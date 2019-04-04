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Калошин: «Очень доволен системой VAR в матчах Кубка России»

сегодня, 17:10

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин доволен тем, как показала себя система во время вчерашних матчей 1/2 финала Кубка России. Напомним, «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью, а «Урал» минимально обыграл тульский «Арсенал». В спорных ситуациях арбитры прибегали к видеоповторам.

Для нас это был определенный новый этап, это не тестовые, а вполне боевые матчи, в которых решается судьба команд. Сложностей было много, нужно было со всех точек зрения решить и настроить всё, чем мы и занимались сутки с того момента, как получили разрешение. То, что два матча прошли в один день, стало дополнительной сложностью.

Великолепно работала коммуникационная система арбитров на поле с ассистентами. Я очень доволен тем, как вчера всё прошло. Какой-то глобальной цели на вчерашние матчи не было, была задача запустить всё в срок, мы справились с этим, работали достаточно раскованно. Хорошо, что у нас есть время до следующих матчей - мы будем продолжать подготовку, планируем, что система будет использоваться на ответных матчах полуфинала Олимп - Кубка России, а также на финале турнира и в четырех встречах между клубами Российской Премьер-Лиги и Олимп - Футбольной национальной лиги за право выхода в элиту.

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Все комментарии
Бестрофейный
Бестрофейный
   304 / 904
сегодня в 18:32
Система уже подкуплена фердуном.
beefs
beefs
   93 / 904
сегодня в 18:29
Прогресс!!!
cska plus
cska plus
   17 / 904
сегодня в 17:36
Фигня.
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