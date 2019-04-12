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Эмери: «У „Арсенала“ и „Наполи“ по-прежнему равные шансы на полуфинал»

сегодня, 03:51
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Наставник «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал домашнюю победу над «Наполи» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Я доволен на 60 процентов. Думаю, мы заслужили этот результат. Мы контролировали ход матча и мало что позволяли сопернику. Второй тайм был немного другим, потому что «Наполи» стал больше давить и владеть мячом.

Знаем, что выезд будет очень трудным. Как правило, дома они производят серьёзное впечатление. Они используют против нас все атакующие возможности.

Наша идеология остаётся прежней, мы хотим побеждать в каждом матче. Этот результат ставит нас в немного разные положения. На выезде мы также будем биться за победу, но отнесёмся к сопернику с осторожностью и уважением.

Шансы на полуфинал? 50 на 50. Это хороший результат, и он может дать нам некоторое преимущество. Но мы выиграли, потому что чувствовали огромную поддержку наших болельщиков, которая заставила игроков сделать на поле всё возможное. 

В ответном матче нужно будет навязывать борьбу и оставаться сильными психологически.

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