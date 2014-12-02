Матюнин: «Я не оскорблял Халка»

Арбитр матча «Мордовия» — «Зенит» Алексей Матюнин заявил, что не оскорблял форварда питерцев Халка.
«Не могу комментировать чей-то вымысел, чьи-то глупости. Но очевидно, что это напоминает какую-то игру. Этакий детский сад, но только с сердитыми глупыми детишками. Похоже на чье-то спланированное манипулирование. Кто-то кого-то надоумил. Кто-то, видимо, в этом заинтересован», — приводит слова арбитра корреспондент «СЭ» Александр Бобров.
«Не могу комментировать чей-то вымысел, чьи-то глупости. Но очевидно, что это напоминает какую-то игру. Этакий детский сад, но только с сердитыми глупыми детишками. Похоже на чье-то спланированное манипулирование. Кто-то кого-то надоумил. Кто-то, видимо, в этом заинтересован», — приводит слова арбитра корреспондент «СЭ» Александр Бобров.