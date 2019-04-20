«Зенит» в матче с «Краснодаром» будет выступать в белой форме

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сегодня в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ будет выступать в белой форме.
Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сегодня в матче с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ будет выступать в белой форме.
Допустим, я диванный воин. Но что значит "тот самый" ??
Допустим, я диванный воин. Но что значит "тот самый" ??
Я буду первым кто обрадуется в случае победы Краснодара!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Мне твой ник нравится, ты тот самый диванный воин?!)))
Я буду первым кто обрадуется в случае победы Краснодара!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Мне твой ник нравится, ты тот самый диванный воин?!)))
Краснодар в этом сезоне лучший!!!
Может вам и нравится проскакивать на халяву как в случае с Тосно, нам - НЕТ (и Параллельному передай)!!! Победить должен сильнейший!!!
Краснодар в этом сезоне лучший!!!
Может вам и нравится проскакивать на халяву как в случае с Тосно, нам - НЕТ (и Параллельному передай)!!! Победить должен сильнейший!!!