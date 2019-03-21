Правила Волшебника. Роналдиньо – о футболе и жизни

В день рождения кумира миллионов «Соккер.ру» дает высказаться самому виновнику. Роналдиньо поведает о важных событиях жизни и расскажет о своей главной любви – футболе.
О своем имени:
Меня зовут Роналдо. В детстве меня называли Роналдиньо, когда повзрослел – стал Роналдо. Но потом я попал в сборную Бразилии, а там уже был Роналдо, поэтому я снова стал Роналдиньо. Так и повелось.
О своих учителях:
Жизни меня учила улица, а моим спутником, соседом по парте и лучшим другом всегда был футбольный мяч.
О кумирах и героях юности:
Моими героями всегда были футболисты. Помню, я хотел быть похожим на Ромарио. Смотрел ЧМ-1994 и восхищался его игрой.
О своей внешности:
Я уродлив, но умею преподносить себя с шармом. По крайней мере, искусство, которым я владею, позволяет мне так себя чувствовать.
О популярности:
Впервые я ощутил, что популярен, когда в колледже забил 23 мяча в одной игре.
О маленькой смерти:
Я чувствую себя мертвым без мяча.
О движениях:
Игра на ограниченном пространстве – хорошая школа. Много своих движений и финтов я позаимствовал из футзала, где контроль мяча кардинально отличается от большого футбола, он более точный и четкий.
О дриблинге:
Я оттачивал свое мастерство в бесконечных футбольных баталиях с друзьями, а когда им надоедало, то я играл с собакой. Песик отлично справлялся, потому что бегал за мячом и никогда не уставал.
О первом сексуальном опыте:
Я потерял девственность в 13 лет. Она была моей соседкой, мы проводили много времени вместе, и нам было хорошо.
Об уходе из «Гремио»:
Я понимал, что обладаю уникальными способностями, и хотел, чтобы моя работа хорошо оплачивалась. Но в «Гремио» у меня была одна из самых маленьких зарплат, меня там постоянно кормили обещаниями. Поэтому я ушел.
О переходе в «Барселону»:
Я был уже одной ногой в «Манчестер Юнайтед», когда мне позвонил Сандро Россель. Он сказал, что я стану следующим великим «Р» для «Барсы» после Ромарио, Роналдо и Ривалдо. Ему удалось переубедить меня.
О даре Божьем:
Бог каждому что-то дает, но не все это находят в себе. Я классно играю в футбол и стараюсь выжать из этого дара максимум.
О сексе перед матчами:
Я вообще не сторонник воздержания, и когда я играл в «Барселоне», многие занимались сексом перед играми. Это никак нам не мешало, более того – делало нас счастливыми.
О жизненном выборе:
Никогда не думал о том, чтобы стать кем-то другим, потому что, кажется, всегда был футболистом. Но если задумываюсь о том, чем мне хотелось бы заниматься еще, то это музыка.
О позитивном футболе:
Футбол – это радость, футбол – это счастье. Эти чувства рождает красота игры, дриблинг и финты – красота футбола. Я стремлюсь сделать игру прекрасной, а людей – счастливыми.
О пути от фаната до кумира:
Я играл с Роналдо, Ромарио, Ривалдо и фанател от них, а потом сам стал кумиром для молодых футболистов. В жизни возможно все!
О любви к дриблингу:
Я полюбил дриблинг из-за того, что уставал забивать. Когда играешь по пять часов подряд, надоедает забивать голы, хочется чего-то нового. Мне нравилось обводить соперников, я делал это даже в тех случаях, когда мог легко забить.
Об импровизации:
На футбольном поле я творю, нацеливаюсь на изобретение и придумывание чего-то нового. При этом я сам не всегда знаю заранее, что произойдет в ближайшие три секунды. Это полет мысли, фантазии и вдохновения.
О совести:
Всегда играть с чистой совестью – вот мой ключевой принцип.
Об отце:
Он умер, когда мне было 8 лет. Мне бы хотелось, чтобы он был жив и видел, кем я стал. Папа всегда верил в меня и говорил, что однажды я стану чемпионом мира. Что ж, он не ошибался.
О вкусах в кино:
Я с удовольствием смотрю индийские фильмы. На самом деле, все в Бразилии смотрят Болливуд.
О счастье:
Для меня это – делать людей счастливыми и самому быть счастливым одновременно. Нередко у меня это получается.
О Роналду и Месси:
Криштиану должен быть очень разочарован, ведь тяжело жить в одну эпоху с Месси.
О брате:
Роберто – мой кумир на всю жизнь. Он стал для меня примером отца, брата и футболиста в одном лице.
О победе на ЧМ-2002:
Я очень горжусь той победой, но могу сказать, что на том турнире молодым игрокам, в том числе и мне, пришлось нелегко: мы были на побегушках у наших звезд, таскали им воду, кофе и выполняли другие прихоти. Но та победа – в любом случае, величайшее, что было в моей карьере.
О Гвардиоле:
Хосеп – мой друг, и он не выгонял меня из «Барселоны». В тот момент мне нужна была новая мотивация в карьере, и я нашел ее в «Милане».
Об Анри:
Тьерри – футболист, который мне напоминает себя самого. У него блестящая техника и пластичные движения. Я обожал наблюдать за его игрой.
О Месси:
С удовольствием слежу за успехами Месси, горжусь, что был рядом, когда он только начинал свою карьеру. Но сам я его ничему не учил, он очень одаренный игрок и шел своим путем.
О лучшем голе:
Думаю, это мяч «Вильярреалу» в 2006 году: я принял мяч на грудь и забил через себя. Часто его вспоминаю.
О футболе:
Я понял одну очень важную вещь для себя: футбол – это инстинкт.
Всегда играть с чистой совестью – вот мой ключевой принцип."
Вот то что отличает его от всех современных звёзд... Роналду, Месси, Суарес, Неймар и т.д. Лео чуть лучше остальных, совесть менее грязная, но всё же...
Всегда играть с чистой совестью – вот мой ключевой принцип."
Вот то что отличает его от всех современных звёзд... Роналду, Месси, Суарес, Неймар и т.д. Лео чуть лучше остальных, совесть менее грязная, но всё же...
Сейчас что угодно можно говорить, но тогда всё было очевидно.
Он мог стать лучше Роналду и Месси в истории мирового футбола, но стал лучше них лишь на короткий период...что конечно же не в зачёт.
Сейчас что угодно можно говорить, но тогда всё было очевидно.
Он мог стать лучше Роналду и Месси в истории мирового футбола, но стал лучше них лишь на короткий период...что конечно же не в зачёт.
Но бразильцы такие бразильцы.
Закайфовался
Но бразильцы такие бразильцы.
Закайфовался
Раньше было лучше ))))
Раньше было лучше ))))