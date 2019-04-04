Система VAR в Туле уже прошла первое тестирование

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб уже успел протестировать систему видеопомощи арбитрам (VAR) в матче 20-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).
Напомним, VAR будет официально работать на стадионе в Туле во время ответного матча 1/2 финала Кубка России «Арсенал» - «Урал». В первом матче клуб из Екатеринбурга одержал минимальную победу.
На ответный матч, конечно, приедет VAR, привезут оборудование, мы проведем еще одно тестирование. Первое тестирование на стадионе у нас уже было на матче с «Енисеем», всё прошло прекрасно. Проведем повторное, никаких проблем нет.
В настоящий момент ничего не готово к работе этой системы. Ни на одном стадионе, кроме, может быть, «Краснодара». Мы ждем решения от лиги по тому, в каком виде вообще будет работать система VAR на стадионах в России.
Либо это будут какие-то станции, либо будет располагаться стационарный пункт в каком-то городе и принимать сигналы - корпоративного решения еще нет, как и нет ценового решения. Те цифры, которые они сейчас называют, совсем не те, на которые клубы рассчитывали, поэтому окончательно вопрос с VAR не закрыт. По тому, как эта система будет работать в постоянном режиме, еще много вопросов.