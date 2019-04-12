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Анчелотти: «„Арсенал“ не выглядит командой с непробиваемой защитой»

сегодня, 03:33
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал гостевое поражение от «Арсенала» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы (0:2).

Я был удивлён тем, как развивалась эта встреча, так как частью нашего плана был дерзкий старт. Вместо этого мы волновалась, боялись, и соперник наказал нас за неаккуратность.

Было очень тяжело вернуться в игру после такого. Однако, мы надеемся, что болельщики сыграют свою роль и помогут нам изменить ситуацию и избавиться от страха и волнения. Мы допустили слишком много ошибок, особенно глупых, что удивляет.

«Арсенал» не производит впечатление команды с непробиваемой защитой. Мы создавали моменты и перехватили инициативу во втором тайме. Мы должны действовать быстро и остро, а не безрассудно.

У нас есть шанс пройти дальше. «Арсенал» не выглядит непробиваемым соперником и всегда пропускает голы на выезде, так что мы должны сохранять веру и оптимизм.

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