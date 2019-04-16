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Владельцы «Ренна» пожертвуют 100 млн евро на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари

16 апреля 2019, 08:58

Семья французских миллиардеров Пино, владеющая «Ренном», выложит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который накануне вспыхнул от пожара.

Об этом сообщил Франсуа-Анри Пино.

Эта трагедия коснулась каждого француза и всех, кто привязан к духовным ценностям. Каждый хочет, чтобы эта жемчужина нашего наследия была как можно скорее восстановлена.

Мой отец и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, собор будет восстановлен, несмотря на серьезный урон здания от пожара.

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Перевод с lefigaro.fr
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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Союзник противников (раскрыть)
16 апреля 2019 в 11:45
Дешево - гнило...исполнители тоже об этом знают...позор и тем и тем...их предкам бошку бы отрубили за такую работу (халтуру)...
galem72
galem72 ответ Знатог (раскрыть)
16 апреля 2019 в 11:07
Ты сильно перепутал ситуацию с кремлёвским режимом. Это у нас в заповедниках чиновьё возводит себе загородные "сарайки", в городских зонах отдыха строят торговые центры, а памятники архитектуры используют для личных представительств.
Союзник противников
Союзник противников ответ Footbolista (раскрыть)
16 апреля 2019 в 11:01
Когда наши предки жили в землянках и саклях,великие города типа Самарканда,восхищали мир своим градостроительным совершенством.И это умение передаётся по наследству,неизвестно как,но передаётся.В этом сам убедился,отделывая две свои квартиры.А то,что отечественные руководители имеют привычку делать себя миллиардерами и миллионерами за счёт "экономии и оптимизации",то это вопрос к нам,а не исполнителям работ.
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля 2019 в 10:57
Это достойно.А вот то,что президент некогда великой страны с первых минут заявляет,что начинает сбор средств (от населения и других государств)для восстановления национальной святыни-это национальный позор.Боже,кто пришёл на смену "де голлям-миттеранам"! Представляю,сколько бы было визгу,если бы подобное заявил наш "император"...
Footbolista
Footbolista ответ 311 (раскрыть)
16 апреля 2019 в 10:30
Там своих "узбеков" хватает...они и "восстановили" похоже...
BarsfanBaku
BarsfanBaku ответ Timmi-80 (раскрыть)
16 апреля 2019 в 10:25
Владелец ПСЖ он шейх , не думаю что выделит , если он промолчал в случае в Новом Зеландии то тут вообще промолчит
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответ ДАША Д (раскрыть)
16 апреля 2019 в 10:25
не стадион, а мечеть.
bsww
bsww
16 апреля 2019 в 10:06
А это сюрприз, что муж Сальмы/Сэльмы Хайек - владелец Ренна.
Timmi-80
Timmi-80
16 апреля 2019 в 09:57
А ПСЖ что молчит? Или их расформировали после 5-1?
Знатог
Знатог
16 апреля 2019 в 09:54
Власти решили место освободить для постройки какого-нибудь магазина. Или макрон дом себе построит.
311
311
16 апреля 2019 в 09:52
Бригаду узбеков пригласите, восстановят ещё и откатят 90%!)
dzvinka
dzvinka
16 апреля 2019 в 09:50, ред.
этот взнос будет сложно переплюнуть. Становится понятно, что проблемы с реконструкцией/реставрацией НотрДам будут не в деньгах сейчас, а суто в технической реавлизации разных моментов. Но такой объект надо востанавливать конечно, полюбому.
Clavан
Clavан
16 апреля 2019 в 09:39
Какой клуб, это мафия воровская выложит.
ДАША Д
ДАША Д
16 апреля 2019 в 09:29
По ходу там стадион строят
25процентный клоун
25процентный клоун
16 апреля 2019 в 09:08
респект
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