Бекао: «Перед ЦСКА стоит непростая задача, но мы постараемся ее решить»

Защитник ЦСКА Бекао поделился мнением о победе над «Спартаком» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ, а также рассказал о задачах команды на концовку сезона.
После победы над «Спартаком» были замечательные чувства. Это важное противостояние в споре за лидирующие места, классика против сильного соперника на его поле. Но мы сыграли хорошо, а сейчас уже думаем о следующей игре, которая также будет иметь огромное значение.
Мы знаем свою силу и то, как далеко можем зайти. Мы будем стремиться занять как можно более высокую позицию в таблице по итогам сезона, но при этом понимаем, какие трудности нас ждут в поединках с высококвалифицированными командами. Это непростая задача, но ЦСКА приложит все усилия, чтобы ее выполнить.
НА ПОТЕХУ ВСЕЙ СТРАНЕ !
ГЫ-ГЫ
НА ПОТЕХУ ВСЕЙ СТРАНЕ !
ГЫ-ГЫ