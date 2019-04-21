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Зеедорф: «Зидан должен сделать так, чтобы игроки снова были голодными»

21 апреля 2019, 19:30

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф рассказал, что нужно сделать Зинедину Зидану, чтобы «сливочные» вновь вернулись на победный путь.

То, что клуб вернул Зидана, можно понять. Следующий сезон будет сложным, важно сосредоточиться на психологической подготовке, сделать так, чтобы игроки снова были голодными.

Зидан прекрасно понимает футболистов, футбол и всё, что его касается.

В последнем туре Ла Лиги «Реал» разгромил «Атлетик».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил la_masia
   380 / 959
21 апреля в 21:41
Иско скорее всего уйдет летом.
Вполне может быть.....
la_masia
la_masia ответил cevin cigan
   146 / 959
21 апреля в 21:16
У Иско он будет постоянным атрибутом!
Иско скорее всего уйдет летом.
RedRedTeam
RedRedTeam
   305 / 959
21 апреля в 20:34
Их пайки отдать судьям.
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 20:26
запереть на базе и не кормить ?
cevin cigan
cevin cigan ответил gentlewolf
   380 / 959
21 апреля в 20:06
Производить обязательное взвешивание за день до игры. В случае лишнего веса поставить клистир!
У Иско он будет постоянным атрибутом!
gentlewolf
gentlewolf ответил cevin cigan
   242 / 959
21 апреля в 19:56
В первую очередь,разогнать "зажравшихся котов"! Производить обязательное взвешивание за день до игры(жиробасам с нами не по пути).Естественно пустить в бой новичков(Азара и КО),они точно голодные до трофеев!
Производить обязательное взвешивание за день до игры.
В случае лишнего веса поставить клистир!
cevin cigan
cevin cigan
   380 / 959
21 апреля в 19:38
В первую очередь,разогнать "зажравшихся котов"! Производить обязательное взвешивание за день до игры(жиробасам с нами не по пути).Естественно пустить в бой новичков(Азара и КО),они точно голодные до трофеев!
gentlewolf
gentlewolf
   242 / 959
21 апреля в 19:33
Отнять кубки и медали у Марсело, Крооса и Модрича? :) запереть в клубный сейф и пообещать отдать только после окончания контракта?
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 959
21 апреля в 19:32
Нужно перестать платить зарплату.
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