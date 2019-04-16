Владельцы «Ренна» пожертвуют 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари

Семья французских миллиардеров Пино, владеющая «Ренном», выложит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который накануне вспыхнул от пожара.

Об этом сообщил Франсуа-Анри Пино.

Эта трагедия коснулась каждого француза и всех, кто привязан к духовным ценностям. Каждый хочет, чтобы эта жемчужина нашего наследия была как можно скорее восстановлена.

Мой отец и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери.