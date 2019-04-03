Президент «Урала»: «Система VAR - деньги на ветер»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб призвал своих игроков не просить судей просматривать спорные эпизоды матча с «Арсеналом» с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).
Напомним, автор победного гола Андрей Панюков посоветовал арбитру посмотреть повтор, что запрещено правилами. Также на 64-й минуте арбитр удалил полузащитника Петруса Бумаля, воспользовавшись помощью VAR.
Мы предупреждали игроков, что не надо ничего судьям показывать. Может быть, что-то в пылу борьбы было, но я не видел этого момента.
Футболисты стояли и мерзли пять минут, им было холодно. VAR может быть только в полуфинале и финале, а в чемпионате она [система] пока не действует, что радует. По мне, ее бы вообще не было, так как это - деньги на ветер.