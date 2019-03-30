Терехин: «„Динамо“ по силам претендовать на седьмое место»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин поделился мнение об игре московского клуба в этом сезоне.

Попадание в еврокубки? Да это понятно... Можно было и хоккейному «Динамо» поставить цель выиграть Кубок Гагарина. Ну вы понимаете... Надо же все-таки реально смотреть на вещи, а не брать все с потолка. Каждый тренер хочет выигрывать, забираться высоко. Но ведь нужны и соответствующие возможности.

На что может претендовать клуб? Седьмое место занять по силам. А что? Плотность в таблице высокая. Две победы – и ты уже рядом с зоной Лиги Европы. При удачной игре с «Локо» может начаться подъем.

Футбол Хохлова? Мне нравится игра этой команды. Если бы у Димы были другие футболисты, он бы, возможно, и играл по-другому. А сейчас Хохлов танцует «от печки». И ведь бело-голубые много не пропускают. А вот в атаке – проблемы. «Спартак» не додавили...