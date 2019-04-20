ГлавнаяНовости

Аршавин представил в Москве кубок Лиги Европы

20 апреля 2019, 15:41

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин представил главный трофей Лиги Европы на открытой двухдневной презентации в Москве.

Аршавин является послом финала Лиги Европы сезона-2018/19, который пройдет 29 мая в Баку.

Я очень рад быть послом финала. До сих пор вспоминаю тот момент, когда поднял трофей 11 лет назад, незабываемые ощущения. А в этом году финал будет в мой день рождения (бывшему футболисту исполнится 38 лет - прим.), что вдвойне приятно. Надеюсь, лондонский «Арсенал» выйдет в финал.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кто сыграет в Лиге чемпионов от РПЛ?
Сегодня, 17:07Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии6
«Спартак» вылетел в Екатеринбург
Сегодня, 15:28 ФотоКомментарии13
Стоимость билетов на финал Кубка России составит от 250 до 1 тыс. рублей
30 апреля Комментарии7
Матчи 27-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
30 апреля Комментарии2
СлухиМихайлов не будет назначен вице-президентом «Спартака»
29 апреля Комментарии4
Наступить на горло песне. «Краснодар» сильнее ЦСКА
28 апреляАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии27
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
   175 / 959
20 апреля в 18:48
Были парни в наше время..... Респект Андрею.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
20 апреля в 16:13
респект Андрею Аршавину
marvel777
marvel777
   297 / 959
20 апреля в 15:54
как он в Зените работает,с матч тв не вылезает)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100