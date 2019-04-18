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Азбука Гладиатора. «Спартак» от «А» до «Я»

вчера, 19:30

Сегодня отмечает очередной день рождения московский «Спартак». «Соккер.ру» заглядывает в славную историю клуба и напоминает о моментах, которые греют душу болельщикам.

Арена. Несмотря на свою популярность, «Спартак» долгие годы вел кочевой образ жизни, не имея собственного дома. «Красно-белые» выступали на разных стадионах Москвы, преимущественно в «Лужниках» и на «Локомотиве», но в 2014 году у «Спартака» появился свой уголок в Тушине. Коммерческое название – «Открытие Арена» (болельщики часто называют «Открывашка»), на чемпионате мира и в Лиге чемпионов стадион звался просто – «Спартак».

Братья Старостины. Николай, Александр, Андрей и Петр. Их памятник установлен сейчас у кромки поля спартаковского стадиона, считаются основателями «Спартака», а Николай Петрович – старший из братьев, Патриархом «красно-белых».

Возраст. Юноша медленно, но верно приближается к 100-летнему юбилею. «Спартаку» сегодня исполняется 97 лет, но он еще юн и считает, что главные победы впереди.

Гладиатор. Московский клуб назван именем раба-гладиатора, поднявшего восстание в Италии в 73-71 годах до нашей эры. По одной из версий, Николай Старостин выбрал имя для футбольной команды, находясь под впечатлением от книги Рафаэлло Джованьоли «Спартак» о тех самых исторических событиях.

«Динамо». Исторически самый принципиальный соперник «Спартака» - московское «Динамо», а не ЦСКА. Во второй половине XX века у «Спартака» вырисовалось мощнейшее по накалу соперничество с другим «Динамо» - киевским. В общем, как говорится, у настоящего спартача на это слово аллергия.

Еврокубки. У «Спартака» в коллекции пока нет европейских наград, но «красно-белые» доходили до полуфиналов всех крупнейших турниров под эгидой УЕФА, существовавших раньше или существующих ныне: Кубка/Лиги чемпионов (1990/91), Кубка Кубков (1992/93) и Кубка УЕФА/Лиги Европы (1997/98).

Женский футбол. У многих больших европейских клубов есть женские команды, которые живут своей жизнью и добиваются успехов. «Спартак» пока не может похвастаться женской командой – есть над чем подумать накануне 100-летия.

«Золото». «Спартак» 12 раз выигрывал чемпионат СССР и 10 раз – это рекорд, становился сильнейшим в России.

История. Корни «Спартака» уходят к Русскому Гимнастическому Обществу «Сокол» и «Московскому клубу спорта», а свое нынешнее название клуб получил только в 1935 году.

Константин Бесков. Коренной динамовец, ставший легендой «Спартака» и основоположником спартаковского стиля, чьи идеи позже развивал Олег Романцев. Бесков возглавил «Спартак» после вылета «красно-белых» в Первый Дивизион, вернул их в класс сильнейших и проработал на посту главного тренера «Спартака» бессменно 11 лет, девять из которых москвичи финишировали в тройке призеров союзного первенства. Правда, чемпионами под руководствами Бескова были лишь дважды.

Логотип. Ромб с вписанной в него буквой «С» и перечеркнутый по диагонали тоже придумал Николай Петрович Старостин. Правда, до 1949 года диагональ шла в другую сторону, но потом хитрая линия приобрела современный и привычный нам вид.

Москва. «Спартаков» много, но московский – один. Он же самый узнаваемый и популярный. Фанаты о корнях не забывают, Москва постоянно фигурирует в перфомансах и песнях.

Названия. МКС («Московский кружок спорта»), «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат». С 1935 года выступает под названием «Спартак», но судьбоносной осенью 1934-го «Спартак» порывались назвать другими именами, среди популярных вариантов фигурировали следующие: «Штурм», «Феникс», «Атака», «Сокол», «Стрела», «Вымпел», «Звезда», «Промкооп». 

Олимпийские игры. У болельщиков «Спартака» есть кричалка: «Наш „Спартак“ - суперклуб и чемпион Олимпийских игр». Это неспроста. На триумфальной для отечественного футбола Олимпиаде-1956 в составе сборной СССР выступало 10 футболистов «Спартака».

Погода. Как известно, спартаковская погода – небольшой дождик.

Романцев Олег. Самый титулованный тренер в истории «Спартака». Под его руководством «красно-белые» выиграли девять чемпионств, четыре кубка и сыграли в полуфиналах всех еврокубковых турниров.

Симонян Никита. Лучший бомбардир в истории «Спартака». Вот уже 60 лет держится достижение Никиты Павловича или Мкртича Погосовича, если называть его именем, данным при рождении. Симонян забил 160 голов в 244 играх за «Спартак».

Торт. По поводу дня рождения клуба вся команда собралась вокруг праздничного торта и поздравила «Спартак».

Федун Леонид. Нынешний владелец «Спартака», с управленческими методами которого не все согласны.

«Харлем». Самый черный день в истории «Спартака». В давке в «Лужниках» после матча Кубка УЕФА с голландским «Харлемом» погибли десятки, если не сотни людей. О тех, кого уже нет, важно вспоминать с тихой грустью даже в праздничные дни.

ЦСКА. Соперник «Спартака» №1 прямо сейчас. В дерби накануне собственного дня рождения выиграть не удалось.

Черенков Федор. Один из любимейших футболистов «Спартака» всех времен, не только из-за великого таланта, но из-за своей непосредственности, беззащитности, искренности. Кроме того, Черенков – обладатель рекорда по числу матчей в красно-белой футболке: Федор Федорович 494 раза выходил на поле в форме «Спартака» и забил 121 гол.

Юрмала. В этом латвийском городе есть свой «Спартак». Также «Спартаки» есть в словацком городе Трнава и сербском городе Суботица. А где еще, знаете?

Я. «Любить „Спартак“ в себе, а не себя в „Спартаке“. Главный принцип из кодекса настоящего спартаковца, сформулированный самим „Патриархом“.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   653 / 1027
сегодня в 15:14
С днем рождения Спартак! Без тебя невозможно представить наш футбол, нашу историю, наше будущее!
NbKA555
NbKA555
   532 / 1027
сегодня в 14:28
С днем рождения !!!Мой любимый клуб!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   190 / 1027
сегодня в 11:05
на "С" должен быть Стыд) ну или "Семь-Ноль")
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 1027
сегодня в 10:41
Гладиатор. Московский клуб назван именем раба-гладиатора....
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1113279/fedun-leonid-spartak
Уже 5!!!
Правдин Семён
Правдин Семён
   194 / 1027
сегодня в 10:28
Вот и всё, что нужно знать о положении дел на сайте.В статье к дню рождения Спартака отметились 7 спартаковцев.4 поздравления, остальное троллинг и ответы на троллинг. А многие истерят,что сайт спартаковский,проспартаковский,что кругом спартаковские тролли,изгадившие Соккер.Никого не обеляю,есть тут наши негативщики.Но большей частью люди пишут в ответ.На нас нападают на постоянной основе уже не только болельщики ЦСКА, Зенита, Динамо, но и Краснодара,Ростова.Спасибо им,конечно, ведь мы от этого становимся сильнее.Вот только врать не нужно, что весь негатив от спартачей.Нас давным давно переплюнули.
Faustello
Faustello
   2 / 1027
сегодня в 08:06
Вчера опять несколько заборов измалюкали? )))
parallels
parallels
   3 / 1027
сегодня в 06:02
сзс!
112910415
112910415
   141 / 1027
сегодня в 05:06
Спартак - это навсегда !
Finn88
Finn88
   294 / 1027
вчера в 23:50
Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф. Сказка продолжается.
Footbolista
Footbolista
   9 / 1027
вчера в 23:10
Гладиатору не нужна азбука...отдайте ее бомжам...
Oliver S
Oliver S
   437 / 1027
вчера в 22:54
Великий клуб и великая история, с днём рождения, Спартак!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   21 / 1027
вчера в 22:53
Позор пищевику!
Морозовский
Морозовский
   6 / 1027
вчера в 22:43
Поздравляю "Спартак" с днём рожденья! Здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   66 / 1027
вчера в 22:36
Вполне приличная дата.
С днюхой СпаМ. Без тебя на соккере было бы скучно))).
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   83 / 1027
вчера в 21:49
ЦСКА. Соперник «cпартака» №1 прямо сейчас. В дерби накануне собственного дня рождения выиграть не удалось.
Вот и все что надо знать прочитав эту статью.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1027
вчера в 21:41
Буква "С" - Стыдно.
Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Правдин Семён
   71 / 1027
вчера в 21:39
Я знаю уровень твоего интеллекта и отменное чувство юмора, поэтому смотреть это видео не стану-поберегу психику.
Успехов тебе в этом не легком деле!

С пищевиком уберечь свою психику просто не реально!!!

Виктор Третьяков не даст соврать.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответил МКС
   813 / 1027
вчера в 21:33
Ты решил свиней научить хорошим манерам? Не на этом сайте браток
Нет,я никого не собираюсь учить хорошим манерам,для этого в юности есть родители,а позже и собственная голова,просто я считаю что глупо драть глотки( в данном случае ломать клавиатуру)пытаясь что-то доказывать,можно переживать за любимый клуб сохраняя достоинство и другие человеческие качества
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Красно Синий воин
   194 / 1027
вчера в 21:29
Я знаю уровень твоего интеллекта и отменное чувство юмора, поэтому смотреть это видео не стану-поберегу психику.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Правдин Семён
   71 / 1027
вчера в 21:25
Опять одни свиньи на ветке.А спартаковцев нет..
МКС
МКС ответил Андрей Рудаков
   43 / 1027
вчера в 21:24
Обращаюсь ко всем,кто не болеет за Спартак : не стоит злословить в такой день(впрочем и в любой другой день тоже),у любого из клубов были непростые времена,но потом настают и хорошие,поливая грязью неродной клуб,вы тем самым "теряете лицо".Кстати,болельщиков Спартака это тоже касается
Ты решил свиней научить хорошим манерам?

Не на этом сайте браток
pomor45
pomor45
   105 / 1027
вчера в 21:20
Промкооп: Промесс-кооператив.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
   813 / 1027
вчера в 21:13
Обращаюсь ко всем,кто не болеет за Спартак : не стоит злословить в такой день(впрочем и в любой другой день тоже),у любого из клубов были непростые времена,но потом настают и хорошие,поливая грязью неродной клуб,вы тем самым "теряете лицо".Кстати,болельщиков Спартака это тоже касается
МКС
МКС ответил Nikola45
   43 / 1027
вчера в 21:08
Как интересно? )) Слово раб заменили на Гладиатора ))
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       194 / 1027
    вчера в 21:07
    Опять одни свиньи на ветке.А спартаковцев нет..
    Nikola45
    Nikola45
       38 / 1027
    вчера в 20:58
    Как интересно? )) Слово раб заменили на Гладиатора ))
    serh62
    serh62 ответил Великий ЦСКА Москва
       94 / 1027
    вчера в 20:57
    ЦСКА красиво поздравил пищевик с днём Рождения. ха-ха
    ждем подарок от Енисея...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       40 / 1027
    вчера в 20:55
    Стыдно за спартак!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       16 / 1027
    вчера в 20:42
    С Днём рождения ,великий клуб,Спартак!
    рпл невозможно представить без Спартака ,как и без ЦСКА и Динамо
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответил spartach n1
       128 / 1027
    вчера в 20:30
    Перепись обиженных на Спартак объявляется открытой !
    Первый тебя уже лайкнул
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