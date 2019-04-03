Президент «Урала»: «Система VAR - деньги на ветер»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб призвал своих игроков не просить судей просматривать спорные эпизоды матча с «Арсеналом» с помощью системы видеопомощи арбитрам ( VAR ).

Напомним, автор победного гола Андрей Панюков посоветовал арбитру посмотреть повтор, что запрещено правилами. Также на 64-й минуте арбитр удалил полузащитника Петруса Бумаля, воспользовавшись помощью VAR .

Мы предупреждали игроков, что не надо ничего судьям показывать. Может быть, что-то в пылу борьбы было, но я не видел этого момента.