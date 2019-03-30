Top.Mail.Ru
Терехин: «„Динамо“ по силам претендовать на седьмое место»

30 марта 2019, 11:12

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился мнение об игре московского клуба в этом сезоне.

Попадание в еврокубки? Да это понятно... Можно было и хоккейному «Динамо» поставить цель выиграть Кубок Гагарина. Ну вы понимаете... Надо же все-таки реально смотреть на вещи, а не брать все с потолка. Каждый тренер хочет выигрывать, забираться высоко. Но ведь нужны и соответствующие возможности.

На что может претендовать клуб? Седьмое место занять по силам. А что? Плотность в таблице высокая. Две победы – и ты уже рядом с зоной Лиги Европы. При удачной игре с «Локо» может начаться подъем.

Футбол Хохлова? Мне нравится игра этой команды. Если бы у Димы были другие футболисты, он бы, возможно, и играл по-другому. А сейчас Хохлов танцует «от печки». И ведь бело-голубые много не пропускают. А вот в атаке – проблемы. «Спартак» не додавили...

Сегодня «Динамо» сыграет в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива». 

Динамо М
Источник: sport-express.ru
STVA 1
STVA 1
30 марта 2019 в 11:47
Поживем , увидим...
112910415
112910415
30 марта 2019 в 11:44
вот сегодня и посмотрим
materazzi2855
materazzi2855
30 марта 2019 в 11:42
В ФНЛ по силам и на пятое!
holms918
holms918
30 марта 2019 в 11:40
Нужна хорошая реализация, но увы у "Динамо" пока с этим проблемы.
КЭТиК
КЭТиК
30 марта 2019 в 11:33
Ещё и в стыки попасть по силам.
