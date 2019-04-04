Система VAR в Туле уже прошла первое тестирование

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что клуб уже успел протестировать систему видеопомощи арбитрам ( VAR ) в матче 20-го тура РПЛ против «Енисея» (2:0).

Напомним, VAR будет официально работать на стадионе в Туле во время ответного матча 1/2 финала Кубка России «Арсенал» - «Урал». В первом матче клуб из Екатеринбурга одержал минимальную победу.

На ответный матч, конечно, приедет VAR , привезут оборудование, мы проведем еще одно тестирование. Первое тестирование на стадионе у нас уже было на матче с «Енисеем», всё прошло прекрасно. Проведем повторное, никаких проблем нет.

В настоящий момент ничего не готово к работе этой системы. Ни на одном стадионе, кроме, может быть, «Краснодара». Мы ждем решения от лиги по тому, в каком виде вообще будет работать система VAR на стадионах в России.