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«Ростов» поздравил Гацкана с днем рождения

вчера, 10:13

Пресс-служба «Ростова» поздравила полузащитника Александра Гацкана с днем рождения. Сегодня капитану команды исполняется 35 лет. 


Напомним, что недавно тридцатипятилетие праздновал вингер «Баварии» Арьен Роббен.

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Все комментарии
drive45
drive45
   608 / 835
вчера в 10:32
Капитану Слава и почет!
Здоровья и удачи во всем Александру и конечно новых вершин, ярких и незабываемых ПОБЕД.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 835
вчера в 10:29
Впору уже писать статьи о том, каким был мир, когда Гацкан пришёл в Ростов! Вечный двигатель команды!
С Днём Рождения💪💪💪
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 835
вчера в 10:16
С днюхой!
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