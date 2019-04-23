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Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом

23 апреля 2019, 20:28

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа, скорее всего, покинет команду предстоящим летом, сообщает Es Radio. Наставник мадридцев Зинедин Зидан планирует в новом сезоне доверить место основного вратаря команды Кейлору Навасу. Куртуа вряд ли захочет быть вторым номером и, скорее всего, сменит клубную прописку по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Куртуа хочет перейти в ПСЖ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
24 апреля в 01:02
Я думаю, что если наигрывать Люка и Лунина, то они тоже не хуже будут! Как киперы замены, имеется ввиду
рус фан
рус фан
   231 / 954
24 апреля в 00:52
Куртуа не сказать что провалил сезон, но и не выручил особо, а в матче с Аяксом пустил глупый гол, считаю его можно продать или обменять за дорого все таки голкипер он высокого класса и молодой еще.
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
24 апреля в 00:32
Джин:::::::: Тебе пора обратно в бутылку.........
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
24 апреля в 00:12
Мы будем только рады за его уход! Пусть отдадут Куртуа, Бэйла и Мариано с доплатой за Мбаппе!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   102 / 954
24 апреля в 00:11
Вратарь Тибо Куртуа может покинуть «Реал» по завершении сезона.

По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.

В «Реале» ожидали более качественной игры от бельгийца, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» прошлым летом из «Челси», он не оправдал ожиданий.

Также руководству мадридцев не нравится тот факт, что личная жизнь футболиста часто обсуждается в ток-шоу и желтой прессе.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан видит основным вратарем своей команды Кейлора Наваса.
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил cevin cigan
   811 / 954
23 апреля в 23:52
Для вратаря 33-это самый расцвет! А Куртуа-это недоразумение Перца!
"Аргументировано" :)
Это же Перес Куртуа неизвестного откуда-то притащил :)
А еще этот же "неадекватный" Перес когда-то несчастного Касильяса продал, который потом в Порто успешно подтвердил правоту Моура, усадившего его на лаву, и Переса.
Ничего товарищи в футболе не понимают. Ни то, что мы.
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
23 апреля в 23:22
cevin cigan ответил S.L.I.P. 28 / 978
сегодня в 19:01
Пфффф, утятина. Отдать молодого лучшего вратаря последнего ЧМ, чтобы еще сезон отстоял пусть и добротный, но 33летний вратарь? Тем более, вот вообще не во вратаре проблема Думаю, по знакомой схеме один сезон: Куртуа в чемпионате, Навас в Кубках, потом Наваса сплавят.
Для вратаря 33-это самый расцвет! А Куртуа-это недоразумение Перца!



Кстати кто из глоров реала знает во скоко выпнули Касильяса)))
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
23 апреля в 23:21
еще один уничтоженный талант в копилку реала - ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ!
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил cevin cigan
   28 / 954
23 апреля в 23:20
Для вратаря 33-это самый расцвет! А Куртуа-это недоразумение Перца!
Касильяс в 33-и сдал очень сильно. Какой-то вратарь и до сорока стоять в воротах может, как Ховард, а кто-то и в 30-ть выдыхается, как тот же Касильяс. Вратарский век дольше игровых игроков - это миф.
311
311
   53 / 954
23 апреля в 23:04
Куртуа к успеху шёл...)
Ruslan3132
Ruslan3132
   89 / 954
23 апреля в 22:41
Куртуа и Бейла в ПСЖ идеально было бы ) в счет черепашки )
А так, еще ДДХ не подписал контракт ) до лета 2019 вроде был
cevin cigan
cevin cigan ответил S.L.I.P.
   378 / 954
23 апреля в 22:01
Пфффф, утятина. Отдать молодого лучшего вратаря последнего ЧМ, чтобы еще сезон отстоял пусть и добротный, но 33летний вратарь? Тем более, вот вообще не во вратаре проблема Думаю, по знакомой схеме один сезон: Куртуа в чемпионате, Навас в Кубках, потом Наваса сплавят.
Для вратаря 33-это самый расцвет! А Куртуа-это недоразумение Перца!
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   154 / 954
23 апреля в 21:37
блин, надеть длинную юбку и он точно не будет пропускать
Илья Белкин
Илья Белкин
23 апреля в 21:16
из Атлетико бы вратаря)))
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   811 / 954
23 апреля в 21:12
Пфффф, утятина. Отдать молодого лучшего вратаря последнего ЧМ, чтобы еще сезон отстоял пусть и добротный, но 33летний вратарь? Тем более, вот вообще не во вратаре проблема

Думаю, по знакомой схеме один сезон: Куртуа в чемпионате, Навас в Кубках, потом Наваса сплавят.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   130 / 954
23 апреля в 21:02
допонтовался
Брулин
Брулин
   29 / 954
23 апреля в 20:54
Следующая новость. Источник: Зидан: Куртуа счастлив в "Реале"...
dimagas1
dimagas1
   306 / 954
23 апреля в 20:44
А как же его дети?Изверг Зидан))
drug01
drug01
   118 / 954
23 апреля в 20:35
Этого следовало ожидать
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