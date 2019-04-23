Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio. Наставник мадридцев Зинедин Зидан планирует в новом сезоне доверить место основного вратаря команды Кейлору Навасу. Куртуа вряд ли захочет быть вторым номером и, скорее всего, сменит клубную прописку по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Куртуа хочет перейти в ПСЖ.
По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
В «Реале» ожидали более качественной игры от бельгийца, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» прошлым летом из «Челси», он не оправдал ожиданий.
Также руководству мадридцев не нравится тот факт, что личная жизнь футболиста часто обсуждается в ток-шоу и желтой прессе.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит основным вратарем своей команды Кейлора Наваса.
По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
В «Реале» ожидали более качественной игры от бельгийца, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» прошлым летом из «Челси», он не оправдал ожиданий.
Также руководству мадридцев не нравится тот факт, что личная жизнь футболиста часто обсуждается в ток-шоу и желтой прессе.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит основным вратарем своей команды Кейлора Наваса.
Это же Перес Куртуа неизвестного откуда-то притащил :)
А еще этот же "неадекватный" Перес когда-то несчастного Касильяса продал, который потом в Порто успешно подтвердил правоту Моура, усадившего его на лаву, и Переса.
Ничего товарищи в футболе не понимают. Ни то, что мы.
Это же Перес Куртуа неизвестного откуда-то притащил :)
А еще этот же "неадекватный" Перес когда-то несчастного Касильяса продал, который потом в Порто успешно подтвердил правоту Моура, усадившего его на лаву, и Переса.
Ничего товарищи в футболе не понимают. Ни то, что мы.
сегодня в 19:01
Пфффф, утятина. Отдать молодого лучшего вратаря последнего ЧМ, чтобы еще сезон отстоял пусть и добротный, но 33летний вратарь? Тем более, вот вообще не во вратаре проблема Думаю, по знакомой схеме один сезон: Куртуа в чемпионате, Навас в Кубках, потом Наваса сплавят.
Для вратаря 33-это самый расцвет! А Куртуа-это недоразумение Перца!
Кстати кто из глоров реала знает во скоко выпнули Касильяса)))
сегодня в 19:01
Пфффф, утятина. Отдать молодого лучшего вратаря последнего ЧМ, чтобы еще сезон отстоял пусть и добротный, но 33летний вратарь? Тем более, вот вообще не во вратаре проблема Думаю, по знакомой схеме один сезон: Куртуа в чемпионате, Навас в Кубках, потом Наваса сплавят.
Для вратаря 33-это самый расцвет! А Куртуа-это недоразумение Перца!
Кстати кто из глоров реала знает во скоко выпнули Касильяса)))
А так, еще ДДХ не подписал контракт ) до лета 2019 вроде был
А так, еще ДДХ не подписал контракт ) до лета 2019 вроде был
Думаю, по знакомой схеме один сезон: Куртуа в чемпионате, Навас в Кубках, потом Наваса сплавят.
Думаю, по знакомой схеме один сезон: Куртуа в чемпионате, Навас в Кубках, потом Наваса сплавят.