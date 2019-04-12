Марселино: «Попросил Черышева придать нам скорости на левом краю»

Главный тренер «Валенсии» Марселино прокомментировал выездную победу над «Вильярреалом» (3:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на замену на 69-й минуте и отличился результативной передачей.

Должен сказать, что Нето (Прим. - голкипер «Валенсии») был великолепен сегодня. Но за результат ответственен не только он один. Великими игроков делает вся команда. Но Нето совершил несколько сейвов, которые позволили нам долго удерживать счёт 1:1.

Мы очень хорошо начали эту встречу, забили гол и могли сделать счёт 2:0, однако после 1:1 «Вильярреал» мог забить нам ещё. Нето очень помог нам своей игрой в воротах.

«Вильярреал» – очень хорошая команда, полная топ-футболистов. Это было их первое в сезоне поражение в Лиге Европы. Именно в этом турнире они показывают свой реальный потенциал. «Вильярреал» доставлял нам проблемы. Они действовали умело и быстро. Но три замены очень сильно помогли нам прибавить в динамике, владении и быстром переходе в атаку и защиту.

Мы попросили Гедеша перейти на острие, а Черышева придать нам скорости и использовать свободное пространство на левом краю.