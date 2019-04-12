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Торрейра: «В Неаполе будет совсем другая игра»

сегодня, 04:40
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Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра прокомментировал домашнюю победу над «Наполи» (2:0) и поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы.

Это большая победа, которая придаёт нам много радости. Мы очень сильно начали эту встречу и хорошо прессинговали «Наполи», так как знали, что им нравится разыгрывать мяч на своей половине.

Мы всю неделю готовились к такой игре, именно благодаря этому и возник мой гол. Всё здорово сработало.

Поиграв в Италии, я отлично знаю, что в Неаполе нас ждёт совсем другая игра. У них очень страстные болельщики, и «Наполи» очень силён дома. Мы должны быть сосредоточены с первой минуты.

Если мы правильно подойдём к этой игре и будем хладнокровны, то сможем забить и на выезде.

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Zenit_84
Zenit_84
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