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Тренер «Славии»: «Если бы на воротах стоял не Кепа, мы бы забили „Челси“»

сегодня, 05:50
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Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

В первом тайме «Славия» сыграла так, как хотела и готовилась, но во втором мы слишком долго оставались без мяча. Для нас это худший из возможных результатов, теперь наши планы на выход в полуфинал серьёзно пошатнулись. В таких больших матчах нужно быть эффективными, мы должны были реализовывать свои моменты.

Забив этот гол, «Челси» показал свой уровень. Но я могу похвалить своих игроков за это выступление. Мы отдали всё, проведя очень приличный первый тайм, но сейчас мы расстроены из-за поражения.

У Борила и Траоре было два хороших момента, и если бы на воротах стоял не Кепа, мы бы забили.

У вас никогда не будет 10 моментов в таких матчах – лишь несколько шансов, которые надо использовать. В некоторых эпизодах нам просто не хватило мастерства. А когда на поле появились Канте, Лофтус-Чик и Азар, наша задача стала намного сложнее.

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Все комментарии
Балтийский
Балтийский
   88 / 986
сегодня в 06:53
Еще один еслибынекалка.
azkan
azkan
   503 / 986
сегодня в 06:24
В первом таме действительно Славия смотрелась лучше.
А во втором я уснул))))
Comentarios
Comentarios
   368 / 986
сегодня в 06:14
Если бы да кабы
Novograd
Novograd
   600 / 986
сегодня в 06:07
Такі да я ждал нічку
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