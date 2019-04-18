Азбука Гладиатора. «Спартак» от «А» до «Я»

вчера, 19:30

Сегодня отмечает очередной день рождения московский «Спартак». «Соккер.ру» заглядывает в славную историю клуба и напоминает о моментах, которые греют душу болельщикам.

Арена. Несмотря на свою популярность, «Спартак» долгие годы вел кочевой образ жизни, не имея собственного дома. «Красно-белые» выступали на разных стадионах Москвы, преимущественно в «Лужниках» и на «Локомотиве», но в 2014 году у «Спартака» появился свой уголок в Тушине. Коммерческое название – «Открытие Арена» (болельщики часто называют «Открывашка»), на чемпионате мира и в Лиге чемпионов стадион звался просто – «Спартак».

Братья Старостины. Николай, Александр, Андрей и Петр. Их памятник установлен сейчас у кромки поля спартаковского стадиона, считаются основателями «Спартака», а Николай Петрович – старший из братьев, Патриархом «красно-белых».

Возраст. Юноша медленно, но верно приближается к 100-летнему юбилею. «Спартаку» сегодня исполняется 97 лет, но он еще юн и считает, что главные победы впереди.

Гладиатор. Московский клуб назван именем раба-гладиатора, поднявшего восстание в Италии в 73-71 годах до нашей эры. По одной из версий, Николай Старостин выбрал имя для футбольной команды, находясь под впечатлением от книги Рафаэлло Джованьоли «Спартак» о тех самых исторических событиях.

«Динамо». Исторически самый принципиальный соперник «Спартака» - московское «Динамо», а не ЦСКА . Во второй половине XX века у «Спартака» вырисовалось мощнейшее по накалу соперничество с другим «Динамо» - киевским. В общем, как говорится, у настоящего спартача на это слово аллергия.

Еврокубки. У «Спартака» в коллекции пока нет европейских наград, но «красно-белые» доходили до полуфиналов всех крупнейших турниров под эгидой УЕФА , существовавших раньше или существующих ныне: Кубка/Лиги чемпионов (1990/91), Кубка Кубков (1992/93) и Кубка УЕФА /Лиги Европы (1997/98).

Женский футбол. У многих больших европейских клубов есть женские команды, которые живут своей жизнью и добиваются успехов. «Спартак» пока не может похвастаться женской командой – есть над чем подумать накануне 100-летия.

«Золото». «Спартак» 12 раз выигрывал чемпионат СССР и 10 раз – это рекорд, становился сильнейшим в России.

История. Корни «Спартака» уходят к Русскому Гимнастическому Обществу «Сокол» и «Московскому клубу спорта», а свое нынешнее название клуб получил только в 1935 году.

Константин Бесков. Коренной динамовец, ставший легендой «Спартака» и основоположником спартаковского стиля, чьи идеи позже развивал Олег Романцев. Бесков возглавил «Спартак» после вылета «красно-белых» в Первый Дивизион, вернул их в класс сильнейших и проработал на посту главного тренера «Спартака» бессменно 11 лет, девять из которых москвичи финишировали в тройке призеров союзного первенства. Правда, чемпионами под руководствами Бескова были лишь дважды.

Логотип. Ромб с вписанной в него буквой «С» и перечеркнутый по диагонали тоже придумал Николай Петрович Старостин. Правда, до 1949 года диагональ шла в другую сторону, но потом хитрая линия приобрела современный и привычный нам вид.

Москва. «Спартаков» много, но московский – один. Он же самый узнаваемый и популярный. Фанаты о корнях не забывают, Москва постоянно фигурирует в перфомансах и песнях.

Названия. МКС («Московский кружок спорта»), «Красная Пресня», «Пищевики», «Промкооперация», «Дукат». С 1935 года выступает под названием «Спартак», но судьбоносной осенью 1934-го «Спартак» порывались назвать другими именами, среди популярных вариантов фигурировали следующие: «Штурм», «Феникс», «Атака», «Сокол», «Стрела», «Вымпел», «Звезда», «Промкооп».

Олимпийские игры. У болельщиков «Спартака» есть кричалка: «Наш „Спартак“ - суперклуб и чемпион Олимпийских игр». Это неспроста. На триумфальной для отечественного футбола Олимпиаде-1956 в составе сборной СССР выступало 10 футболистов «Спартака».

Погода. Как известно, спартаковская погода – небольшой дождик.

Романцев Олег. Самый титулованный тренер в истории «Спартака». Под его руководством «красно-белые» выиграли девять чемпионств, четыре кубка и сыграли в полуфиналах всех еврокубковых турниров.

Симонян Никита. Лучший бомбардир в истории «Спартака». Вот уже 60 лет держится достижение Никиты Павловича или Мкртича Погосовича, если называть его именем, данным при рождении. Симонян забил 160 голов в 244 играх за «Спартак».

Торт. По поводу дня рождения клуба вся команда собралась вокруг праздничного торта и поздравила «Спартак».

Федун Леонид. Нынешний владелец «Спартака», с управленческими методами которого не все согласны.

«Харлем». Самый черный день в истории «Спартака». В давке в «Лужниках» после матча Кубка УЕФА с голландским «Харлемом» погибли десятки, если не сотни людей. О тех, кого уже нет, важно вспоминать с тихой грустью даже в праздничные дни.

ЦСКА . Соперник «Спартака» №1 прямо сейчас. В дерби накануне собственного дня рождения выиграть не удалось.

Черенков Федор. Один из любимейших футболистов «Спартака» всех времен, не только из-за великого таланта, но из-за своей непосредственности, беззащитности, искренности. Кроме того, Черенков – обладатель рекорда по числу матчей в красно-белой футболке: Федор Федорович 494 раза выходил на поле в форме «Спартака» и забил 121 гол.

Юрмала. В этом латвийском городе есть свой «Спартак». Также «Спартаки» есть в словацком городе Трнава и сербском городе Суботица. А где еще, знаете?

Я. «Любить „Спартак“ в себе, а не себя в „Спартаке“. Главный принцип из кодекса настоящего спартаковца, сформулированный самим „Патриархом“.