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«Зенит» в матче с «Краснодаром» будет выступать в белой форме

20 апреля 2019, 11:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сегодня в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ будет выступать в белой форме.

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Все комментарии
112910415
112910415
   97 / 959
20 апреля в 19:20
Краснодару, очевидно, без разницы, у каких выигрывать - белых, серых, синеватых...
ziborock
ziborock ответил clop
   36 / 959
20 апреля в 15:01
Мне твой тоже. Допустим, я диванный воин. Но что значит "тот самый" ??
Ну есть такое выражение "диванный воин", и я все никак не мог понять кто это! Без обид! Я ничего плохого против тебя на имею! Более того, победит Зенит, то с победой!
clop
clop ответил ziborock
   148 / 959
20 апреля в 14:58
Братец Лис, не надо нам пояснять что ты хитрец и такого же мнения о других!) Я буду первым кто обрадуется в случае победы Краснодара!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Мне твой ник нравится, ты тот самый диванный воин?!)))
Мне твой тоже.
Допустим, я диванный воин. Но что значит "тот самый" ??
ziborock
ziborock ответил clop
   36 / 959
20 апреля в 14:47
Это ты ДО матча так говоришь. А ПОСЛЕ матча первый обрадуешься, когда Краснодар потеряет очки. Ты как Братец Кролик из сказки: "только не бросай меня в терновый куст" :)
    clop
    clop ответил ziborock
       148 / 959
    20 апреля в 14:41
    Вся страна за Краснодар!!! Баклан быку не соперник!)
    Это ты ДО матча так говоришь. А ПОСЛЕ матча первый обрадуешься, когда Краснодар потеряет очки. Ты как Братец Кролик из сказки: "только не бросай меня в терновый куст" :)
    ziborock
    ziborock ответил Палыч82
       36 / 959
    20 апреля в 14:21
    Как болельщик Локомотива, ничьей рад не буду,) Только победы быкам! Им в случае равенства очков с Зенитом нужно преимущество в личных встречах, Краснодар стал бы прекрасным чемпионом страны,) А железнодорожникам осечка лидера и успех преследователя будет только дополнительной мотивацией в чемпионате
    Согласен! Пускай и в Краснодаре будет праздник! Не только же нам радоваться!
    Палыч82
    Палыч82 ответил Scuderia Ferrari
       791 / 959
    20 апреля в 14:19
    А ничего, что Локомотив, ЦСКА, Спартак за ничью? Или в Спартаке уже не ждут титула?
    Как болельщик Локомотива, ничьей рад не буду,) Только победы быкам! Им в случае равенства очков с Зенитом нужно преимущество в личных встречах, Краснодар стал бы прекрасным чемпионом страны,) А железнодорожникам осечка лидера и успех преследователя будет только дополнительной мотивацией в чемпионате
    ziborock
    ziborock ответил Scuderia Ferrari
       36 / 959
    20 апреля в 14:04
    А ничего, что Локомотив, ЦСКА, Спартак за ничью? Или в Спартаке уже не ждут титула?
    Я реалист! Уж если кто и должен стать чемпионом то это Краснодар!!! Не Локо, не Зенит, не Спартак, не ЦСКА!!!
    Краснодар в этом сезоне лучший!!!
    Может вам и нравится проскакивать на халяву как в случае с Тосно, нам - НЕТ (и Параллельному передай)!!! Победить должен сильнейший!!!
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       572 / 959
    20 апреля в 13:51
    Краснодар обязан раздавить этот проект
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ziborock
       6 / 959
    20 апреля в 13:37
    А ничего, что Локомотив, ЦСКА, Спартак за ничью? Или в Спартаке уже не ждут титула?
    ziborock
    ziborock
       36 / 959
    20 апреля в 13:17
    Вся страна за Краснодар!!! Баклан быку не соперник!)
    Питерский Пивасик
    Питерский Пивасик
       236 / 959
    20 апреля в 13:01
    в боевитой форме!удачи Зенит
    LOpp
    LOpp
       23 / 959
    20 апреля в 12:09
    Лазурную форму постирать не успели?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       22 / 959
    20 апреля в 12:05
    Удачи лидеру чемпионата!
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 959
    20 апреля в 12:00
    Ажиотаж с утра накаляется. Зениту победы. Гыгыгы
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