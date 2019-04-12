Кальеха: «Очень плохой и несправедливый результат матча с „Валенсией“»

Наставник «Вильярреала» Хавьер Кальеха прокомментировал домашнее поражение от «Валенсии» (1:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Мы провели 75 отличных минут на поле, имели хорошие возможности забить, владели мячом. В последние 15 минут мы немного сбавили ритм и испытывали проблемы с физикой. Как следствие этого, «Валенсия» стала чаще владеть мячом, имела больше свободы и нанесла нам серьёзный удар.

Это плохой, очень плохой результат, но он несправедлив. Мы сделали им несколько подарков, до этого демонстрируя великолепную игру. Но в «Валенсии» есть игроки, которые привыкли играть на топ-уровне и наказывать за ошибки.