Хусаинов раскритиковал судейство матча «Урал» - «Арсенал»

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 1/2 финала Кубка России «Урал» - «Арсенал» (1:0). Напомним, что сегодня впервые в российском футболе была протестирована система VAR .

Отмашка локтем Бумаля - это прямая красная карточка, агрессивные действия. Тут вопросы только по тому, что провокатор остался на поле [Берхамов - прим.]. Это как в моменте с Зиданом, Матерацци ему что-то сказал, а Зидан был удален с поля в финальном матче.

Это решение свидетельствует о том, что квалификация главного арбитра и видеоассистентов ниже плинтуса. Абсолютно простое нарушение со стороны игрока «Арсенала» не фиксируется, провоцируются ответные действия со стороны футболиста «Урала». Подчеркиваю, что арбитр матча Еськов обладает нижайшей квалификацией и не соответствует уровню профессиональных команд. Арбитр должен был зафиксировать нарушение со стороны игрока «Арсенала», игрок-провокатор остался вообще безнаказанным.