Калошин: «Очень доволен системой VAR в матчах Кубка России»

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин доволен тем, как показала себя система во время вчерашних матчей 1/2 финала Кубка России. Напомним, «Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью, а «Урал» минимально обыграл тульский «Арсенал». В спорных ситуациях арбитры прибегали к видеоповторам.

Для нас это был определенный новый этап, это не тестовые, а вполне боевые матчи, в которых решается судьба команд. Сложностей было много, нужно было со всех точек зрения решить и настроить всё, чем мы и занимались сутки с того момента, как получили разрешение. То, что два матча прошли в один день, стало дополнительной сложностью.

Великолепно работала коммуникационная система арбитров на поле с ассистентами. Я очень доволен тем, как вчера всё прошло. Какой-то глобальной цели на вчерашние матчи не было, была задача запустить всё в срок, мы справились с этим, работали достаточно раскованно. Хорошо, что у нас есть время до следующих матчей - мы будем продолжать подготовку, планируем, что система будет использоваться на ответных матчах полуфинала Олимп - Кубка России, а также на финале турнира и в четырех встречах между клубами Российской Премьер-Лиги и Олимп - Футбольной национальной лиги за право выхода в элиту.