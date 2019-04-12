Тренер «Славии»: «Если бы на воротах стоял не Кепа, мы бы забили „Челси“»

Главный тренер «Славии» Йиндрих Трпишовски прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

В первом тайме «Славия» сыграла так, как хотела и готовилась, но во втором мы слишком долго оставались без мяча. Для нас это худший из возможных результатов, теперь наши планы на выход в полуфинал серьёзно пошатнулись. В таких больших матчах нужно быть эффективными, мы должны были реализовывать свои моменты.

Забив этот гол, «Челси» показал свой уровень. Но я могу похвалить своих игроков за это выступление. Мы отдали всё, проведя очень приличный первый тайм, но сейчас мы расстроены из-за поражения.

У Борила и Траоре было два хороших момента, и если бы на воротах стоял не Кепа, мы бы забили.

У вас никогда не будет 10 моментов в таких матчах – лишь несколько шансов, которые надо использовать. В некоторых эпизодах нам просто не хватило мастерства. А когда на поле появились Канте, Лофтус-Чик и Азар, наша задача стала намного сложнее.