Пеле выписали из больницы

сегодня, 04:10

Легендарный бразильский футболист Пеле был выписан из парижской больницы, в которой провёл 5 дней, сообщают бразильские и французские СМИ .

Экс-нападающий сборной Бразилии был госпитализирован в прошлую среду вскоре после рекламного мероприятия, в котором он принял участие совместно с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. В течение пяти дней Пеле принимал антибиотики из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.

«Хочу сердечно поблагодарить все за ваш позитивный настрой и пожелания о выздоровлении. Также хочу от всей души поблагодарить команду докторов. Франция богата не только великими футболистами, но и замечательными врачами», — заявил Пеле после выписки из больницы.

Вчера легенду футбола навестил действующий форвард сборной Бразилии Неймар.