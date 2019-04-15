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«Ливерпулю» и «Сити» осталось X побед до чемпионства

вчера, 12:45

Салах считает, что «Ливерпуль» возьмет титул, если выиграет в четырех оставшихся турах АПЛ. «Соккер.ру», пользуясь методом Мо, рассчитывает дистанцию до чемпионства.

«Ливерпуль» - осталось 4 победы до чемпионства (по мнению Салаха)

«Манчестер Сити» - осталось 5 побед до чемпионства (100%)

Ситуация на верхушке турнирной таблицы АПЛ следующая: «Ливерпуль» лидирует с 85 очками, «Манчестер Сити» идет на втором месте с 83 баллами. Однако по потерянным очкам «горожане» впереди на один пункт, так как у них в запасе пять матчей, а «Ливерпуля» осталось только четыре встречи. Несмотря на это обстоятельство, Мохамед Салах считает, что «красным» достаточно выиграть свои матчи – и титул в кармане. Вот что думает по этому поводу египетский форвард:

Думаю, нам хватит четырех побед для титула. Нужно сосредоточиться на своих играх, но в то же время мы надеемся, что «Сити» потеряет очки. Для меня победа в АПЛ важнее всего. Я слежу за результатами «Ман Сити», это может помочь нам и дополнительно замотивировать. Конечно, мы сосредоточены на своей игре, но перед матчем с «Челси» я знал, что «горожане» обыграли «Кристал Пэлас».

Календарь «Ливерпуля»: «Кардифф» (выезд), «Хаддерсфилд» (дома), «Ньюкасл» (выезд), «Вулверхэмптон» (дома).

Календарь «Манчестер Сити»: «Тоттенхэм» (дома), «Манчестер Юнайтед» (выезд), «Бернли» (выезд), «Лестер» (дома), «Брайтон» (выезд).

Итак, если отталкиваться от текущего положения в турнирной таблице, «Ливерпулю» осталось сыграть с 18-й, 20-й, 15-й и 8-й командами АПЛ. Самый опасный противник поджидает мерсисайдцев в последнем туре, но там уже «Энфилд» в чемпионском экстазе должен помочь раздавить «волков», которые в начале года выбили «Ливерпуль» из Кубка Англии. А к заключительному матчу сезона с «Вулверхэмптоном» команде Юргена Клоппа вполне по силам подойти без потерь. У «красных» сейчас в АПЛ пять успешных матчей подряд, в играх с «Кардиффом», «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом» серию вполне можно нарастить до восьми победных встреч. А потом останется сделать еще один важнейший шаг.

Впрочем, победная серия «Ливерпуля» меркнет перед последовательностью побед «Манчестер Сити». Мерсисайдцы открыли свою лавку побед только 10 марта – чуть больше месяца назад, и за это время сняли скальпы с «Бернли», «Фулхэма», «Тоттенхэма», «Саутгемптона» и «Челси». «Манчестер Сити» не знает других результатов в АПЛ, кроме побед, уже два с половиной месяца. Началось все 3 февраля, когда команда Гвардиолы оказалась сильнее «Арсенала» - 3:1, а потом выстроилась еще целая ватага пострадавших от «горожан». «Эвертон», «Челси», «Вест Хэм», «Борнмут», «Уотфорд», «Фулхэм», «Кардифф» и «Кристал Пэлас». Итого - «Сити» выиграл девять матчей подряд.

Но этого может не хватить для чемпионства, стоит команде Гвардиолы оступиться в заключительных пяти турах хоть раз! А календарь у «Манчестер Сити» сложнее, чем у «Ливерпуля», сыграть предстоит с 3-й, 5-й, 14-й, 7-й и 17-й командами из турнирной таблицы АПЛ по состоянию на сегодняшний день. Если у «Ливерпуля» только один соперник из верхней половины таблицы, то у «Сити» - сразу три, причем два оппонента из «Большой шестерки». Капитан Очевидность подсказывает, что наибольшая вероятность осечки у команды Гвардиолы именно в двух ближайших матчах против «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

При этом игры против «шпор» и «дьяволов» идут одна за другой – через три дня на четвертый, да и в целом из-за перенесенного дерби календарь «Манчестер Сити» плотнее, чем у «Ливерпуля». Не оступившись в статусных матчах с «Тоттенхэмом» и «Челси», команда Юргена Клоппа серьезно повысила свои шансы титул, а вынужденное отставание «Ман Сити» на один матч из-за участия в кубковых турнирах, кажется, тоже работает на пользу «Ливерпуля». Конечно, на «Энфилде» понимают, что соперник может оказаться выше, выиграв в «запасном» матче, пусть это и дерби Манчестера, но при этом «красные» постоянно видят себя на первом месте в турнирной таблице, а это дает мощный позитивный импульс, влияние которого не стоит недооценивать.

Два чемпиона

Бывают такие сезоны, когда в турнире нет ни одного чемпиона. Поймите меня правильно: титул по окончании сезона, конечно же, вручат команде, набравшей больше всех очков, но это утрированный вариант «лучшего из худших». Случается и обратная ситуация – когда чемпионов несколько. В этом сезоне в АПЛ два ярко выраженных чемпионских коллектива, корону получит кто-то один, но и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити» по своим игровым характеристикам и превосходству над «рабочими массами» заслуживают титул. В десяти сезонах Премьер-Лиги победитель турнира имел на своем счету меньше очков, чем «Ливерпуль» сейчас, за четыре тура до финиша. Показательный момент.

Вердикт: Салаху можно верить, но с одной оговоркой

Пожалуй, с Мохамедом Салахом можно согласиться: четыре победы «Ливерпуля» в оставшихся турах АПЛ станут залогом долгожданного титула «красных». Учитывая календарь «Сити», это вполне разумное и высоковероятное предположение. В то же время, пять побед гарантируют чемпионство команде Гвардиолы, тут уже чистая математика. Причем, как вы понимаете, если «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» вообще больше не будут терять очки до финиша чемпионата, «горожане» защитят прошлогодний титул. И все-таки, если вернуться к высказыванию Мохамеда Салаха и не приплетать к нему дополнительных условий, нужно вскрыть обратную сторону мнения: действительно есть уверенность, что «Ливерпуль» станет чемпионом, выиграв оставшиеся четыре матча, но в то же время «красным» точно не дотянуться до титула, случись хоть одна осечка. Вот и посмотрим, какие саперы получатся из Юргена Клоппа и его заводной команды.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   22 / 982
сегодня в 00:31
да ну, я больше верю, что Лэстер Роджерса отберет очки у Сити, чем розовый юнайтед - красноносый друг Уэбба сам заявлял, что он готов снять штаны перед Сити, лишь бы Ливерпуль не выиграл титул.
Zlatan35
Zlatan35
   118 / 982
вчера в 22:01
интрига до последнего тура обеспечена
Mansity
Mansity
   831 / 982
вчера в 17:24
Апл бомба!Я всей душой за сити,но если победят Ливерпуль порадуюсь за Салаха и Мане,братья по вере все таки!
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   225 / 982
вчера в 17:21
Салах не сказал, что 4 победы будет 100 %достаточно, он сказал, что это может быть достаточно, если Сити потеряет очки. У Ливерпуля легче график, но Сити все еще может выиграть все матчи, хотя МЮ настроен не дать МС сделать квадрупл, и самим попасть в ЛЧ, Ттх если проиграет Сити в ЛЧ, захочет взять реванш, но это все предположения, возможно имя чемпиона будет известно только 12 мая.
А может ферги попросит слить чтобы не увидеть индюков на насесте, я бы так и поступил, лучше отдать три очка голубой части манчестера, чем увидеть победу Ливерпуля в АПЛ....... тем более за МЮ должок за прошлый раз когда не позволили выиграть титул МС в дерби.
DXTK
DXTK
   225 / 982
вчера в 17:19
Ливер:
Кардифф - 100% обыграют
Хаддерсфилд - 100% обыграют
Ньюкасл - 100% сольет
Вулверхэмптон - возможно потеря очков.

Ман Сити:
Тоттхэм - возможно потеря очков
МЮ - возможно потеря очков
Бернли - 100% обыграют
Лестер - Если Роджерс сможет, но 100 % обыграют
Брайтон - 100% обыграют.

PS Еще тот факт, почему Ливер может выиграть, это то что последние года корону примеряет разный победитель, давно не было защиты. Все же надеюсь, что МС победит тут.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   150 / 982
вчера в 16:16
Салах не сказал, что 4 победы будет 100 %достаточно, он сказал, что это может быть достаточно, если Сити потеряет очки. У Ливерпуля легче график, но Сити все еще может выиграть все матчи, хотя МЮ настроен не дать МС сделать квадрупл, и самим попасть в ЛЧ, Ттх если проиграет Сити в ЛЧ, захочет взять реванш, но это все предположения, возможно имя чемпиона будет известно только 12 мая.
Roger Young
Roger Young
   546 / 982
вчера в 15:45
интересный расклад.
Самедов Агил
Самедов Агил
   270 / 982
вчера в 15:28
Если бы да бы....но мы все от этого выиграем...фанаты апл в экстазе...да и думаю МЮ в первую очередь должны сделать все чтоб соседям праздник испортит
valt134
valt134
   195 / 982
вчера в 14:57
Увлекательная концовка!
112910415
112910415
   206 / 982
вчера в 14:48
за Ливерпуль !
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 982
вчера в 13:49
Похоже Ливерпуль будет чемпионом,чего им и желаю
El Dassory
El Dassory
   177 / 982
вчера в 13:46
Гадать кто будет чемпионом бессмысленная затея, решится всё в мае, кто бы им не стал, обе команды достойны уважения, столько очков набрать не каждая команда может.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   86 / 982
вчера в 13:33
Верим что сити потеряет очки.если выйграют все оставшие матчи,Ливерпуль сам виноват,надо обыгрывать лестеров вест хэмов.
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