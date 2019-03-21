Правила Волшебника. Роналдиньо – о футболе и жизни

вчера, 15:00

В день рождения кумира миллионов «Соккер.ру» дает высказаться самому виновнику. Роналдиньо поведает о важных событиях жизни и расскажет о своей главной любви – футболе.

О своем имени:

Меня зовут Роналдо. В детстве меня называли Роналдиньо, когда повзрослел – стал Роналдо. Но потом я попал в сборную Бразилии, а там уже был Роналдо, поэтому я снова стал Роналдиньо. Так и повелось.

О своих учителях:

Жизни меня учила улица, а моим спутником, соседом по парте и лучшим другом всегда был футбольный мяч.

О кумирах и героях юности:

Моими героями всегда были футболисты. Помню, я хотел быть похожим на Ромарио. Смотрел ЧМ -1994 и восхищался его игрой.

О своей внешности:

Я уродлив, но умею преподносить себя с шармом. По крайней мере, искусство, которым я владею, позволяет мне так себя чувствовать.

О популярности:

Впервые я ощутил, что популярен, когда в колледже забил 23 мяча в одной игре.

О маленькой смерти:

Я чувствую себя мертвым без мяча.

О движениях:

Игра на ограниченном пространстве – хорошая школа. Много своих движений и финтов я позаимствовал из футзала, где контроль мяча кардинально отличается от большого футбола, он более точный и четкий.

О дриблинге:

Я оттачивал свое мастерство в бесконечных футбольных баталиях с друзьями, а когда им надоедало, то я играл с собакой. Песик отлично справлялся, потому что бегал за мячом и никогда не уставал.

О первом сексуальном опыте:

Я потерял девственность в 13 лет. Она была моей соседкой, мы проводили много времени вместе, и нам было хорошо.

Об уходе из «Гремио»:

Я понимал, что обладаю уникальными способностями, и хотел, чтобы моя работа хорошо оплачивалась. Но в «Гремио» у меня была одна из самых маленьких зарплат, меня там постоянно кормили обещаниями. Поэтому я ушел.

О переходе в «Барселону»:

Я был уже одной ногой в «Манчестер Юнайтед», когда мне позвонил Сандро Россель. Он сказал, что я стану следующим великим «Р» для «Барсы» после Ромарио, Роналдо и Ривалдо. Ему удалось переубедить меня.

🎂 Today, two Barça legends celebrate their birthdays 🎂



🙌 The hero of Wembley,@RonaldKoeman



🤙 Football's greatest smile,@10Ronaldinho



☄ Both were free-kick masters

👇 THREAD 👇 pic.twitter.com/GWgBc1HvSl — FC Barcelona (@FCBarcelona) 21 марта 2019 г.

О даре Божьем:

Бог каждому что-то дает, но не все это находят в себе. Я классно играю в футбол и стараюсь выжать из этого дара максимум.

О сексе перед матчами:

Я вообще не сторонник воздержания, и когда я играл в «Барселоне», многие занимались сексом перед играми. Это никак нам не мешало, более того – делало нас счастливыми.

О жизненном выборе:

Никогда не думал о том, чтобы стать кем-то другим, потому что, кажется, всегда был футболистом. Но если задумываюсь о том, чем мне хотелось бы заниматься еще, то это музыка.

О позитивном футболе:

Футбол – это радость, футбол – это счастье. Эти чувства рождает красота игры, дриблинг и финты – красота футбола. Я стремлюсь сделать игру прекрасной, а людей – счастливыми.

О пути от фаната до кумира:

Я играл с Роналдо, Ромарио, Ривалдо и фанател от них, а потом сам стал кумиром для молодых футболистов. В жизни возможно все!

О любви к дриблингу:

Я полюбил дриблинг из-за того, что уставал забивать. Когда играешь по пять часов подряд, надоедает забивать голы, хочется чего-то нового. Мне нравилось обводить соперников, я делал это даже в тех случаях, когда мог легко забить.

Об импровизации:

На футбольном поле я творю, нацеливаюсь на изобретение и придумывание чего-то нового. При этом я сам не всегда знаю заранее, что произойдет в ближайшие три секунды. Это полет мысли, фантазии и вдохновения.

О совести:

Всегда играть с чистой совестью – вот мой ключевой принцип.

Об отце:

Он умер, когда мне было 8 лет. Мне бы хотелось, чтобы он был жив и видел, кем я стал. Папа всегда верил в меня и говорил, что однажды я стану чемпионом мира. Что ж, он не ошибался.

О вкусах в кино:

Я с удовольствием смотрю индийские фильмы. На самом деле, все в Бразилии смотрят Болливуд.

О счастье:

Для меня это – делать людей счастливыми и самому быть счастливым одновременно. Нередко у меня это получается.

О Роналду и Месси:

Криштиану должен быть очень разочарован, ведь тяжело жить в одну эпоху с Месси.

О брате:

Роберто – мой кумир на всю жизнь. Он стал для меня примером отца, брата и футболиста в одном лице.

О победе на ЧМ -2002:

Я очень горжусь той победой, но могу сказать, что на том турнире молодым игрокам, в том числе и мне, пришлось нелегко: мы были на побегушках у наших звезд, таскали им воду, кофе и выполняли другие прихоти. Но та победа – в любом случае, величайшее, что было в моей карьере.

О Гвардиоле:

Хосеп – мой друг, и он не выгонял меня из «Барселоны». В тот момент мне нужна была новая мотивация в карьере, и я нашел ее в «Милане».

Об Анри:

Тьерри – футболист, который мне напоминает себя самого. У него блестящая техника и пластичные движения. Я обожал наблюдать за его игрой.

О Месси:

С удовольствием слежу за успехами Месси, горжусь, что был рядом, когда он только начинал свою карьеру. Но сам я его ничему не учил, он очень одаренный игрок и шел своим путем.

О лучшем голе:

Думаю, это мяч «Вильярреалу» в 2006 году: я принял мяч на грудь и забил через себя. Часто его вспоминаю.

О футболе: