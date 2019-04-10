Бекао: «Перед ЦСКА стоит непростая задача, но мы постараемся ее решить»

Защитник ЦСКА Бекао поделился мнением о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ , а также рассказал о задачах команды на концовку сезона.

После победы над «Спартаком» были замечательные чувства. Это важное противостояние в споре за лидирующие места, классика против сильного соперника на его поле. Но мы сыграли хорошо, а сейчас уже думаем о следующей игре, которая также будет иметь огромное значение.