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Кальеха: «Очень плохой и несправедливый результат матча с „Валенсией“»

сегодня, 06:56
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 3Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Наставник «Вильярреала» Хавьер Кальеха прокомментировал домашнее поражение от «Валенсии» (1:3) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Мы провели 75 отличных минут на поле, имели хорошие возможности забить, владели мячом. В последние 15 минут мы немного сбавили ритм и испытывали проблемы с физикой. Как следствие этого, «Валенсия» стала чаще владеть мячом, имела больше свободы и нанесла нам серьёзный удар.

Это плохой, очень плохой результат, но он несправедлив. Мы сделали им несколько подарков, до этого демонстрируя великолепную игру. Но в «Валенсии» есть игроки, которые привыкли играть на топ-уровне и наказывать за ошибки.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 988
сегодня в 07:28
Наставник Вильярреала: нас слишком расслабил предыдущий соперник из Санкт-Петербурга,мы думали все такие будут,а оказалось что они были просто д....м
Egorium
Egorium
   68 / 988
сегодня в 07:03
Счет разве не убеждает?
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