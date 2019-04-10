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Бекао: «Перед ЦСКА стоит непростая задача, но мы постараемся ее решить»

сегодня, 11:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Бекао поделился мнением о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ, а также рассказал о задачах команды на концовку сезона.

После победы над «Спартаком» были замечательные чувства. Это важное противостояние в споре за лидирующие места, классика против сильного соперника на его поле. Но мы сыграли хорошо, а сейчас уже думаем о следующей игре, которая также будет иметь огромное значение.

Мы знаем свою силу и то, как далеко можем зайти. Мы будем стремиться занять как можно более высокую позицию в таблице по итогам сезона, но при этом понимаем, какие трудности нас ждут в поединках с высококвалифицированными командами. Это непростая задача, но ЦСКА приложит все усилия, чтобы ее выполнить.

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ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   34 / 954
сегодня в 11:35
НЕ, НУ МЯСНЫХ НОРМАЛЬНО УДЕЛАЛИ В ИХ ЛОГОВЕ !
НА ПОТЕХУ ВСЕЙ СТРАНЕ !

ГЫ-ГЫ
Jum13
Jum13
   43 / 954
сегодня в 11:33
Ты главное не косячь
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