«Ливерпулю» и «Сити» осталось X побед до чемпионства

вчера, 12:45

Салах считает, что «Ливерпуль» возьмет титул, если выиграет в четырех оставшихся турах АПЛ . «Соккер.ру», пользуясь методом Мо, рассчитывает дистанцию до чемпионства.

«Ливерпуль» - осталось 4 победы до чемпионства (по мнению Салаха)

«Манчестер Сити» - осталось 5 побед до чемпионства (100%)

Ситуация на верхушке турнирной таблицы АПЛ следующая: «Ливерпуль» лидирует с 85 очками, «Манчестер Сити» идет на втором месте с 83 баллами. Однако по потерянным очкам «горожане» впереди на один пункт, так как у них в запасе пять матчей, а «Ливерпуля» осталось только четыре встречи. Несмотря на это обстоятельство, Мохамед Салах считает, что «красным» достаточно выиграть свои матчи – и титул в кармане. Вот что думает по этому поводу египетский форвард:

Думаю, нам хватит четырех побед для титула. Нужно сосредоточиться на своих играх, но в то же время мы надеемся, что «Сити» потеряет очки. Для меня победа в АПЛ важнее всего. Я слежу за результатами «Ман Сити», это может помочь нам и дополнительно замотивировать. Конечно, мы сосредоточены на своей игре, но перед матчем с «Челси» я знал, что «горожане» обыграли «Кристал Пэлас».

Календарь «Ливерпуля»: «Кардифф» (выезд), «Хаддерсфилд» (дома), «Ньюкасл» (выезд), «Вулверхэмптон» (дома).

Календарь «Манчестер Сити»: «Тоттенхэм» (дома), «Манчестер Юнайтед» (выезд), «Бернли» (выезд), «Лестер» (дома), «Брайтон» (выезд).

Итак, если отталкиваться от текущего положения в турнирной таблице, «Ливерпулю» осталось сыграть с 18-й, 20-й, 15-й и 8-й командами АПЛ . Самый опасный противник поджидает мерсисайдцев в последнем туре, но там уже «Энфилд» в чемпионском экстазе должен помочь раздавить «волков», которые в начале года выбили «Ливерпуль» из Кубка Англии. А к заключительному матчу сезона с «Вулверхэмптоном» команде Юргена Клоппа вполне по силам подойти без потерь. У «красных» сейчас в АПЛ пять успешных матчей подряд, в играх с «Кардиффом», «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом» серию вполне можно нарастить до восьми победных встреч. А потом останется сделать еще один важнейший шаг.

Впрочем, победная серия «Ливерпуля» меркнет перед последовательностью побед «Манчестер Сити». Мерсисайдцы открыли свою лавку побед только 10 марта – чуть больше месяца назад, и за это время сняли скальпы с «Бернли», «Фулхэма», «Тоттенхэма», «Саутгемптона» и «Челси». «Манчестер Сити» не знает других результатов в АПЛ , кроме побед, уже два с половиной месяца. Началось все 3 февраля, когда команда Гвардиолы оказалась сильнее «Арсенала» - 3:1, а потом выстроилась еще целая ватага пострадавших от «горожан». «Эвертон», «Челси», «Вест Хэм», «Борнмут», «Уотфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Кристал Пэлас». Итого - «Сити» выиграл девять матчей подряд.

Но этого может не хватить для чемпионства, стоит команде Гвардиолы оступиться в заключительных пяти турах хоть раз! А календарь у «Манчестер Сити» сложнее, чем у «Ливерпуля», сыграть предстоит с 3-й, 5-й, 14-й, 7-й и 17-й командами из турнирной таблицы АПЛ по состоянию на сегодняшний день. Если у «Ливерпуля» только один соперник из верхней половины таблицы, то у «Сити» - сразу три, причем два оппонента из «Большой шестерки». Капитан Очевидность подсказывает, что наибольшая вероятность осечки у команды Гвардиолы именно в двух ближайших матчах против «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

При этом игры против «шпор» и «дьяволов» идут одна за другой – через три дня на четвертый, да и в целом из-за перенесенного дерби календарь «Манчестер Сити» плотнее, чем у «Ливерпуля». Не оступившись в статусных матчах с «Тоттенхэмом» и «Челси», команда Юргена Клоппа серьезно повысила свои шансы титул, а вынужденное отставание «Ман Сити» на один матч из-за участия в кубковых турнирах, кажется, тоже работает на пользу «Ливерпуля». Конечно, на «Энфилде» понимают, что соперник может оказаться выше, выиграв в «запасном» матче, пусть это и дерби Манчестера, но при этом «красные» постоянно видят себя на первом месте в турнирной таблице, а это дает мощный позитивный импульс, влияние которого не стоит недооценивать.

Два чемпиона

Бывают такие сезоны, когда в турнире нет ни одного чемпиона. Поймите меня правильно: титул по окончании сезона, конечно же, вручат команде, набравшей больше всех очков, но это утрированный вариант «лучшего из худших». Случается и обратная ситуация – когда чемпионов несколько. В этом сезоне в АПЛ два ярко выраженных чемпионских коллектива, корону получит кто-то один, но и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити» по своим игровым характеристикам и превосходству над «рабочими массами» заслуживают титул. В десяти сезонах Премьер-Лиги победитель турнира имел на своем счету меньше очков, чем «Ливерпуль» сейчас, за четыре тура до финиша. Показательный момент.

Вердикт: Салаху можно верить, но с одной оговоркой