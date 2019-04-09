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Пеле выписали из больницы

сегодня, 04:10

Легендарный бразильский футболист Пеле был выписан из парижской больницы, в которой провёл 5 дней, сообщают бразильские и французские СМИ.

Экс-нападающий сборной Бразилии был госпитализирован в прошлую среду вскоре после рекламного мероприятия, в котором он принял участие совместно с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе. В течение пяти дней Пеле принимал антибиотики из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.

«Хочу сердечно поблагодарить все за ваш позитивный настрой и пожелания о выздоровлении. Также хочу от всей души поблагодарить команду докторов. Франция богата не только великими футболистами, но и замечательными врачами», — заявил Пеле после выписки из больницы.

Вчера легенду футбола навестил действующий форвард сборной Бразилии Неймар.

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Ветераны  Пеле
Источник: GloboesporteРедакция: Павел Молочный
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