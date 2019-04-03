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Президент «Урала»: «Система VAR - деньги на ветер»

вчера, 20:45
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб призвал своих игроков не просить судей просматривать спорные эпизоды матча с «Арсеналом» с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Напомним, автор победного гола Андрей Панюков посоветовал арбитру посмотреть повтор, что запрещено правилами. Также на 64-й минуте арбитр удалил полузащитника Петруса Бумаля, воспользовавшись помощью VAR.

Мы предупреждали игроков, что не надо ничего судьям показывать. Может быть, что-то в пылу борьбы было, но я не видел этого момента.

Футболисты стояли и мерзли пять минут, им было холодно. VAR может быть только в полуфинале и финале, а в чемпионате она [система] пока не действует, что радует. По мне, ее бы вообще не было, так как это - деньги на ветер.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   152 / 901
вчера в 22:28
Иванов понял, что пытаться наВАРить деньги на ВАРе - всё равно, что писать против ветра.
fanilich
fanilich
   726 / 901
вчера в 21:56
Пройдет не много времени и люди начнут понимать о пользе видеоповтора,а сейчас "не умные " пока брыкаются проявляя не довольство
STVA 1
STVA 1
   95 / 901
вчера в 21:28
Интересно , если бы Иванову денег дали , он бы сказал наоборот?
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 901
вчера в 21:17
Согласен с презедентом Урала. Я тоже против ВАР (вор) в футболе! Кто любит ВАР идите смотрите ваш дурацкий хокей! Из за его задержек часто футбол не показывают.
ДАША Д
ДАША Д
   211 / 901
вчера в 21:11
У судьи просто не было очков.
Ruslik1982
Ruslik1982
   148 / 901
вчера в 21:08
это он о деньгах, которые ему носили за сливы
мудрый котяра
мудрый котяра
   180 / 901
вчера в 20:58
к ВАРу честных людей, но не продажных проходимцев
drug01
drug01
   92 / 901
вчера в 20:55
Это точно!
RedRedTeam
RedRedTeam
   362 / 901
вчера в 20:51
И вообще комментаторов тоже убрать, за ненадобностью, за то что пытаются убедить зрителей что судьи всегда правы. Лучше сопровождать игру музыкой соответственно ритму игры.
RedRedTeam
RedRedTeam
   362 / 901
вчера в 20:47
VAR- только мешкам.
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