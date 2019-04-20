Аршавин представил в Москве кубок Лиги Европы

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин представил главный трофей Лиги Европы на открытой двухдневной презентации в Москве.

Аршавин является послом финала Лиги Европы сезона-2018/19, который пройдет 29 мая в Баку.

Я очень рад быть послом финала. До сих пор вспоминаю тот момент, когда поднял трофей 11 лет назад, незабываемые ощущения. А в этом году финал будет в мой день рождения (бывшему футболисту исполнится 38 лет - прим.), что вдвойне приятно. Надеюсь, лондонский «Арсенал» выйдет в финал.