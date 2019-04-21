Зеедорф: «Зидан должен сделать так, чтобы игроки снова были голодными»

Бывший полузащитник «Реала» Кларенс Зеедорф рассказал, что нужно сделать Зинедину Зидану, чтобы «сливочные» вновь вернулись на победный путь.

То, что клуб вернул Зидана, можно понять. Следующий сезон будет сложным, важно сосредоточиться на психологической подготовке, сделать так, чтобы игроки снова были голодными.

Зидан прекрасно понимает футболистов, футбол и всё, что его касается.