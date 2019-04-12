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Рэмзи: «Играть против „Наполи“ тяжело, но теперь у нас хороший задел»

сегодня, 05:18
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Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи прокомментировал домашнюю победу над «Наполи» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Сыграть всухую и забить пару мячей – прекрасный сценарий для первого матча. Мы очень довольны.

Нам приходилось несладко. У них хорошая команда, которая здорово удерживает мяч. Нам приходилось сражаться за него. Во втором тайме я должен был забивать ещё один гол. Ко второму матчу мы подходим с небольшой форой, но знаем, что этот выезд не будет простым.

«Наполи» не повезло с выходом из группы Лиги чемпионов. У них классная команда, против которой тяжело играть. Но мы добились хорошего задела перед ответным матчем.

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