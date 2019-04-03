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Хусаинов раскритиковал судейство матча «Урал» - «Арсенал»

вчера, 19:48
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил судейство в матче 1/2 финала Кубка России «Урал» - «Арсенал» (1:0). Напомним, что сегодня впервые в российском футболе была протестирована система VAR.

Отмашка локтем Бумаля - это прямая красная карточка, агрессивные действия. Тут вопросы только по тому, что провокатор остался на поле [Берхамов - прим.]. Это как в моменте с Зиданом, Матерацци ему что-то сказал, а Зидан был удален с поля в финальном матче.

Это решение свидетельствует о том, что квалификация главного арбитра и видеоассистентов ниже плинтуса. Абсолютно простое нарушение со стороны игрока «Арсенала» не фиксируется, провоцируются ответные действия со стороны футболиста «Урала». Подчеркиваю, что арбитр матча Еськов обладает нижайшей квалификацией и не соответствует уровню профессиональных команд. Арбитр должен был зафиксировать нарушение со стороны игрока «Арсенала», игрок-провокатор остался вообще безнаказанным.

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Все комментарии
Сашка Охотник
Сашка Охотник
сегодня в 06:51
В моменте с удалением Бумаля, Еськов находился в метре (!) от эпизода, и не смог ничего увидеть, просмотр видео длился минут 5, но в итоге все равно ничего не увидел
Сашка Охотник
Сашка Охотник
сегодня в 06:48
Согласен полностью, у судьи Еськова просто отсутствует квалификация. Я не понимаю, почему он до сих пор судит на высшем уровне
pomor45
pomor45 ответил drug01
   152 / 901
вчера в 22:48
Наши судьи не лучшие в футбольном мире....
Даже среди худших.
pomor45
pomor45 ответил valeron4321
   152 / 901
вчера в 22:47
Хусаинов обкурился что ли. Нарушение со стороны игрока Арсенала было зафиксировано, за обнимашки за каждый матч по десятку ЖК не надаешься тогда.
Это не обнимашка - это срыв атаки. Бумалю красная по делу, чтобы рук не распускал, но и Берхамову должна быть жёлтая за срыв атаки.
Беспределов
Беспределов
вчера в 21:37
беспредел полный
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 901
вчера в 21:33
Старик Рейнгольд от судейского цеха)
Берхамову наверное стоило выписать горчичник
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 901
вчера в 20:29
Это как в анекдоте "вот такое хреновое лето" "вот такие хреновые судьи"
STVA 1
STVA 1
   95 / 901
вчера в 20:16
Серёжа сам был любитель накосорезить...
Novograd
Novograd
   358 / 901
вчера в 20:12
Конюхи есть конюхи че там базарить
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 901
вчера в 20:10
Вообще то Берхам на карточку захват произвел - желтая однозначно. Ну а красная по делу .
Aris
Aris
вчера в 20:07
Главное откаты! Цинизм процветает!
valeron4321
valeron4321
   601 / 901
вчера в 20:01
Хусаинов обкурился что ли. Нарушение со стороны игрока Арсенала было зафиксировано, за обнимашки за каждый матч по десятку ЖК не надаешься тогда.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   11 / 901
вчера в 19:56
Твоя квалификация, спартач, давно известна! Не зря тебя битами в подворотне отоварили!
drug01
drug01
   92 / 901
вчера в 19:53
Наши судьи не лучшие в футбольном мире....
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