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