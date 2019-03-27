«Ростов» поздравил Гацкана с днем рождения

Пресс-служба «Ростова» поздравила полузащитника Александра Гацкана с днем рождения. Сегодня капитану команды исполняется 35 лет.
Напомним, что недавно тридцатипятилетие праздновал вингер «Баварии» Арьен Роббен.
Пресс-служба «Ростова» поздравила полузащитника Александра Гацкана с днем рождения. Сегодня капитану команды исполняется 35 лет.
Здоровья и удачи во всем Александру и конечно новых вершин, ярких и незабываемых ПОБЕД.
Здоровья и удачи во всем Александру и конечно новых вершин, ярких и незабываемых ПОБЕД.
С Днём Рождения💪💪💪
С Днём Рождения💪💪💪